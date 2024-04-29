Барнаульские власти закупят почти 500 ранцев с канцелярией для первоклассников
Всего планируется закупить 475 ранцев с канцелярскими товарами
29 апреля 2024, 07:00, ИА Амител
Власти Барнаула закупят 475 ранцев с канцелярскими товарами для первоклассников ко Дню знаний. Всего на это планируется потратить максимум 1,6 млн рублей, следует из информации, опубликованной на портале госзакупок.
Лот появился на портале 26 апреля. Желающие смогут подавать заявки на него до 8 мая. 14 мая определится подрядчик.
По контракту компания-победитель должна будет закупить подарочные ранцы для первоклассников, укомплектованные канцелярскими товарами. В рюкзаках должны быть: альбом, цветная бумага, доска для пластилина, чернографитный карандаш, карандаши цветные, белый и цветной картон, клей, набор акварельных красок, ластик, линейка, набор кистей для рисования, ножницы, обложка для тетрадей, пластилин, шариковая ручка, стакан-непроливайка, точилка, фломастеры, тетради, кисть, гуашь, папки и касса-веер.
Товар подрядчик должен поставить с 19 по 22 августа 2024 года. Контракт будет действовать до 30 сентября.
08:25:25 29-04-2024
Для почти пятисот первоклассников. Хе-хе p/s А 401 больше 500 тоже. :-)
08:35:56 29-04-2024
Лучше бы создали такие условия, что бы родители каждого первоклассника сами могли купить все к школе своему ребенку...!?
Позорище! 500 ранцев...! Подачка! За свою безграмотность в управлении...
13:08:36 29-04-2024
Уважаемые чиновники,конечно спасибо и за это,но замете вы сами открыли ящик пандеры . Почему спросите. Уважаемые взрослые а одеть а обуть ребят ,вы знаете сколько стоит одежда для мальчиков и девочек. Во всяком случае в администрации служба опёки должна не только лишать родительских прав и забирать деток от мам и пап ,а должен быть осуществлён некий обход семей и производится по его результатам действия подготовки ребят в школу. Это день пустьу ребёнка останется только добрая память о взрослых и в обще.