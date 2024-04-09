Барнаульские студенты сражались в интеллектуальной игре, организованной водоканалом

Победителем квиза стала команда Алтайского архитектурно-строительного колледжа, которая представит город в финальном состязании в Москве

09 апреля 2024, 15:00, ИА Амител

Квиз / Фото: "Росводоканал Барнаул"

В Барнауле состоялась интеллектуальная игра, участниками которой стали студенты средних и высших учебных заведений города. Организатором выступил барнаульский водоканал. Мероприятие – часть большого проекта "На волне РВК", реализуемого ГК "Росводоканал".

Интеллектуальный квиз на тему воды проходит во всех городах, где присутствует компания "Росводоканал". По результатам игр выберут команду-победителя, которая представит свой город на итоговом состязании.

По словам директора по персоналу "Росводоканал Барнаул" Елены Кулешовой, победители финального этапа отправятся на слет Советов молодых специалистов предприятий ГК "Росводоканал" в Москву.

От Барнаула в квизе участвовали команды из Алтайского технического госуниверситета, Алтайского архитектурно-строительного колледжа, Алтайского транспортного техникума. Вне конкурса ответила на вопросы и команда барнаульского водоканала.

"Я учился в ссузе на сварщика. И в "Политех" на факультет водоснабжения и водоотведения попал почти случайно – за компанию с другом принял участие в конкурсе и поступил. Почти сразу после получения диплома в 2000 году устроился специалистом в водоканал на очистные сооружения. Работал, трудился, получал знания и опыт. Это дало плоды и, пройдя серьезный карьерный путь, в 2020 году стал генеральным директором. Учитесь, развивайтесь – и у вас все получится", – поддержал участников генеральный директор барнаульского водоканала Андрей Полюго.

В барнаульском этапе квиза победу одержала команда от Алтайского архитектурно-строительного колледжа.

Напомним, сотрудники барнаульского водоканала ведут активный образ жизни и регулярно проводят благотворительные акции и различные мероприятия. Так, в марте этого года сотрудники ресурсоснабжающей организации заняли призовые места на Спартакиаде ЖКХ. Ее проводят ежегодно в преддверии профессионального праздника.