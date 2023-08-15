Барнаульские таксисты не могут получить документ, без которого их не пустят работать
С 1 сентября они просто не смогут получать заказы
15 августа 2023, 14:03, ИА Амител
Водители такси в Барнауле не могут получить разрешение на перевозку пассажиров. Об этом "ВГТРК Алтай" рассказал Антон Рогожников, работающий в этой сфере уже четыре года.
С 1 сентября в России начнет действовать закон, согласно которому водители такси должны будут иметь разрешение на перевозку пассажиров. Иначе они не смогут принимать заказы.
"С середины июля я и мои коллеги обращаемся в Минтранс, но постоянно получаем отказы из-за того, что якобы кончились бланки", – сказал барнаулец.
По его словам, в министерстве заявили, что документ можно будет получить в течение пяти дней после 1 сентября, но все это время около тысячи таксистов просто не смогут выйти на работу.
14:11:24 15-08-2023
кончились бланки --- хоть не боеприпасы
14:23:34 15-08-2023
Ну как всегда. Закон подписали, а как его исполнять никто не знает
14:25:27 15-08-2023
Шойгу, Герасимов, где бланки?! ))) пора новый мем азпускать
16:34:34 15-08-2023
Терпение никогда не кончится
16:39:27 15-08-2023
это для Вас, Антон Рогожников, бланки кончились. а для "кого надо" - они всегда есть
18:51:22 15-08-2023
Гость (16:39:27 15-08-2023) это для Вас, Антон Рогожников, бланки кончились. а для "кого... Это точно
10:07:39 16-08-2023
Гость (16:39:27 15-08-2023) это для Вас, Антон Рогожников, бланки кончились. а для "кого... Точно..азиаты будут работать..Для них всё есть.
14:00:41 16-08-2023
Гость (10:07:39 16-08-2023) Точно..азиаты будут работать..Для них всё есть.... Разрешение оформляется на машину, а не на водителя. Умник.
20:23:17 15-08-2023
вроде таксисты а не шарят надо доп взять ( .амокат или еще что то ) и сразу бланк найдется по ОСАГО проходили