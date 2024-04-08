Барнаульцы пожаловались на выросшие цены на бутилированную воду в магазинах
При этом дефицита воды нет
08 апреля 2024, 16:12, ИА Амител
Жители Барнаула заявили о подорожании бутилированной воды в торговых сетях на фоне ситуации с паводком в краевой столице. Жалобы на "дорогую" воду появились в паблике "Черное и Белое" в социальной сети в "ВКонтакте".
"Уважаемые торговые сети! С какого перепугу вы подняли ценник на питьевую воду и создали искусственный дефицит?! Воспользовались моментом для набивания кармана? Куда смотрит ФАС и правительство края? Кто ответит на вопрос?!" – пожаловался барнаулец.
Пост в соцсети собрал десятки комментариев. Жители краевой столицы также пожаловались на то, что торговые сети и производители якобы наживаются на ситуации. Впрочем, другая часть барнаульцев сообщила, что не заметила выросших цен.
Amic.ru побывал в нескольких супермаркетах в центре города. Практически все полки с водой заполнены и дефицита нет, но воду некоторых дешевых производителей приобрести сложно. В магазинах сети "Марии-Ра" пятилитровую канистру воды можно приобрести за 39 и 59 рублей.
Напомним, на фоне паводка барнаульцы рванули в магазин и скупали бутилированную воду. Талые воды с полей попадают в реки, тем самым Обь становится не такой чистой, как зимой. Традиционно весной вода меняет свой цвет: чтобы избавиться от вредных бактерий, используют больше хлора, поэтому и запах воды из крана тоже меняется.
В итоге власти Барнаула проработали с торговыми сетями вопрос об увеличении поставок бутилированной воды.
16:20:39 08-04-2024
Если пожаловаться в ФАС они в июле ответят, что проведена проверка нарушений не выявлено
16:47:17 08-04-2024
Простой негазированной воды в магазинах нет.
17:02:06 08-04-2024
Старик Бастрыкин и не знает поди ?
17:10:20 08-04-2024
НЕ надо писать про традиционную смену цвета воды весной! Никогда ранее не было в Бапнауле такой плохой воды из крана! 60 ЛЕТ ТОЧНО НЕ БЫЛО! Устроили в отдельно взятом городе экологическое бедствие и на этом наживаются! В 2014-2015 были паводки побольше, но Карлин не допускал такого безобразия, как ныне!
17:24:26 08-04-2024
Гость (17:10:20 08-04-2024) НЕ надо писать про традиционную смену цвета воды весной! Ник... Не было? Сколько помню, постоянно чистили краны от засоров. Не водой же они засорялись.
17:25:31 08-04-2024
Гость (17:10:20 08-04-2024) НЕ надо писать про традиционную смену цвета воды весной! Ник... Все традиции когда то начинаются
17:30:35 08-04-2024
А не сговор ли это?
17:40:12 08-04-2024
Зашел в Машку около работы, в центре как раз - нет негазированной воды, ни в 1,5 л ни в 5-ках. Кто-то врет однако что все можно купить свободно. Газированной в 1,5 -ках полно
17:53:07 08-04-2024
Нет бутилированной питьевой воды в продуктовых супермаркетах рядом с домом, ну что врать то.
18:15:57 08-04-2024
Гость (17:53:07 08-04-2024) Нет бутилированной питьевой воды в продуктовых супермаркетах... Вчера вечером сын взял одну 5-ку, а чуть позже я взял еще 2. Строителей дом под часами.
20:10:42 08-04-2024
Гость (18:15:57 08-04-2024) Вчера вечером сын взял одну 5-ку, а чуть позже я взял еще 2.... Ага сейчас с Попова поедем на Строителей, бросим работу и поедем, когда приедем ее уже не будет, ещё бы я за водой не ездила по всему городу.
06:28:16 09-04-2024
Гость (20:10:42 08-04-2024) Ага сейчас с Попова поедем на Строителей, бросим работу и по... да я собственно тебя и не приглашал. живешь в заднице и живи. в центре воздух чище будет
09:16:52 09-04-2024
Гость (18:15:57 08-04-2024) Вчера вечером сын взял одну 5-ку, а чуть позже я взял еще 2.... не все жители города живут на строительной под часами
18:18:36 08-04-2024
Ну кто поднял цены - то? Просто вы её никогда не покупали. Как была раньше по 39р.в Марии, так и есть. Просто я покупаю её всегда и знаю цену. Сегодня купила свободно по этой же цене в Марии на Социалистическом
13:51:25 09-04-2024
Гость (18:18:36 08-04-2024) Ну кто поднял цены - то? Просто вы её никогда не покупали. К... Это не питьевая вода, которая Плати меньше.... Мы такую летом взяли на дачу и не вскрытую оставили там на неделю, приехали а в 5 из 6 бутылках на не зеленый ил осел... так что такую можно из под крана. Берем Ассоль( карачи) и легенду, стоит по 3 недели, если не вскрытая и все отлично.
19:39:07 08-04-2024
Кто должен проверять воду и отвечать за качество воды в кранах?
20:06:11 08-04-2024
Сегодня в Мария-Ра на Спартаке 99 р. 20р за литр. Похоже на сговор.
21:22:22 08-04-2024
Гость (20:06:11 08-04-2024) Сегодня в Мария-Ра на Спартаке 99 р. 20р за литр. Похоже на ... Это Катунская, она всегда по такой цене была. А обычная пятилитровка 39.90.
20:38:31 08-04-2024
В магазинах рядом с домом негазированной нет. Заехал в ленту, купил 6 пятерок
20:51:59 08-04-2024
Вчера в Цуме были негаз. полторашки, потом к вечеру появились пятерки по 99 руб. В Машке по комсомольскому 104 было одно стекло. Далее вниз к самолету ни в одном магазине не было негазированной воды. После обеда в Магните полторашки появились. Где они смотрят, что вода всякая разная есть? Разве только газированная и та, которая за 1,5 сотку денег.
23:54:24 08-04-2024
Вам же сказали уважаемые люди что все не так, дефицита нет, и цены прежние https://www.amic.ru/news/barnaulskie-vlasti-oprovergli-soobscheniya-o-deficite-vody-v-magazinah-540821
07:28:31 09-04-2024
"Напомним, на фоне паводка барнаульцы рванули в магазин и скупали бутилированную воду." Не были вынуждены идти в магазин за водой, а именно рванули?
08:50:55 09-04-2024
Вода Катуньская 99.99 руб и была только такая в Мария -Ра вчера с утра.Днями раньше воду разбирали так быстро,что старались купить в 8 час. утра .Появилась вчера по 39.90 во второй половине дня.Такой грязной воды еще не было на моей памяти.Мерзко ведет себя коммерция!
09:20:31 09-04-2024
Воду подвозят в магазины, люди быстро скупают, берут про запас. Поэтому и не стоит, как раньше. Мария Ра магазинов много и расположены недалеко друг от друга. Можно всё равно купить воду, не плачтесь. Скоро будет всё, как прежде, уйдут талые воды и всё будет нормально. И фильтры будут очищать воду, и вода будет стоять на прилавках.
09:25:44 09-04-2024
Какая то странная реакция у наших властьпредержащих-вода в городе ,по сути техническая ,а предпринимаемых мер по сглаживанию ситуации и не видно.Как то воздействовать на поставки бутилированной воды можно?Можно предпринять меры ,чтобы она была доступна для населения и по приемлемой цене?Какая то непонятная позиция отстранённости.
11:25:05 09-04-2024
Кому война, кому мать родная.