Барнаульские студенты сражались в интеллектуальной игре, организованной водоканалом
Победителем квиза стала команда Алтайского архитектурно-строительного колледжа, которая представит город в финальном состязании в Москве
09 апреля 2024, 15:00, ИА Амител
В Барнауле состоялась интеллектуальная игра, участниками которой стали студенты средних и высших учебных заведений города. Организатором выступил барнаульский водоканал. Мероприятие – часть большого проекта "На волне РВК", реализуемого ГК "Росводоканал".
Интеллектуальный квиз на тему воды проходит во всех городах, где присутствует компания "Росводоканал". По результатам игр выберут команду-победителя, которая представит свой город на итоговом состязании.
По словам директора по персоналу "Росводоканал Барнаул" Елены Кулешовой, победители финального этапа отправятся на слет Советов молодых специалистов предприятий ГК "Росводоканал" в Москву.
От Барнаула в квизе участвовали команды из Алтайского технического госуниверситета, Алтайского архитектурно-строительного колледжа, Алтайского транспортного техникума. Вне конкурса ответила на вопросы и команда барнаульского водоканала.
"Я учился в ссузе на сварщика. И в "Политех" на факультет водоснабжения и водоотведения попал почти случайно – за компанию с другом принял участие в конкурсе и поступил. Почти сразу после получения диплома в 2000 году устроился специалистом в водоканал на очистные сооружения. Работал, трудился, получал знания и опыт. Это дало плоды и, пройдя серьезный карьерный путь, в 2020 году стал генеральным директором. Учитесь, развивайтесь – и у вас все получится", – поддержал участников генеральный директор барнаульского водоканала Андрей Полюго.
В барнаульском этапе квиза победу одержала команда от Алтайского архитектурно-строительного колледжа.
Напомним, сотрудники барнаульского водоканала ведут активный образ жизни и регулярно проводят благотворительные акции и различные мероприятия. Так, в марте этого года сотрудники ресурсоснабжающей организации заняли призовые места на Спартакиаде ЖКХ. Ее проводят ежегодно в преддверии профессионального праздника.
15:09:25 09-04-2024
Кто проиграл тот пьет стакан воды из под крана)))))
15:16:13 09-04-2024
Играли в игру "Угадай, что за жидкость течет из крана"?
15:45:12 09-04-2024
Будь у меня власти с губернаторской, я бы не проявлял мягкотелости никому. И каждый день бы утром поил на планерке водой из под крана этих товарищей. Ну знаете так, состав ИТР Водоканала включая директора, а сам при них пил минералочку. А после этого еще позвал мэра и тоже от души угостил бы "нестандартной водицей". А на утро новую планерочку, с теми же условиями. Я боюсь у директора водоканала не останется времени на проведение интеллектуальных игр. Ну чес, слово он же издевается на нами?!
19:05:30 09-04-2024
Лучше бы вместо игр поискали возможность снова закупить французский реагент для очистки воды.