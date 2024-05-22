Владелец заведения Аль-Касем Тамим до последнего старался его сохранить, но не смог

22 мая 2024, 07:15, Антон Дегтярев

Кафе "Дубаи" на Павловском тракте, 138/1 / Фото: amic.ru

Кафе "Дубаи" в Барнауле на Павловском тракте, 138/1, все-таки снесут как самовольную постройку. Владелец заведения Аль-Касем Тамим два года пытался отстоять заведение, но проиграл в кассационной инстанции: решение появилось на сайте Арбитражного суда в начале мая. Объект демонтируют уже в начале июня, рассказал Аль-Касем Тамим amic.ru. Предприниматель хотел взять отсрочку до конца лета, но суд отказал ему и в этом. Amic.ru публикует подробности этой громкой истории.

Что это за кафе?

Кафе "Дубаи" на Павловском тракте ,138/1, – одно из трех заведений сети ресторанов быстрого питания "Дубаи". Здесь продают пиццу, шаурму, бургеры и другой фастфуд. Владелец сети Аль-Касем Тамим (официально – его жена Олеся Лобас) купил точку на Павловском тракте в 2014 году у Любови Тумайкиной, которая держала там летнее кафе. С ней администрация Индустриального района еще в 2004 году заключила договор аренды земельного участка, который впоследствии суд признал недействительным.



В мае 2022 года комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула подал иск к Аль-Касем Тамиму с требованием снести здание, так как оно является "незаконной постройкой". Администрация города тоже потребовала снести кафе. Суд первой инстанции встал на сторону властей.

Каково последнее решение суда?

В 2023 году суды первой и апелляционной инстанции вынесли решение о сносе кафе, и последней надеждой предпринимателя осталась кассационная инстанция. Аль-Касем Тамим обратился в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в городе Тюмени. Однако он также определил кафе самовольной постройкой и решил оставить решение без изменения.

"Установив, что спорный объект возведен на публичном земельном участке, не предусматривающем возможности его освоения посредством капитального строительства, а предоставленном лишь для цели размещения временных сооружений, констатировав, что строение отвечает техническим критериям недвижимого имущества, приняв во внимание отсутствие разрешительной документации на создание такого рода объектов и ввод их в эксплуатацию, отклонив доводы о пропуске срока исковой давности, суды первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованным выводам о том, что спорный объект является самовольной постройкой и подлежит сносу", – сказано в решении суда.

Кафе "Дубаи" на Павловском тракте в Барнауле/ Фото: "Яндекс.Карты"

"Мы проиграли"

Аль-Касем Тамим подтвердил amic.ru, что кафе, в которое он вложил более 10 млн рублей, все-таки снесут.

"К сожалению, мы проиграли суд и придется сносить это кафе. Я всегда думаю только хорошо о России. И когда возникают такие проблемы – это, конечно, очень неприятно. Самое обидное, что поступили с нами несправедливо. Место кому-то понадобилось, вот и все. Честно признаться, эта ситуация напомнила мне 1990-е годы. Когда много лет стараешься и возникает такая ситуация, то пропадает желание открывать новые точки. Но мы все равно будем расширяться", – прокомментировал Аль-Касем Тамим.

Ранее amic.ru уже общался с бизнесменом. Прочитать, что он рассказывал о ситуации, можно здесь.

Почему кафе признали "незаконной постройкой"?

Во время судебных заседаний предприниматель указывал, что право собственности Любови Тумайкиной, у которой он купил здание, зарегистрировано официально. И отмечал, что на договоре аренды участка были печати районной администрации и подпись ее главы. Также он говорил, что власти "без видимой причины" бездействовали восемь лет с даты первоначальной государственной регистрации права собственности на объект.

Однако суд решил, что здание построено на участке для инженерно-технических объектов и благоустройства, а администрация Индустриального района Барнаула не была уполномочена выдавать разрешение на строительство и ввод объекта в эксплуатацию. На этой земле можно размещать только временные объекты, посчитал суд. Тумайкина же не могла заключать договор аренды земельного участка как правообладатель объекта, потому что объект не был поставлен на кадастровый учет и права на него не были зарегистрированы.

Кафе "Дубаи" на Павловском тракте в Барнауле / Фото: "Яндекс.Карты"

В суде пояснили, что администрация Индустриального района действительно предоставляла участок для временной установки павильона-кафе, однако срок размещения истек еще в 2013 году. Соответственно, судья пришел к выводу, что объект не соответствует ни виду разрешенного использования земельного участка, ни правилам землепользования и застройки, а потому должен быть снесен.

Суд апелляционной инстанции отметил, что Аль-Касем Тамим при покупке здания "не проявил разумную и достаточную степень заботливости и осмотрительности, поскольку не запросил документы о регистрации права собственности на спорный объект, которые бы позволили полагать, что регистрация права произведена при надлежащей правовой экспертизе документации регистрирующим органом".

Когда теперь кафе снесут?

Аль-Касем Тамим рассказал amic.ru, что должен снести кафе до 10 июня 2024 года. Пока неизвестно, какой день станет последним для заведения.

К слову, демонтировать кафе бизнесмен должен уже как несколько месяцев – в течение одного месяца с момента вступления решения в законную силу (с учетом обжалования это случилось 4 декабря 2023 года). За неисполнение судебного акта каждый месяц с него взыскивают неустойку по 100 тысяч рублей. Пока кафе продолжает работать.

В начале 2024 года Аль-Касем Тамим просил предоставить отсрочку по сносу кафе до 31 августа 2024 года. В заявлении предприниматель указал, что не может снести кафе "в связи с погодными условиями", и пояснил, что отсрочка "позволит обеспечить баланс интересов сторон исполнительного производства и сделать исполнение решения суда менее обременительным".

Также просьба аргументировалась тем, что объект не представляет угрозы жизни и здоровью людей, и если он будет снесен позже, то "никто не пострадает". Кроме того, бизнесмен уверял, что установленного месячного срока "недостаточно для сноса объекта капитального строительства".

Кафе "Дубаи" на Павловском тракте в Барнауле / Фото: «Яндекс.Карты»

При этом указывалось, что Аль-Касем Тамим предоставил договор подряда от 15 января 2024 года на разработку проектной документации по демонтажу здания, документы должны были подготовить к 10 апреля.

Администрация города же с просьбой о переносе сноса не согласилась, так как заявитель не предоставил доказательств того, что он начал работы подготовке объекта к демонтажу.

В итоге Арбитражный суд снова отказал Аль-Касем Тамиму. Одна из причин – предприниматель не доказал, что "погодные условия являются неустранимым на момент обращения в суд обстоятельством, препятствующим исполнению решения суда в установленный срок".

"Суд также учитывает, что предоставление дополнительного срока для исполнения решения необоснованно и противоречит принципам исполнимости и обязательности судебных актов. С учетом того обстоятельства, что объект продолжает эксплуатироваться предпринимателем, удовлетворение заявления о предоставлении отсрочки исполнения судебного акта в отсутствие документов, подтверждающих обстоятельства, затрудняющие исполнение судебного акта, нарушит баланс интересов взыскателя и должника и ущемит интересы взыскателя", – сказано в решении от 22 апреля 2024 года.

Кроме того, сейчас в Арбитражном суде рассматривается еще один иск комитета по земельным ресурсам и благоустройству Барнаула к Аль-Касем Тамиму о взыскании 84,5 тысячи рублей за неосновательное обогащение с 6 июня 2022 года по 30 сентября 2023 года и пользование чужими деньгами с 1 июля 2022 года по 18 октября 2023 года.

Напомним, что в Барнауле в ближайшее время могут снести еще одно кафе под названием "Brooklyn Стейк" на проспекте Космонавтов, 32с, корпус 2. Комитет по строительству так же потребовал демонтировать его как самовольную постройку. Сейчас дело еще находится в суде, по зданию идет экспертиза, следует из информации на сайте Арбитражного суда.