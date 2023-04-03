Таксовать по-новому. В Алтайском крае могут изменить правила перевозки пассажиров

Предполагается, что часть поправок начнет действовать уже с осени

03 апреля 2023, 18:25, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Алтайском крае в 2023 году планируют внести изменения в работу такси. Это связно с принятием нового федерального закона, который вступит в силу уже с 1 сентября. За оставшееся время каждый регион должен выработать свои стандарты. Предполагается, что в Алтайском крае появится единый реестр такси, будет налажена выдача разрешений на работу этого бизнеса, а власти сформулируют единые требования к водителям. Главная цель - сделать поездки безопаснее. Контролировать работу такси в крае будет региональный Минтранс. Вопрос уже обсудили на мартовской сессии АКЗС. Пока законопроект депутаты приняли только в первом чтении. Amic.ru собрал ключевые нововведения, которые поддержали народные избранники.

Лицензия для таксистов

Последние годы в России все чаще стали возникать скандальные ситуации, связанные с работой такси. Это не только резонансные ДТП, но также взаимная грубость водителей и пассажиров, грязные автомобили, отсутствие контроля за агрегаторами, низкая квалификация водителей и т.д. Новый закон, по мнению парламентариев, должен устранить или по крайней мере минимизировать большинство этих недостатков.

Главные изменения, которые уже внесли в документ в Алтайском крае, – это запрет на работу такси вне специально организованных стоянок на авто- и железнодорожных вокзалах, а также в аэропортах. Как именно должны выглядеть и где будут находиться разрешённые для таксования места, пока неясно. Их предстоит определить ко второму чтению. Не прописаны в документе и возможные виды наказаний для нарушителей.

Кроме того, на работу такси нужно будет получить разрешение. Причём это касается не только ИП, но и юрлиц с физлицами. Документ будут выдавать на пять лет. Физлица смогут заниматься извозом только после заключения договора со службой заказа легкового такси. Разрешения станут действовать исключительно на территории региона либо в том случае, если такси выезжает из Алтайского края, а конечная точка поездки находится в другом субъекте.

С 1 сентября 2023 года вступают в силу федеральные поправки в закон о такси. Одним из важных нововведений станет допуск самозанятых к перевозкам пассажиров. Кроме того, закрепляется понятие "служба заказа такси". Она будет обязана передавать заказ только перевозчику, имеющему официальное разрешение на такую деятельность, контролировать режим труда и отдыха водителей с блокировкой заказа в случае переработки, а также обеспечить возможность проходить медосмотр.

Повышенные требования к водителям

Другой важной задачей будет урегулирование вопроса об ответственности агрегаторов за ущерб, причинённый в результате ДТП. Речь идёт о жизни и здоровье пассажира, а также его багаже. Власти получат право устанавливать требования к перевозчикам легковых такси, передавать им сведения о пассажирах и перевозимом багаже.

Предполагается, что в Алтайском крае создадут три реестра. В первый внесут водителей легковых такси. Второй – региональный реестр такси. Третий – реестр служб заказа такси. К какому сроку появятся эти списки, пока также неизвестно.

Основанием для недопуска водителя такси на работу может стать неуплата более трёх штрафов за нарушение ПДД. Регион имеет право утвердить порядок аттестации водителей такси и определить требования к их знаниям о расположении объектов транспортной, жилищной и социальной инфраструктуры, о действиях в чрезвычайной ситуации и правилах перевозки. Пока эти документы находятся в разработке. Вероятнее всего, их подготовит краевой Минтранс.

Есть в законе и ограничения, связанные с судимостью. Например, запрещено таксовать осуждённым по ряду тяжких и особо тяжких преступлений, а также имеющим непогашенную или неснятую судимость. Многие из этих правил властям региона ещё только предстоит проработать. Пока же закон приняли в первом чтении, окончательный вариант могут рассмотреть на одной из ближайших сессий АКЗС.

Напомним, Госдума в конце прошлого года одобрила новые правила работы такси в России. Документ содержит требования к водителям, а также к внешнему и внутреннему виду автомобиля. Главная цель всех изменений, как заверяли депутаты, - сделать поездку более безопасной.