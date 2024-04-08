Барнаульцы пожаловались на выросшие цены на бутилированную воду в магазинах

При этом дефицита воды нет

08 апреля 2024, 16:12, ИА Амител

Вода на полках магазинов в Барнауле / Фото: amic.ru

Жители Барнаула заявили о подорожании бутилированной воды в торговых сетях на фоне ситуации с паводком в краевой столице. Жалобы на "дорогую" воду появились в паблике "Черное и Белое" в социальной сети в "ВКонтакте".

"Уважаемые торговые сети! С какого перепугу вы подняли ценник на питьевую воду и создали искусственный дефицит?! Воспользовались моментом для набивания кармана? Куда смотрит ФАС и правительство края? Кто ответит на вопрос?!" – пожаловался барнаулец.

Пост в соцсети собрал десятки комментариев. Жители краевой столицы также пожаловались на то, что торговые сети и производители якобы наживаются на ситуации. Впрочем, другая часть барнаульцев сообщила, что не заметила выросших цен.

Amic.ru побывал в нескольких супермаркетах в центре города. Практически все полки с водой заполнены и дефицита нет, но воду некоторых дешевых производителей приобрести сложно. В магазинах сети "Марии-Ра" пятилитровую канистру воды можно приобрести за 39 и 59 рублей.

Напомним, на фоне паводка барнаульцы рванули в магазин и скупали бутилированную воду. Талые воды с полей попадают в реки, тем самым Обь становится не такой чистой, как зимой. Традиционно весной вода меняет свой цвет: чтобы избавиться от вредных бактерий, используют больше хлора, поэтому и запах воды из крана тоже меняется.

В итоге власти Барнаула проработали с торговыми сетями вопрос об увеличении поставок бутилированной воды.