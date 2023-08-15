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Барнаульские таксисты не могут получить документ, без которого их не пустят работать

С 1 сентября они просто не смогут получать заказы

15 августа 2023, 14:03, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Водители такси в Барнауле не могут получить разрешение на перевозку пассажиров. Об этом "ВГТРК Алтай" рассказал Антон Рогожников, работающий в этой сфере уже четыре года.

С 1 сентября в России начнет действовать закон, согласно которому водители такси должны будут иметь разрешение на перевозку пассажиров. Иначе они не смогут принимать заказы.

"С середины июля я и мои коллеги обращаемся в Минтранс, но постоянно получаем отказы из-за того, что якобы кончились бланки", – сказал барнаулец.

По его словам, в министерстве заявили, что документ можно будет получить в течение пяти дней после 1 сентября, но все это время около тысячи таксистов просто не смогут выйти на работу.

Барнаул Такси

Комментарии 9

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Гость

14:11:24 15-08-2023

кончились бланки --- хоть не боеприпасы

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Гость

14:23:34 15-08-2023

Ну как всегда. Закон подписали, а как его исполнять никто не знает

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Гость

14:25:27 15-08-2023

Шойгу, Герасимов, где бланки?! ))) пора новый мем азпускать

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Гость

16:34:34 15-08-2023

Терпение никогда не кончится

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Гость

16:39:27 15-08-2023

это для Вас, Антон Рогожников, бланки кончились. а для "кого надо" - они всегда есть

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Гость

18:51:22 15-08-2023

Гость (16:39:27 15-08-2023) это для Вас, Антон Рогожников, бланки кончились. а для "кого... Это точно

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Гость

10:07:39 16-08-2023

Гость (16:39:27 15-08-2023) это для Вас, Антон Рогожников, бланки кончились. а для "кого... Точно..азиаты будут работать..Для них всё есть.

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Гость

14:00:41 16-08-2023

Гость (10:07:39 16-08-2023) Точно..азиаты будут работать..Для них всё есть.... Разрешение оформляется на машину, а не на водителя. Умник.

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Гость

20:23:17 15-08-2023

вроде таксисты а не шарят надо доп взять ( .амокат или еще что то ) и сразу бланк найдется по ОСАГО проходили

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