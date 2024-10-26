Барнаульские спортсменки заняли первые места в трейле в Турции

Татьяна Бондарева и Елена Пригода финишировали с одинаковым временем, преодолев дистанцию 38 км за 4 часа 9 минут и 51 секунду

26 октября 2024, 11:45, ИА Амител

Фото: личный архив Татьяны Бондаревой / Salomon Cappadocia Ultra Trail / cappadociaultratrail.com/en

Барнаульские спортсменки заняли первые места в трейле Salomon Cappadocia Ultra Trail. Директор по маркетингу "FM-Продакшн" Татьяна Бондарева и Елена Пригода финишировали с одинаковым временем, пробежав дистанцию 38 км за 4 часа 9 минут и 51 секунду.

Бондаревой и Пригоде удалось победить в категории F40+ на дистанции Salomon Cappadocia Short Trail CST38.6km с набором высоты 1120 метров. Они опередили трейлраннеров из Италии, Турции, Хорватии и Франции, а результат позволил войти в 10% лучших в абсолюте среди мужчин и женщин – всего стартовало порядка тысячи участников.

Барнаульские спортсменки тренируются в беговом клубе Probeg22 под руководством Юрия и Екатерины Клопцовых. Они приехали в Турцию в рамках бегового кэмпа своего клуба, где и проводили финальные тренировки по подготовке к участию в трейле.

Кроме Бондаревой и Пригоды в забеге принимали участие еще 17 спортсменов из Барнаула. Они также выступали на дистанции 38,6 км: как в личном зачете, так и в командных эстафетах.

Salomon Cappadocia Ultra-Trail – это ежегодное мероприятие по бегу по ультратрейлу, которое проводится в турецкой Каппадокии, признанной объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мероприятие демонстрирует уникальные геологические образования этого региона, включая "дымоходы фей" и богатые исторические ландшафты. Мероприятие проходило с 19 по 20 октября.