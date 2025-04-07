Барнаульские специалисты проверят, как в городе отремонтировали 100 километров дорог
Обследование продлится до конца апреля
07 апреля 2025, 20:00, ИА Амител
С 1 апреля в Барнауле началось обследование дорог, отремонтированных в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" и находящихся на гарантийном обслуживании у подрядчиков. Специалисты обследуют дороги до конца апреля, рассказали в администрации краевой столицы.
В комиссию входят представители подрядных организаций, специалисты комитета по дорожному хозяйству и транспорту, ФКУ Упрдор "Алтай", а также общественники и организации, осуществляющие лабораторный контроль.
"На гарантии у подрядных организаций находится около 100 километров дорог. Для их обследования сформированы две рабочие группы, которые параллельно работают в разных районах Барнаула", – говорится в сообщении.
7 апреля специалисты осмотрели дорогу по улице Северо-Западной, отремонтированную в прошлом году.
Отмечается, что в ходе обследования комиссия также оценивает состояние тротуаров, ограждений и благоустройство, если оно было предусмотрено в рамках ремонта. В случае выявления дефектов подрядным организациям будут направлены предписания на их устранение. После этого комиссия повторно проверит состояние объектов.
"Все дефекты подрядчики обязаны устранить в срок до 1 июня", – отметили в мэрии.
21:38:21 07-04-2025
А можно карту отремонтированных 100км дорог?
Хотим тоже оценить.
А фото нам не информативно.
22:48:09 07-04-2025
только давайте так - НАСОВЕСТЬ, а то наколдую и спать не сможете. чтоб без этих вот ремонтов каждую весну!!!
07:28:36 08-04-2025
Особенно интересно знать по чьей инициативе за узили выезд на Змеиногорский тракт. Зачем там тратуар. Там нет пешеходов.
08:21:21 08-04-2025
А Дзержинского на гарантии еще? Ливневки торчат над полотном, а вокруг них яма...
08:41:23 08-04-2025
Получается "специалисты" которые проверяют качество, по совместительству лица которые должны за это качество отвечать, отличная схема
18:28:35 08-04-2025
в тупике у ФСИН на Полярной перед домом скоро обвалится грунт, там много детей ходит в школу