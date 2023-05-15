Правда ли, что студентов-заочников в России хотят уравнять с очниками по льготам?

Депутаты Госдумы хотят дать"заочникам скидки на проезд и на музеи

15 мая 2023, 15:15, ИА Амител

Студенты / Фото: amic.ru

Российским студентам вечернего и заочного отделений, получающим первое высшее образование, могут предоставить несколько льгот, которые есть у очников. А именно заочники и "вечерники" могут получить скидку 50% на проезд на электричке и на посещение культурных учреждений. Инициативу могут внести в Государственную Думу депутаты КПРФ уже до конца весенней сессии, сообщают "Известия". Amic.ru разобрался, что меняет законопроект для студентов-заочников и есть ли у них сейчас какие-то льготы.

Зачем заочникам льготы?

Сейчас в России реформируется система образования. Недавно Минобрнауки приняло решение о единых сроках приемной кампании для студентов-очников и заочников. Теперь депутаты КПРФ решили ещё сильнее уравнять эти категории студентов.

Первый зампредседателя комитета ГД по безопасности Юрий Афонин рассказал "Известиям", что сейчас задача депутатов – стимулировать желание молодёжи учиться и сделать одинаковыми гарантии для студентов по разным формам обучения.

"Будет справедливо уравнять студентов очной, очно-заочной и заочной формы обучения и в ряде льгот, а именно – в скидках на проезд в электричках и на посещение учреждений культуры при получении ими первого высшего образования", – пояснил Юрий Афонин.

Льготы дают во все музеи и электрички?

Если закон примут, то студенты-заочники и "вечерники" получат скидку 50% на все пригородные поезда. А вот с музеями всё чуть сложнее. Государственные учреждения культуры должны будут давать такую скидку, а другие – по желанию.

Сколько денег на это потребуется?

Пока неизвестно, ведь закон только разрабатывают. Впрочем, Юрий Афонин отметил, что учреждения культуры не понесут серьёзных расходов.

Кто и почему выступает против?

"Известия" пишут, что в "Единой России" опасаются перевеса привилегий в сторону заочников. Ведь заочники имеют возможность работать и могут рассчитывать на поддержку работодателей, объяснил первый зампредседателя комитета по молодёжной политике Госдумы Игорь Кастюкевич.

Председатель комиссии ОП РФ по социальной политике Наталья Починок также отметила, что у очников нет возможности зарабатывать деньги, а "вечерники" и заочники могут работать и учиться одновременно. На это рассчитана программа, поэтому в таком случае очники окажутся в проигрышном положении, сказала Наталья Починок.

Однако авторы законопроекта отвечают на такую критику, что оплата труда заочников и "вечерников" при получении первого образования, как правило, невысокая. И работодатель не всегда готов оформить официально и со всеми трудовыми гарантиями студента без опыта работы. Поэтому льготы им явно нужны.

Директор фонда "СтудМолодёжь" Анна Лапенко также отметила, что заочники и "вечерники" чаще всего учатся на платной основе и тратят большую часть денег на обучение. Также льготы на посещение музеев помогут таким студентам расширить кругозор и глубже изучить нужные дисциплины, уверена она.

Какие льготы сейчас есть у очников?

Сейчас очники бюджетных отделений получают стипендию по успеваемости и социальную стипендию, им могут платить пенсию по потере кормильца, они имеют право проживать в общежитии без оплаты ЖКХ, иметь отсрочку от армии, получать единоразовое пособие по беременности и родам, а также детские пособия до полутора лет. Студентам-очникам положена скидка на проезд в городском транспорте, в электричках и поездах. Также очники имеют право на бесплатное или льготное посещение музеев, театров, зоопарков и других учреждений культуры.

А у заочников и "вечерников" вообще нет льгот?

У учащихся вечернего отделения льгот нет. А студенты заочного и очно-заочного отделений могут получить от работодателя 40 дней отпуска на первом и втором курсах и 50 дней – на последующих, а также до четырёх месяцев отпуска на госэкзаменах. Ещё они имеют право на дополнительный выходной каждую неделю или семичасовой рабочий день. В таком случае неотработанные часы оплачиваются на 50% от ставки. Раз в год заочникам могут покрывать расходы на проезд до учебного заведения и обратно. При этом льгот от работодателя можно добиться только при официальном трудоустройстве.