Водоканал просит жителей не открывать колодцы во время таяния снега

И сообщать об открытых люках

08 апреля 2024, 13:00, ИА Амител

Открытый люк / Фото: photogenica.ru

За последние три месяца специалисты барнаульского водоканала получили 126 сообщений об открытых люках. Компания оперативно отреагировала на все жалобы и приняла меры по устранению проблемы. В частности, закрыла или восстановила крышки на 99 колодцах. Информацию об оставшихся открытых люках передала в ресурсоснабжающие компании, которые несут ответственность за их техническое состояние.

Весной, во время таяния снега, многие люди открывают люки на колодцах, полагая, что таким образом помогут быстрее пропустить талые воды. Однако делать этого не следует, так как бытовая канализация не предназначена для приема талой воды и отделена от ливневой канализации.

Открытые люки могут вызвать засорение канализационных труб и представляют серьезную опасность, поскольку могут стать причиной травм людей, животных и повреждения транспорта.

"Только на обслуживании водоканала находится 60 тыс. колодцев. Сотрудники регулярно проводят обследование, но контролировать сохранность такого числа объектов очень сложно. Поэтому мы просим жителей города и пригорода сообщать об открытых колодцах по номеру телефона 500-101 или на нашем сайте через кнопку "Увидел открытый люк? Сообщи!", – рассказал директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов.Если открытый люк не находится на балансе водоканала, специалисты примут меры для его ограждения и передадут информацию той организации, которая отвечает за его эксплуатацию.