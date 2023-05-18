Барнаульские студенты готовы три года отработать по распределению, но не все

В Госдуму внесли законопроект, обязывающий студентов-бюджетников отработать три года или вернуть государству расходы

18 мая 2023, 15:01, ИА Амител

Студенты / Фото: amic.ru

В Барнауле каждый третий студент поддерживает идею возврата к системе распределения выпускников, сообщает SuperJob.

Напомним, в Госдуму внесли законопроект, который обязывает студентов-бюджетников, получивших образование бесплатно, три года отработать по распределению или возместить государству расходы на обучение.

"Среди студентов инициативу поддерживают лишь трое из десяти. Почти половина (44%) против введения такой системы, поскольку она нарушает свободу выбора", – выяснили социологи.

А вот большинство родителей выпускников школ (64%) поддержали возврат к системе распределения.

Среди жителей Барнаула 54% выступают за инициативу. Против – каждый четвёртый опрошенный.

Опрос проводился с 1 по 17 мая 2023 года.