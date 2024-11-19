Барнаульские социалисты помогают жителям внести изменения в генплан города

Сделать это можно до 26 ноября

19 ноября 2024, 16:30, ИА Амител

Встречи с барнаульцами / Фото: "Справедливая Россия – За правду"

13 ноября в Барнауле начались общественные обсуждения проекта изменений генерального плана города. Этот важный этап, предшествующий рассмотрению документа городскими депутатами, предоставляет жителям возможность внести свои предложения.

До 26 ноября 2024 года в Барнауле будут открыты экспозиции, где каждый желающий сможет изучить проект генплана и оставить свои комментарии. Барнаульские социалисты активно помогают горожанам разобраться в тонкостях процесса и подготовить необходимые документы.

Встречи с барнаульцами / Фото: "Справедливая Россия – За правду"

Депутат барнаульской городской Думы и руководитель местного отделения партии Захар Торычев рассказал о том, что партийцы организуют встречи, проводят консультации и помогают с оформлением документов.

Социалисты подчеркивают, что до конца приема заявок будут проводить собрания, чтобы помочь барнаульцам правильно оформить документы для внесения своих предложений.