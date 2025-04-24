Барнаульские рабочие приступили к монтажу детской площадки возле "Гулливер парка"
На обновление комплекса направлено шесть миллионов рублей
24 апреля 2025, 19:45, ИА Амител
В Барнауле на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской приступили к благоустройству детской площадки, сообщили в мэрии.
"Работы по монтажу игрового комплекса выполняет компания "Строительная перспектива", сумма затраченных средств – шесть миллионов рублей", – говорится в сообщении.
В ближайшее время на территории площадки появится большой комплекс с горками, переходами, тоннелями. Завершить работы планируют до 9 мая.
Напомним, современный детский городок в центре краевой столицы установили в сентябре 2016 года. 16 апреля рабочие начали демонтировать его из-за высокого износа. В связи с этим пользование площадкой временно ограничили. Глава Барнаула Вячеслав Франк отметил, что детская площадка востребована среди горожан.
20:40:09 24-04-2025
Невелико, скромненько, дешевенько.
04:42:55 25-04-2025
Хорошо, конечно, что есть эта детская площадка. Она высоко востребована. Но она окружена с трёх сторон транспортом, соприкасается с магистралью с интенсивным движением, в том числе грузового транспорта. Здесь высокий шум, высокое отравление воздуха выхлопными газами. Более удобное и правильное место - это расширенное пространство проспекта Социалистического выше улицы Партизанской с созданием здесь пешеходной зоны. Большая детская площадка без автомобилей без риска и опасности для детей, удобное место для прогулок людей любого возраста. Как она могла бы выглядеть, можно увидеть в ВК сообществе Комфорт центра Барнаула. Там есть иллюстрации и более подробное обоснование.
07:22:53 25-04-2025
Евгений Иванов (04:42:55 25-04-2025) Хорошо, конечно, что есть эта детская площадка. Она высоко в... Женя, вы опять со своим заболеванием здесь… Необходимо исследовать ваш феномен - как идея-фикс свела с ума человека. От вас здесь комментарии только по пешеходной оккупации Соца. Ни одна другая тема вас не трогает) Это болезнь)