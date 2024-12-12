Хотели джинсы — получили срок. Сколько подростков поймали на Алтае за сбыт наркотиков

В погоне за легким заработком несовершеннолетние из благополучных семей идут на серьезное преступление, а в итоге получают реальные сроки наравне со взрослыми

12 декабря 2024, 06:15, ИА Амител

Наркотики / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

За 11 месяцев 2024 года в Алтайском крае зарегистрировали на 5% меньше наркопреступлений, чем за аналогичный период прошлого года. Тем не менее ситуация остается напряженной. Одной из тревожных тенденций является высокий уровень таких преступлений, совершенных подростками. Несовершеннолетние становятся закладчиками, полагая, что в силу возраста наказание им не грозит, но в конечном итоге они оказываются за решеткой. Попасть туда можно и за нанесение трафаретных надписей с рекламой сайтов "наркомагазинов". О том, как в Алтайском крае борются с распространением наркотиков и что "светит" преступникам, – в материале amic.ru.

Хотели новый телефон – получили реальный срок

По данным ГУ МВД России по Алтайскому краю, за 11 месяцев 2024 года в регионе зарегистрировали 3359 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 1818 из них совершили с помощью IT-технологий. К уголовной ответственности привлекли 1306 человек, в том числе 37 несовершеннолетних, рассказывает секретарь региональной антинаркотической комиссии Елена Жалыбина.

"Основным мотивом у подростков является желание заработать "легкие деньги" и неорганизованный досуг. Дети зачастую предоставлены сами себе. Кто-то хочет новые джинсы, а кому-то нужен телефон. В интернете "работодатели" обещают золотые горы и внушают, что за раскладку пакетиков с белым порошком им ничего не будет. Но по факту этих ребят задерживают сотрудники полиции. Больше трех месяцев они не работают, а кого-то ловят на первой закладке. За такое преступление они попадают в колонию на срок до 15 лет", – подчеркивает Елена Жалыбина.

Она отмечает, что уголовная и административная ответственность за сбыт наркотиков наступает с 16 лет. Но это не значит, что преступники более младшего возраста смогут избежать наказания. Их помещают в центр временной изоляции несовершеннолетних – это та же тюрьма, но для малолетних. И провести в ней ребенок может несколько лет.

Кроме того, его поставят на учет в комиссии по делам несовершеннолетних (ПДН). Это клеймо останется на всю жизнь. И он уже не сможет устроиться на работу в полиции, сделать карьеру военного или госслужащего.

Задержание наркокурьера / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Наркокурьеры из благополучных семей

В подавляющем большинстве случаев подростки-наркокурьеры были из благополучных семей. Их родители о такой "подработке" своих детей даже не догадывались, говорит начальник отделения межведомственного взаимодействия в сфере профилактики незаконного оборота наркотиков УНК ГУ МВД России по Алтайскому краю, подполковник Юлия Шевченко. Однако были в 2024 году и факты, когда родители сами толкали детей на совершение таких серьезных преступлений.

"Наркопреступления происходят практически по всему региону, включая села. С участием подростков больше всего их фиксируем в Бийске и Барнауле. В этих же городах были выявлены и два случая вовлечения родителями в сбыт наркотиков своих детей. Эти уголовные дела уже направлены в суд. Теперь реальные сроки лишения свободы грозят и несовершеннолетним, и взрослым. Только последних будут судить и за сбыт наркотиков, и за вовлечение детей в тяжкое преступление", – рассказывает Юлия Шевченко.

Вовлекают подростков в распространение запрещенных веществ также через трафаретные надписи на тротуарах и зданиях. Кстати, наносят эту рекламу "наркомагазинов" чаще всего тоже несовершеннолетние. За такие "художества" на объектах уличной инфраструктуры, распространение листовок, содержащих тексты с признаками скрытой рекламы наркотиков, в лучшем случае грозит административная ответственность и штраф до 30 тысяч рублей, говорит подполковник полиции.

"Но есть реальные случаи, когда нанесение надписей с рекламой запрещенных магазинов было расценено как соучастие в сбыте наркотических средств. Ответственность за совершение таких действий куда серьезнее: от четырех лет до пожизненного лишения свободы", – предостерегает Юлия Шевченко.

Удаление пронаркотической рекламы / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Достучаться, пока еще не поздно

В Алтайском крае борьба с распространением наркотиков осуществляется не только силами полиции. На протяжении многих лет в регионе функционирует антинаркотическая комиссия, возглавляет которую губернатор Виктор Томенко. Она координирует деятельность всех краевых и муниципальных органов по противодействию распространению запрещенных веществ.

"Профилактика наркомании – это многопрофильная, комплексная работа со всеми органами исполнительной власти и правоохранительными органами. Одним из ключевых направлений работы комиссии является борьба со скрытой рекламой наркотиков. В регионе регулярно проводятся рейды, в ходе которых закрашивают "привлекательные" надписи на стенах и асфальте. В 2024 году мы уже уничтожили 293 такие рекламы. Жителей края я также призываю присоединиться к этому противодействию: одна закрашенная надпись может спасти сотни жизней. Если вы стали свидетелем закладки запрещенных веществ, звоните 102 или 112", – отмечает Елена Жалыбина.

Торговля запрещенными веществами, а также предложения стать наркокурьером сейчас преимущественно встречаются на сайтах, социальных сетях. Такие ресурсы блокирует Роскомнадзор. В случае обнаружения информации о продаже наркотиков, их популяризации, вы можете самостоятельно подать заявку на блокировку этого контента на сайте ведомства в электронном виде через форму для приема обращений.

Памятка по блокировке запрещенного контента. Фото: Роскомнадзор

Очень важна и работа с подростковой аудиторией, подчеркивает секретарь антинаркотической комиссии. Несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактических учетов, активно вовлекают в работу "Движения Первых" и "Юнармии". За восемь месяцев 2024 года сотрудники органов внутренних дел провели порядка 1800 профилактических антинаркотических мероприятий, которыми охвачено свыше 14 тысяч человек.

Чтобы о последствиях употребления запрещенных веществ и ответственности за их распространение узнало как можно больше жителей Алтайского края, в регионе на регулярной основе проводят лекции, размещают баннерную рекламу, выпускают профилактические аудиоролики, фильмы.