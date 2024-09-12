Барнаульские власти подали в суд на владельца кафе "Дубай"

От него требуют убрать строительный мусор

12 сентября 2024, 08:31, ИА Амител

Кафе "Дубай" на Павловском тракте в Барнауле / Фото: "Яндекс.Карты"

Администрация Индустриального района Барнаула обратилась в суд с иском против Аль Касема Тамима, основателя сети кафе "Дубай", с требованием освободить земельный участок от мусора. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на картотеку суда.

Вероятно, речь идет о Павловском тракте, 138/1, где было снесено кафе "Дубай" из-за незаконного строительства. Владелец два года пытался легализовать здание, но не смог.

Теперь администрация требует от Тамима очистить землю от мусора, устранить неровности грунта и заплатить 15 000 рублей в месяц до момента исполнения решения суда.