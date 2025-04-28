В Барнауле приставы продали машину, чтобы выплатить зарплату замдиректора компании

Сотрудник лишился работы и остался без положенных по закону выплат

28 апреля 2025, 13:27, ИА Амител

Судебный пристав / Фото: Андрей Луковский / amic.ru

В Барнауле судебные приставы взыскали 270 тыс. рублей с одной из охранных компаний в пользу заместителя директора этой организации, сообщает алтайская ФССП.

"По решению суда организация должна выплатить в пользу бывшего сотрудника 270 тыс. рублей. Ранее барнаулец лишился работы и остался без положенных по закону выплат по вине работодателя", – рассказали в ведомстве.

Добровольного погашения задолженности со стороны должника не последовало. В результате пристав арестовал машину организации.

"После оценки специалистов автомобиль направлен на принудительную реализацию, вырученные от продажи машины денежные средства перечислены взыскателю", – отметили в ФССП.

Ранее в Алтайском крае индивидуальный предприниматель погасил задолженность перед государством после ареста автомобиля Hyundai Solaris.