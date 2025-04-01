В Барнауле на текущий ремонт дорог направят около 186 млн рублей
В первую очередь в план работ включат участки, по которым проходят основные маршруты общественного транспорта
01 апреля 2025, 15:18, ИА Амител
В Барнауле с 1 апреля приступили к весеннему комиссионному обследованию дорог, на основании которого будет сформирован план по текущему ремонту на этот сезон, сообщает мэрия.
"На текущий ремонт дорог планируется направить около 186 млн рублей", – отметил председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.
В первую очередь в план работ включат дорожные участки, по которым проходят основные маршруты общественного транспорта, и те, что находятся в неудовлетворительном состоянии после зимы. Также учтут обращения жителей города.
План ремонтных работ на 2025 год рассмотрят на заседании межведомственной комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог.
Напомним, на данный момент бригады "Автодорстроя" занимаются точечным ремонту дорог, трамвайных переездов и люков. Ямы заделывают холодным асфальтом. Ранее власти города назвали участки, где проведут точечный ремонт.
15:38:12 01-04-2025
Такие деньги, а толку не будет. Мы же платим ( я про налоги), как в прорву.
Администрация сама себе платит, по большому счету. «Автодорстрой» чей? Правильно, администрации города, они учредители. И так из года в год...............
16:01:15 01-04-2025
Гость (15:38:12 01-04-2025) Такие деньги, а толку не будет. Мы же платим ( я про налоги)...
В этом вся проблема. Властям выгодно делать дороги некачественно. Они сами обеспечивают себя работой, сами её делают, сами (но за наш счет) финансируют, сами принимают. И так по кругу. Не важно, делает работу организация с администрацией в учредителях или чисто коммерческая, которая имеет эту работу за откаты. Главное, что не хотят делать качественно, чтобы верхнее покрытие простояло бы от 10 лет без ремонта. Имеющихся дорог хватит для работы навсегда. Но для них главное урвать здесь и сейчас, на дешевом асфальте, который размывается на 2-3 год, на ямочном ремонте, объёмы которого не проверить и т.д.