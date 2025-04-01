В Барнауле на текущий ремонт дорог направят около 186 млн рублей

В первую очередь в план работ включат участки, по которым проходят основные маршруты общественного транспорта

01 апреля 2025, 15:18, ИА Амител

Ремонт дорог в Барнауле / Фото: barnaul.org / barnaul.press

В Барнауле с 1 апреля приступили к весеннему комиссионному обследованию дорог, на основании которого будет сформирован план по текущему ремонту на этот сезон, сообщает мэрия.

"На текущий ремонт дорог планируется направить около 186 млн рублей", – отметил председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.

В первую очередь в план работ включат дорожные участки, по которым проходят основные маршруты общественного транспорта, и те, что находятся в неудовлетворительном состоянии после зимы. Также учтут обращения жителей города.

План ремонтных работ на 2025 год рассмотрят на заседании межведомственной комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог.

Напомним, на данный момент бригады "Автодорстроя" занимаются точечным ремонту дорог, трамвайных переездов и люков. Ямы заделывают холодным асфальтом. Ранее власти города назвали участки, где проведут точечный ремонт.