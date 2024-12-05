Барнаульские спасатели пришли на помощь ребенку, запертому на втором этаже дома

Жизни полуторагодовалой девочки ничего не угрожает

05 декабря 2024, 08:30, ИА Амител

Спасение ребенка / Фото: Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ

В Барнауле спасатели помогли полуторагодовалой девочке, оказавшейся взаперти на втором этаже частного дома. Об этом сообщает Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ.

Инцидент произошел в двухэтажном частном доме в поселке Авиатор. Хозяйка на минуту вышла на улицу, и дверь тут же захлопнулась. Дома осталась полуторагодовалая девочка, которая взобралась на подоконник.

Мама вызвала спасателей, а сама, находясь на улице, контролировала ситуацию.

"Спасатели прибыли быстро, они приняли решение, что безопасней всего для малышки проникнуть в дом через окно второго этажа. Слаженные действия команды краевых спасателей позволили быстро и эффективно решить эту проблему. Дверь изнутри была открыта в считанные минуты", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас ребенок в безопасности, его здоровью ничего не угрожает.