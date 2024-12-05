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Барнаульские спасатели пришли на помощь ребенку, запертому на втором этаже дома

Жизни полуторагодовалой девочки ничего не угрожает

05 декабря 2024, 08:30, ИА Амител

Спасение ребенка / Фото: Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ
Спасение ребенка / Фото: Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ

В Барнауле спасатели помогли полуторагодовалой девочке, оказавшейся взаперти на втором этаже частного дома. Об этом сообщает Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ.

Инцидент произошел в двухэтажном частном доме в поселке Авиатор. Хозяйка на минуту вышла на улицу, и дверь тут же захлопнулась. Дома осталась полуторагодовалая девочка, которая взобралась на подоконник.

Мама вызвала спасателей, а сама, находясь на улице, контролировала ситуацию.

"Спасатели прибыли быстро, они приняли решение, что безопасней всего для малышки проникнуть в дом через окно второго этажа. Слаженные действия команды краевых спасателей позволили быстро и эффективно решить эту проблему. Дверь изнутри была открыта в считанные минуты", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас ребенок в безопасности, его здоровью ничего не угрожает.

Барнаул Алтайский край Происшествия спасение людей

Комментарии 3

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Кхм...

08:39:34 05-12-2024

Теперь семью поставят на профилактический учёт, как неблагополучную.

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Мусик

09:41:55 05-12-2024

Кхм... (08:39:34 05-12-2024) Теперь семью поставят на профилактический учёт, как неблагоп... да, возможный вариант

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гость

09:15:02 05-12-2024

спасибо им, что помогли людям!

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