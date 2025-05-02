Барнаульские рабочие убирают с улиц города последствия зимы

В дневную смену трудятся более 100 дорожных рабочих

02 мая 2025, 16:30, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

В мае в Барнауле продолжились работы по санитарной очистке города после зимнего сезона, сообщили в пресс-службе мэрии. 2 мая грунтовый нанос очищают на улицах Северо-Западной, 4-й и 5-й Западной, Партизанской.

Сбор и вывоз мусора проводится на улицах 65 лет Победы, Христенко, Сергея Семенова, 280 лет Барнаула, Попова, Малахова, Юрина, Георгия Исакова, Партизанской, Максима Горького, Челюскинцев, Профинтерна, на проспектах Космонавтов, Комсомольском на других улицах города.