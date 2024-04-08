Барнаульские власти опровергли сообщения о дефиците воды в магазинах

Жалобы на цены перенаправляют в региональное управление ФАС

08 апреля 2024, 21:39, ИА Амител

Вода на полках магазинов в Барнауле / Фото: amic.ru

Власти прокомментировали жалобы барнаульцев на завышение цен на воду. Как сообщает МЦУ Барнаула, комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации краевой столицы направляет их в региональное УФАС.

Сегодня чиновники городской и районных администраций провели мониторинг наличия воды в торговых точках. Проверено свыше 70 магазинов торговых сетей "Мария-Ра", "Магнит", "Пятерочка" и "Чижик" – во всех в наличии была бутилированная вода объемом 1,5, 2 и 5 литров.

Напомним, что ранее жители Барнаула заявили о подорожании бутилированной воды в торговых сетях на фоне ситуации с паводком. Amic.ru побывал в нескольких супермаркетах в центре города. Практически все полки с водой заполнены и дефицита нет, но воду некоторых дешевых производителей приобрести сложно.