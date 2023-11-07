Барнаульские школьники будут каждую неделю посещать заводы

Мероприятия проводят в рамках реализации профориентационного минимума

07 ноября 2023, 12:17, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле на осенних каникулах прошли первые в этом году экскурсии школьников на крупные предприятия – в них поучаствовали около 30 учащихся. Посещать заводы старшеклассники будут до конца 2023 года, всего запланировано около десяти выездов. Об этом информирует пресс-служба городской администрации.

Одно из предприятий, в деятельность которого погрузились школьники, – Завод механических прессов, производящий прессовое оборудование и входящий в число самых крупных в России. Учащимся барнаульского лицея № 130 "РАЭПШ" рассказали об истории завода (он прибыл в Барнаул в годы Великой Отечественной войны) и о том, как работают цеха и участки, какую продукцию они производят, как и из каких материалов собирают и изготавливают товар.

"Мы изготавливаем прессы от самых маленьких, которые необходимы при создании, например, ложек, до гигантов. По сути, все заводы работают на прессах. Они могут выполнять разные функции – вытягивать, сгибать, штамповать, формовать, вырубать", – рассказали экскурсантам на заводе.

Познакомились учащиеся со спецификой производства и условиями труда Алтайского завода прецизионных изделий. Предприятие считается российским лидером в производстве топливной аппаратуры для дизельных двигателей всех типов. Здесь производят около 300 модификаций распылителей и более 80 модификаций форсунок, которые применяют практически на всех отечественных и зарубежных дизельных двигателях.

Кроме того, учащиеся школ посетили Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий – высокотехнологичное предприятие, которое производит асбестовые и безасбестовые фрикционные изделия, а также уплотнительные, прокладочные и термостойкие материалы для отраслей народного хозяйства.

Кстати, в этом году свои двери для учащихся Барнаула открыли Алтайский завод прецизионных изделий, завод "Ротор", завод механических прессов, барнаульский завод АТИ, барнаульский станкостроительный завод, Барнаульская водяная компания, ООО "Ренессанс Косметик" и другие предприятия. Профориентационые экскурсии в Барнауле проводили и в прошлом учебном году – тогда их посетили более пяти тысяч школьников.

"Профориентационная встреча работодателей со школьниками сочетает в себе наглядность и доступность восприятия с возможностью анализировать, сравнивать, делать выбор, это оказывает большое влияние на формирование интереса к будущей профессии. Такие посещения предоставляют уникальную возможность узнать больше о конкретной отрасли промышленности и процессах производства, сохранить историческую память и уважение к промышленному наследию и узнать о том, как завод взаимодействует с другими компаниями и рынком", – отмечают организаторы.

Ранее сообщалось, что Алтайский край занял второе место в СФО по росту промышленности. Индекс промышленного производства в регионе за первые три квартала 2023 года составил 107%. Первое место в рейтинге заняла Новосибирская область с показателем 107,4%.