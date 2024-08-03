Барнаульские школьники построили поселок под Новосибирском в игре Minecraft

За основу ребята взяли архитектуру сибирской столицы

03 августа 2024, 18:05, ИА Амител

Обложка игры Minecraft / Фото: playstation.com

Барнаульские 14-летние школьники Миша и Вадим построили в игре Minecraft закрытый поселок Советский – он же носит название и Новосибирск-14.

Как пишет Mash Siberia, в основу своей работы ребята взяли архитектуру Новосибирска: в вымышленном виртуальном поселке есть Театр кукол, Дом культуры имени Чкалова и химзавод "Союз".

Основан населенный пункт был в 1960-м, а живет в нем 1000 человек.

Ранее барнаулец сменил фамилию на название видеоигры Minecraft ради бесплатных билетов на спектакль по этой игре.