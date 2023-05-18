Барнаульские студенты готовы три года отработать по распределению, но не все
В Госдуму внесли законопроект, обязывающий студентов-бюджетников отработать три года или вернуть государству расходы
18 мая 2023, 15:01, ИА Амител
В Барнауле каждый третий студент поддерживает идею возврата к системе распределения выпускников, сообщает SuperJob.
Напомним, в Госдуму внесли законопроект, который обязывает студентов-бюджетников, получивших образование бесплатно, три года отработать по распределению или возместить государству расходы на обучение.
"Среди студентов инициативу поддерживают лишь трое из десяти. Почти половина (44%) против введения такой системы, поскольку она нарушает свободу выбора", – выяснили социологи.
А вот большинство родителей выпускников школ (64%) поддержали возврат к системе распределения.
Среди жителей Барнаула 54% выступают за инициативу. Против – каждый четвёртый опрошенный.
Опрос проводился с 1 по 17 мая 2023 года.
15:35:58 18-05-2023
А с какой стати три? Учить их будут больше
16:51:58 18-05-2023
без опыта никому не нужны, а так хоть опыт наработают по специальности. не нужно будет идти продавцов на базар
17:56:37 18-05-2023
Ну да, ну да! В Барнауле выбор широкий - в какой торговый центр пойти продавцом с дипломом АГУ или политеха! А по сути, ребята, выбор вы делаете, когда поступаете на бюджет, а не на платное обучение. Общество оплачивает ваше обучение, все мы оплачиваем из своих налогов - ради ваших красивых глазок? Уж будьте добры - верните долг обществу, отработав там, где этому самому обществу ваш труд необходим. Каких-то три года всего - это совсем немного! А уж потом валите на все четыре стороны. А если вам это кажется несправедливым и ущемляющим вашу свободу - оставьте бюджетные места тем, кто готов нести свою долю ответственности - учитесь платно.
19:23:23 18-05-2023
Дуремарство. Должен отработать столько лет сколько необходимо для обучения и диплома последующего потока который придет на смену. Никто после Вуза не имеет права быть трудоустроен в структурах по профессии без отработки на земле в самых низших структурах той или иной системы госуправления.
19:26:46 18-05-2023
распределение-это гарантия трудоустройства по специальности АГУ биофак работы нет
20:53:14 18-05-2023
Опять совковое мышление, где они будут отрабатывать, только медики востребованы, все, эта система вообще не уместна в капитализме, в ней нет вакантных мест, после института надо очень постараться, чтобы устроиться по специальности.
09:53:12 19-05-2023
На бюджет поступают не просто так, а победители олимпиад, стобальники, золотые медалисты и т.п. Человек проделывает огромную работу, чтобы поступить на бюджет. Такими кадрами не разбрасываются, такие кадры надо растить, двигать в науку. Но государству главное дырки заткнуть. В результате масса народу просто забьет. Еще больше вырастет число абитуриентов в колледжи и техникумы. Вместо распределения изучили бы вопрос - почему молодежь не едет в село? Медицины на селе по факту нет, кроме райцентров. Для детей: кружки, секции - нет или почти нет. Шансы поступить в вуз после сельской школы совсем не те, чем после городской. И это только основные вопросы. Но мы их решать не будем, на фига - мы распределение введем!
12:31:05 19-05-2023
Гость (19:23:23 18-05-2023) Дуремарство. Должен отработать столько лет сколько необходим... ЧЁ?