"Напомнило 90-е". Кафе "Дубаи" на Павловском тракте в Барнауле все-таки снесут
Владелец заведения Аль-Касем Тамим до последнего старался его сохранить, но не смог
22 мая 2024, 07:15, Антон Дегтярев
Кафе "Дубаи" в Барнауле на Павловском тракте, 138/1, все-таки снесут как самовольную постройку. Владелец заведения Аль-Касем Тамим два года пытался отстоять заведение, но проиграл в кассационной инстанции: решение появилось на сайте Арбитражного суда в начале мая. Объект демонтируют уже в начале июня, рассказал Аль-Касем Тамим amic.ru. Предприниматель хотел взять отсрочку до конца лета, но суд отказал ему и в этом. Amic.ru публикует подробности этой громкой истории.
Что это за кафе?
Кафе "Дубаи" на Павловском тракте ,138/1, – одно из трех заведений сети ресторанов быстрого питания "Дубаи". Здесь продают пиццу, шаурму, бургеры и другой фастфуд. Владелец сети Аль-Касем Тамим (официально – его жена Олеся Лобас) купил точку на Павловском тракте в 2014 году у Любови Тумайкиной, которая держала там летнее кафе. С ней администрация Индустриального района еще в 2004 году заключила договор аренды земельного участка, который впоследствии суд признал недействительным.
В мае 2022 года комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула подал иск к Аль-Касем Тамиму с требованием снести здание, так как оно является "незаконной постройкой". Администрация города тоже потребовала снести кафе. Суд первой инстанции встал на сторону властей.
Каково последнее решение суда?
В 2023 году суды первой и апелляционной инстанции вынесли решение о сносе кафе, и последней надеждой предпринимателя осталась кассационная инстанция. Аль-Касем Тамим обратился в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в городе Тюмени. Однако он также определил кафе самовольной постройкой и решил оставить решение без изменения.
"Установив, что спорный объект возведен на публичном земельном участке, не предусматривающем возможности его освоения посредством капитального строительства, а предоставленном лишь для цели размещения временных сооружений, констатировав, что строение отвечает техническим критериям недвижимого имущества, приняв во внимание отсутствие разрешительной документации на создание такого рода объектов и ввод их в эксплуатацию, отклонив доводы о пропуске срока исковой давности, суды первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованным выводам о том, что спорный объект является самовольной постройкой и подлежит сносу", – сказано в решении суда.
"Мы проиграли"
Аль-Касем Тамим подтвердил amic.ru, что кафе, в которое он вложил более 10 млн рублей, все-таки снесут.
"К сожалению, мы проиграли суд и придется сносить это кафе. Я всегда думаю только хорошо о России. И когда возникают такие проблемы – это, конечно, очень неприятно. Самое обидное, что поступили с нами несправедливо. Место кому-то понадобилось, вот и все. Честно признаться, эта ситуация напомнила мне 1990-е годы. Когда много лет стараешься и возникает такая ситуация, то пропадает желание открывать новые точки. Но мы все равно будем расширяться", – прокомментировал Аль-Касем Тамим.
Ранее amic.ru уже общался с бизнесменом. Прочитать, что он рассказывал о ситуации, можно здесь.
Почему кафе признали "незаконной постройкой"?
Во время судебных заседаний предприниматель указывал, что право собственности Любови Тумайкиной, у которой он купил здание, зарегистрировано официально. И отмечал, что на договоре аренды участка были печати районной администрации и подпись ее главы. Также он говорил, что власти "без видимой причины" бездействовали восемь лет с даты первоначальной государственной регистрации права собственности на объект.
Однако суд решил, что здание построено на участке для инженерно-технических объектов и благоустройства, а администрация Индустриального района Барнаула не была уполномочена выдавать разрешение на строительство и ввод объекта в эксплуатацию. На этой земле можно размещать только временные объекты, посчитал суд. Тумайкина же не могла заключать договор аренды земельного участка как правообладатель объекта, потому что объект не был поставлен на кадастровый учет и права на него не были зарегистрированы.
В суде пояснили, что администрация Индустриального района действительно предоставляла участок для временной установки павильона-кафе, однако срок размещения истек еще в 2013 году. Соответственно, судья пришел к выводу, что объект не соответствует ни виду разрешенного использования земельного участка, ни правилам землепользования и застройки, а потому должен быть снесен.
Суд апелляционной инстанции отметил, что Аль-Касем Тамим при покупке здания "не проявил разумную и достаточную степень заботливости и осмотрительности, поскольку не запросил документы о регистрации права собственности на спорный объект, которые бы позволили полагать, что регистрация права произведена при надлежащей правовой экспертизе документации регистрирующим органом".
Когда теперь кафе снесут?
Аль-Касем Тамим рассказал amic.ru, что должен снести кафе до 10 июня 2024 года. Пока неизвестно, какой день станет последним для заведения.
К слову, демонтировать кафе бизнесмен должен уже как несколько месяцев – в течение одного месяца с момента вступления решения в законную силу (с учетом обжалования это случилось 4 декабря 2023 года). За неисполнение судебного акта каждый месяц с него взыскивают неустойку по 100 тысяч рублей. Пока кафе продолжает работать.
В начале 2024 года Аль-Касем Тамим просил предоставить отсрочку по сносу кафе до 31 августа 2024 года. В заявлении предприниматель указал, что не может снести кафе "в связи с погодными условиями", и пояснил, что отсрочка "позволит обеспечить баланс интересов сторон исполнительного производства и сделать исполнение решения суда менее обременительным".
Также просьба аргументировалась тем, что объект не представляет угрозы жизни и здоровью людей, и если он будет снесен позже, то "никто не пострадает". Кроме того, бизнесмен уверял, что установленного месячного срока "недостаточно для сноса объекта капитального строительства".
При этом указывалось, что Аль-Касем Тамим предоставил договор подряда от 15 января 2024 года на разработку проектной документации по демонтажу здания, документы должны были подготовить к 10 апреля.
Администрация города же с просьбой о переносе сноса не согласилась, так как заявитель не предоставил доказательств того, что он начал работы подготовке объекта к демонтажу.
В итоге Арбитражный суд снова отказал Аль-Касем Тамиму. Одна из причин – предприниматель не доказал, что "погодные условия являются неустранимым на момент обращения в суд обстоятельством, препятствующим исполнению решения суда в установленный срок".
"Суд также учитывает, что предоставление дополнительного срока для исполнения решения необоснованно и противоречит принципам исполнимости и обязательности судебных актов. С учетом того обстоятельства, что объект продолжает эксплуатироваться предпринимателем, удовлетворение заявления о предоставлении отсрочки исполнения судебного акта в отсутствие документов, подтверждающих обстоятельства, затрудняющие исполнение судебного акта, нарушит баланс интересов взыскателя и должника и ущемит интересы взыскателя", – сказано в решении от 22 апреля 2024 года.
Кроме того, сейчас в Арбитражном суде рассматривается еще один иск комитета по земельным ресурсам и благоустройству Барнаула к Аль-Касем Тамиму о взыскании 84,5 тысячи рублей за неосновательное обогащение с 6 июня 2022 года по 30 сентября 2023 года и пользование чужими деньгами с 1 июля 2022 года по 18 октября 2023 года.
Напомним, что в Барнауле в ближайшее время могут снести еще одно кафе под названием "Brooklyn Стейк" на проспекте Космонавтов, 32с, корпус 2. Комитет по строительству так же потребовал демонтировать его как самовольную постройку. Сейчас дело еще находится в суде, по зданию идет экспертиза, следует из информации на сайте Арбитражного суда.
07:25:50 22-05-2024
Таджик?
07:54:19 22-05-2024
Гость (07:25:50 22-05-2024) Таджик?... Сириец
08:31:52 22-05-2024
Гость (07:54:19 22-05-2024) Сириец... Пленный?
12:32:08 22-05-2024
Гость (08:31:52 22-05-2024) Пленный?... Нет, он давно в Барнауле живет
07:32:57 22-05-2024
А баба у таджика русская что-ли?
07:36:16 22-05-2024
Ишь ты, всегда он думает только хорошо о России. Как прижали, так национальный вопрос начал поднимать. Предпринимательство это всегда риск. Пусть своих консультантов по-увольняет за невнимательность при совершении сделки и проверке документов собственности.
14:47:08 22-05-2024
кхм (07:36:16 22-05-2024) Ишь ты, всегда он думает только хорошо о России. Как прижали... Все документы у него оформлены правильно! Типичное отжатие земельного участка чиновниками.
08:36:14 23-05-2024
Гость (14:47:08 22-05-2024) Все документы у него оформлены правильно! Типичное отжатие з...
Есть пруфы? или ты жена таджика?
08:07:01 22-05-2024
И кому оно помешало?
08:09:33 22-05-2024
Есть ещё Верховный суд. Но раз вцепились - не отцепяться.
08:30:30 22-05-2024
Порядок навели бы с базами отдыха на землях ИЖС и ЛПХ, а тут слабо , тут мы не можем , мы не власть!
08:52:18 22-05-2024
Гость (08:30:30 22-05-2024) Порядок навели бы с базами отдыха на землях ИЖС и ЛПХ, а тут... Там люди отдыхают их больше чем жалобщиков.
09:08:18 22-05-2024
Отличная шавуха там была. Жалко, что закрывают. Напротив через дорогу открыли какую-то точку, так там дороже, а сама шавуха меньше и не такая вкусная.
"Каспий" на Красноармейском закрыли тоже, дядя Баграм там лучшую шавуху в городе делал. Надо узнать, может куда-то переехал.
Гриль № 1 и Грильница полная фигня.
09:40:16 22-05-2024
ыть (09:08:18 22-05-2024) Отличная шавуха там была. Жалко, что закрывают. Напротив чер... Какой-то Каспий видела на перекрестке власихинская-ленточный бор. Мож ваш)
11:27:42 22-05-2024
ыть (09:08:18 22-05-2024) Отличная шавуха там была. Жалко, что закрывают. Напротив чер... Каспий работает! На красноармейском стоит
11:44:35 22-05-2024
Гость (11:27:42 22-05-2024) Каспий работает! На красноармейском стоит... Каспий сейчас на пересечении Ленточного бора и Власихинской. Снесли Баграмов ларек на Красном, там стройка будет, уже забором огородили.
11:48:37 22-05-2024
Гость (11:27:42 22-05-2024) Каспий работает! На красноармейском стоит... Каспий, кафе быстрого питания, Челюскинцев, 75
09:26:09 22-05-2024
он купил здание, зарегистрировано официально. И отмечал, что на договоре аренды участка были печати районной администрации и подпись.. Печаль в печатях, которые не действительны..
09:36:00 22-05-2024
dok_CФ (09:26:09 22-05-2024) он купил здание, зарегистрировано официально. И отмечал, что... В договоре аренды было написано- можно поставить ларек, нор нельзя капитальное сооружение . Не умеешь читать договор, считай что предыдущая хозяйка тебя кинула. Вместе с печатями.
11:07:26 22-05-2024
Ну снесут и снесут. Чего жалеть "бизнесмена"?
12:25:26 22-05-2024
Гость (11:07:26 22-05-2024) Ну снесут и снесут. Чего жалеть "бизнесмена"? ... Как говорит всем один известный президент: "Все коммерсанты - жулики", а сам думает : "Только друганы мои молодцы"
12:05:36 22-05-2024
Снести все эти тошниловки... А полученный доход владельцем удержать в доход государства как незаконные доходы...
12:13:54 22-05-2024
Иван (12:05:36 22-05-2024) Снести все эти тошниловки... А полученный доход владельцем у... Когда будете потом номерки на ладони писать в очереди за хлебом, не удивляйтесь - вы сами этого хотели
12:18:36 22-05-2024
Иван (12:05:36 22-05-2024) Снести все эти тошниловки... А полученный доход владельцем у... А чем докажете, что доходы незаконные?
12:22:21 22-05-2024
Гость (12:18:36 22-05-2024) А чем докажете, что доходы незаконные?... Тем, что он Аль-Касем, а не Иван, видимо.
12:52:06 22-05-2024
Гость (12:22:21 22-05-2024) Тем, что он Аль-Касем, а не Иван, видимо.... Незаконная работа-незаконные доходы...
13:18:29 22-05-2024
Гость (12:52:06 22-05-2024) Незаконная работа-незаконные доходы... ... С 2004 по 2014 (10 лет) про незаконность речь не шла, здание было зарегистрировано и оформлено - никто ничего не видел. В 2014 - смена владельца, право перерегистрируется и оформляется (опять законно), вносятся изменения в данные Росреестра, и до 2022 г. опять никто ничего не видел 8 лет. И в 2022 - все неожиданно как УВИДЕЛИ, что прекрасный муниципальный участок занимает капитальное, по самое не могу здание, дендрофекальной конструкции. И никто, никто ничего все эти годы не знал - ни администрация района, ни комитет по земле, ни комитет по архитектуре.
15:08:04 22-05-2024
Иван (12:05:36 22-05-2024) Снести все эти тошниловки... А полученный доход владельцем у... а вы когда такое ДУМАЕТЕ, вы думаете???? все бизнесмены воры и жулики и всех закрыть. А бюджет вы как пополнять собираетесь, а рабочие места- нет бизнеса, нет пенсий, пособий и страны. и тут же- благотворительность-бизнес поможет, ну и народ, я это не исключаю. поражает такое узкое мышление
22:09:18 22-05-2024
Гость (15:08:04 22-05-2024) а вы когда такое ДУМАЕТЕ, вы думаете???? все бизнесмены воры... Как раньше-то жили без всех этих мироедоа? И работа была и зарплаты и пенсии. А еще и квартиры давали бесплатные.
14:11:19 22-05-2024
Отличное чистое место, с хорошей вкусной едой, брал там шаурму с самого открытия, в то время еще учась в школе, и сегодня возьму). Очень печально, что точку придется закрыть, надеюсь новую откроют не подалеку от старой.
16:23:44 22-05-2024
А администрация, дававшая разрешение, как всегда в стороне
20:30:11 22-05-2024
Раньше на этом месте был перекресток Панфиловцев-Павл. тракт. А теперь Дубаи. Странное решение.
21:27:27 22-05-2024
На секундочку это первая сеть шаурмы в Барнауле ( на Комсомольском),конец 90 х.!!! А то тут некоторые - таджик,гнать таких...да Тамим дольше в Барнауле живёт,чем тому лет кто такое пишет!!!