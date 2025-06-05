Барнаульские школьники все чаще готовятся к ЕГЭ и ОГЭ в интернете

Чаще онлайн-платформами пользуются девушки

05 июня 2025, 17:15, ИА Амител erid: 2W5zFGvuxeL

Школьник. Подготовка к экзаменам / Фото: пресс-служба Мегафона

В 2025 году все больше учащихся переходят на онлайн-формат для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, что подтверждается ростом числа пользователей образовательных сервисов и приложений. С января по май текущего года количество школьников увеличилось на 39% по сравнению с прошлым годом, а трафик на онлайн-платформах вырос на 63%. Об этом говорят аналитики Yota ("Йота") на основе обезличенных данных абонентов.

Эксперты исследовали крупнейшие сайты и приложения для подготовки к обязательным экзаменам, которые предлагают демоверсии заданий, пробные варианты и онлайн-школы. В Алтайском крае среди пользователей этих сервисов большинство составляют девушки – 59% аудитории, и их число увеличилось на 13%. Также наблюдается рост среди юношей, их активность на онлайн-платформах для подготовки к экзаменам выросла на 16%. Да и в целом пользователей таких площадок становится больше, в 2025-м прирост уже составил почти 40%.

Особенность подготовки 2025 года – ее начало в марте, что отличает этот период от предыдущих лет, когда старт активности приходился на февраль.

Добавим, что, по данным аналитиков Мегафона, школьники в Сибири увеличили трафик на 13% для онлайн-обучения. Лидерами по активности стали школьники Красноярского края и Новосибирской области, на третьем месте – Алтайский край. Всплеск активности был зафиксирован в апреле, во время пробных экзаменов, с пиком занятий в мае.

Школьник. Подготовка к экзаменам / Фото: пресс-служба Yota

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