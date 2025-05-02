Барнаульские рабочие убирают с улиц города последствия зимы
В дневную смену трудятся более 100 дорожных рабочих
02 мая 2025, 16:30, ИА Амител
Фото: пресс-служба мэрии Барнаула
В мае в Барнауле продолжились работы по санитарной очистке города после зимнего сезона, сообщили в пресс-службе мэрии. 2 мая грунтовый нанос очищают на улицах Северо-Западной, 4-й и 5-й Западной, Партизанской.
Сбор и вывоз мусора проводится на улицах 65 лет Победы, Христенко, Сергея Семенова, 280 лет Барнаула, Попова, Малахова, Юрина, Георгия Исакова, Партизанской, Максима Горького, Челюскинцев, Профинтерна, на проспектах Космонавтов, Комсомольском на других улицах города.
"В дневную смену улично-дорожную сеть обслуживают 106 дорожных рабочих и 31 единица техники", – отметили в администрации.
20:06:44 02-05-2025
молодцы.. первомай уже прошел... хватились
21:45:03 02-05-2025
в городе по-прежнему ОЧЕНЬ грязно.... застарелый мусор, пыль, на Малахова вообще ужас (на кольце, где магазины) город убогий и обшарпанный - по отзывам гостей из других городов((( так обидно
22:15:24 02-05-2025
О кольце на Малахова, когда центр весь в грязи. Пройдитесь пешком по проспекту Красноармейском.
23:05:50 02-05-2025
Нормальный город. Мусора везде хватает.
06:09:50 03-05-2025
А грязь, которая осталась от складирования снега на газонах, как убирать будут?
13:12:46 03-05-2025
почему никак не могут согласиться с тем, что грязь не борется с гололедом. Грязь - это грязь. Пыль, оседающая в наших легких, пыльные бури, песок.
Почему Питер моют с мылом, а Барнаул засыпают грязью. ЗАЧЕМ?
18:50:16 03-05-2025
Гость (13:12:46 03-05-2025) почему никак не могут согласиться с тем, что грязь не боретс... Вам и так сойдет.