Барнаульские спасатели пришли на помощь ребенку, запертому на втором этаже дома
Жизни полуторагодовалой девочки ничего не угрожает
05 декабря 2024, 08:30, ИА Амител
В Барнауле спасатели помогли полуторагодовалой девочке, оказавшейся взаперти на втором этаже частного дома. Об этом сообщает Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ.
Инцидент произошел в двухэтажном частном доме в поселке Авиатор. Хозяйка на минуту вышла на улицу, и дверь тут же захлопнулась. Дома осталась полуторагодовалая девочка, которая взобралась на подоконник.
Мама вызвала спасателей, а сама, находясь на улице, контролировала ситуацию.
"Спасатели прибыли быстро, они приняли решение, что безопасней всего для малышки проникнуть в дом через окно второго этажа. Слаженные действия команды краевых спасателей позволили быстро и эффективно решить эту проблему. Дверь изнутри была открыта в считанные минуты", – рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас ребенок в безопасности, его здоровью ничего не угрожает.
08:39:34 05-12-2024
Теперь семью поставят на профилактический учёт, как неблагополучную.
09:41:55 05-12-2024
Кхм... (08:39:34 05-12-2024) Теперь семью поставят на профилактический учёт, как неблагоп... да, возможный вариант
09:15:02 05-12-2024
спасибо им, что помогли людям!