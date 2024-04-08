Барнаульские власти опровергли сообщения о дефиците воды в магазинах
Жалобы на цены перенаправляют в региональное управление ФАС
08 апреля 2024, 21:39, ИА Амител
Власти прокомментировали жалобы барнаульцев на завышение цен на воду. Как сообщает МЦУ Барнаула, комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации краевой столицы направляет их в региональное УФАС.
Сегодня чиновники городской и районных администраций провели мониторинг наличия воды в торговых точках. Проверено свыше 70 магазинов торговых сетей "Мария-Ра", "Магнит", "Пятерочка" и "Чижик" – во всех в наличии была бутилированная вода объемом 1,5, 2 и 5 литров.
Напомним, что ранее жители Барнаула заявили о подорожании бутилированной воды в торговых сетях на фоне ситуации с паводком. Amic.ru побывал в нескольких супермаркетах в центре города. Практически все полки с водой заполнены и дефицита нет, но воду некоторых дешевых производителей приобрести сложно.
21:48:23 08-04-2024
Эти жители города вечно на ровном месте панику устраивают
23:12:23 08-04-2024
Чиновники городской и районных администраций Барнаула, Роспотребнадзор должны проверить воду от «Росводоканал Барнаул» и обязать срочно обеспечить ее соответствие ГОСТ, а не мониторить наличие воды в торговых точках. Торговля и Производители не могут в момент закрыть пиковый спрос при всем желании, а Водоканал обязан непрерывно обеспечивать горожан водой по ГОСТу.
23:36:23 08-04-2024
3 дня назад только в Ленте смогли купить упаковки с полторашками. Больше нигде не было. Неужели подсуетились?
00:08:05 09-04-2024
Врут власти, сегодня объездили 6 магазинов, искали воду в 5 лит бутылках. Купили 2 бутылки по цене 100 р. Каждая!!! В марийке на малахова. В Ярче 2 дня нет воды и не знают когда будет!
06:16:17 09-04-2024
Бабаягодка (00:08:05 09-04-2024) Купили 2 бутылки по цене 100 р. Каждая!!! В марийке на малахова. какую хапнули? я в воскресенье в марийке по 40 рублей брал в пятерках "плати больше"
05:03:57 09-04-2024
Что бы мы, неразумные, без ваших обнадеживающих опровержений делали!
06:26:42 09-04-2024
Просто люди - не специалисты.
07:55:00 09-04-2024
Кто-то врёт? Население или режим ???
08:04:33 09-04-2024
Вы не понимаете. Это другое.
08:15:38 09-04-2024
Для проверяющих завезли специально, вода конечно поступает в магазины, поступает мало, раскупается молниеносно.
08:38:55 09-04-2024
воды действительно нет. разбирают молниеносно. угол Никитина-Красноармейский. 3 магазина. воды в 5-литровках нет нигде. В выходной случайно купила в Машке 5-литровку. По 40 рублей. Просто кассир распаковала паллету на входе и потащила себе 2 пятилитровки. И тут же народ начал разбирать. Думаю, через полчаса уже было пусто. они даже на полки не выставляют - смысла нет. Полки с водой пустые. Можно купить полторашку негазированной Касмалинской по 50 р./шт. Бизнес прет! А чай на ней - ужасен
09:09:25 09-04-2024
Ну нет в магазинах питьевой воды, нет. Позавчера случайно набежали на привоз в Ярче, так упаковка (9 литров) обошлась в триста с лишним рублей. А так - газировка стоит, негазированной нет даже в полторашках, Ах да, вот сегодня как раз волею случая нужно в Ашан, который тут рекламировали как беспроблемный в этом плане. Может, хоть там будет. Властям надо не опровергать, а сказать, что все, кто не видит воду на полках - иноагенты. Тогда, видимо, придется закрыть глаза и улыбаться.
09:23:32 09-04-2024
Почему люди должны выкладывать лишние деньги за воду, где качественная вода из крана, что за бред, в конце концов есть службы, есть вододоподготовка и очистка централизованного водоснабжения, займитесь наконец ремонтом и наведите порядок!
11:20:08 09-04-2024
Только что из Марии и Магнита нв России.Есть один вид газированной воды в полторашке,но по 44 и 52 руб.соответственно.Негазированной вообще нет.Вообще говоря, как то неприлично даже читать ответы чиновников.нехорошо обманывать своих подданных горожан. Очень нехорошо!
12:05:56 09-04-2024
Гость. (11:20:08 09-04-2024) Только что из Марии и Магнита нв России.Есть один вид газиро... ну обманывают они и что? им же никто за это ничего не сделает
12:04:13 09-04-2024
вчера в пятерке в ультре не было воды, только 0,5 в стекле и 1,5 газировки дорогущей