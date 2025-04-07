Барнаульские специалисты проверят, как в городе отремонтировали 100 километров дорог

Обследование продлится до конца апреля

07 апреля 2025, 20:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба администрации Барнаула

С 1 апреля в Барнауле началось обследование дорог, отремонтированных в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" и находящихся на гарантийном обслуживании у подрядчиков. Специалисты обследуют дороги до конца апреля, рассказали в администрации краевой столицы.

В комиссию входят представители подрядных организаций, специалисты комитета по дорожному хозяйству и транспорту, ФКУ Упрдор "Алтай", а также общественники и организации, осуществляющие лабораторный контроль.

"На гарантии у подрядных организаций находится около 100 километров дорог. Для их обследования сформированы две рабочие группы, которые параллельно работают в разных районах Барнаула", – говорится в сообщении.

7 апреля специалисты осмотрели дорогу по улице Северо-Западной, отремонтированную в прошлом году.

Отмечается, что в ходе обследования комиссия также оценивает состояние тротуаров, ограждений и благоустройство, если оно было предусмотрено в рамках ремонта. В случае выявления дефектов подрядным организациям будут направлены предписания на их устранение. После этого комиссия повторно проверит состояние объектов.