Барнаульские таксисты не могут получить документ, без которого их не пустят работать

С 1 сентября они просто не смогут получать заказы

15 августа 2023, 14:03, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Водители такси в Барнауле не могут получить разрешение на перевозку пассажиров. Об этом "ВГТРК Алтай" рассказал Антон Рогожников, работающий в этой сфере уже четыре года.

С 1 сентября в России начнет действовать закон, согласно которому водители такси должны будут иметь разрешение на перевозку пассажиров. Иначе они не смогут принимать заказы.

"С середины июля я и мои коллеги обращаемся в Минтранс, но постоянно получаем отказы из-за того, что якобы кончились бланки", – сказал барнаулец.

По его словам, в министерстве заявили, что документ можно будет получить в течение пяти дней после 1 сентября, но все это время около тысячи таксистов просто не смогут выйти на работу.