Барнаульские рабочие приступили к монтажу детской площадки возле "Гулливер парка"

На обновление комплекса направлено шесть миллионов рублей

24 апреля 2025, 19:45, ИА Амител

Работы на детской площадке на пересечении пр. Красноармейского и ул. Партизанской / Фото: barnaul.org

В Барнауле на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской приступили к благоустройству детской площадки, сообщили в мэрии.

"Работы по монтажу игрового комплекса выполняет компания "Строительная перспектива", сумма затраченных средств – шесть миллионов рублей", – говорится в сообщении.

В ближайшее время на территории площадки появится большой комплекс с горками, переходами, тоннелями. Завершить работы планируют до 9 мая.

Напомним, современный детский городок в центре краевой столицы установили в сентябре 2016 года. 16 апреля рабочие начали демонтировать его из-за высокого износа. В связи с этим пользование площадкой временно ограничили. Глава Барнаула Вячеслав Франк отметил, что детская площадка востребована среди горожан.