НОВОСТИОбщество

Барнаульские специалисты проверят, как в городе отремонтировали 100 километров дорог

Обследование продлится до конца апреля

07 апреля 2025, 20:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба администрации Барнаула

С 1 апреля в Барнауле началось обследование дорог, отремонтированных в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" и находящихся на гарантийном обслуживании у подрядчиков. Специалисты обследуют дороги до конца апреля, рассказали в администрации краевой столицы.

В комиссию входят представители подрядных организаций, специалисты комитета по дорожному хозяйству и транспорту, ФКУ Упрдор "Алтай", а также общественники и организации, осуществляющие лабораторный контроль.

"На гарантии у подрядных организаций находится около 100 километров дорог. Для их обследования сформированы две рабочие группы, которые параллельно работают в разных районах Барнаула", – говорится в сообщении.

7 апреля специалисты осмотрели дорогу по улице Северо-Западной, отремонтированную в прошлом году.

Отмечается, что в ходе обследования комиссия также оценивает состояние тротуаров, ограждений и благоустройство, если оно было предусмотрено в рамках ремонта. В случае выявления дефектов подрядным организациям будут направлены предписания на их устранение. После этого комиссия повторно проверит состояние объектов.

"Все дефекты подрядчики обязаны устранить в срок до 1 июня", – отметили в мэрии.

В Барнауле на текущий ремонт дорог направят около 186 млн рублей

В первую очередь в план работ включат участки, по которым проходят основные маршруты общественного транспорта
НОВОСТИТранспорт
Барнаул Дороги нацпроект проверки

Комментарии 6

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Олег

21:38:21 07-04-2025

А можно карту отремонтированных 100км дорог?
Хотим тоже оценить.
А фото нам не информативно.

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Гость

22:48:09 07-04-2025

только давайте так - НАСОВЕСТЬ, а то наколдую и спать не сможете. чтоб без этих вот ремонтов каждую весну!!!

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Гость

07:28:36 08-04-2025

Особенно интересно знать по чьей инициативе за узили выезд на Змеиногорский тракт. Зачем там тратуар. Там нет пешеходов.

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Эл

08:21:21 08-04-2025

А Дзержинского на гарантии еще? Ливневки торчат над полотном, а вокруг них яма...

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Гость

08:41:23 08-04-2025

Получается "специалисты" которые проверяют качество, по совместительству лица которые должны за это качество отвечать, отличная схема

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Гость

18:28:35 08-04-2025

в тупике у ФСИН на Полярной перед домом скоро обвалится грунт, там много детей ходит в школу

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