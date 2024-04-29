Барнаульские власти закупят почти 500 ранцев с канцелярией для первоклассников

Всего планируется закупить 475 ранцев с канцелярскими товарами

29 апреля 2024, 07:00, ИА Амител

Школьные ранцы / Фото: unsplash.com

Власти Барнаула закупят 475 ранцев с канцелярскими товарами для первоклассников ко Дню знаний. Всего на это планируется потратить максимум 1,6 млн рублей, следует из информации, опубликованной на портале госзакупок.

Лот появился на портале 26 апреля. Желающие смогут подавать заявки на него до 8 мая. 14 мая определится подрядчик.

По контракту компания-победитель должна будет закупить подарочные ранцы для первоклассников, укомплектованные канцелярскими товарами. В рюкзаках должны быть: альбом, цветная бумага, доска для пластилина, чернографитный карандаш, карандаши цветные, белый и цветной картон, клей, набор акварельных красок, ластик, линейка, набор кистей для рисования, ножницы, обложка для тетрадей, пластилин, шариковая ручка, стакан-непроливайка, точилка, фломастеры, тетради, кисть, гуашь, папки и касса-веер.

Товар подрядчик должен поставить с 19 по 22 августа 2024 года. Контракт будет действовать до 30 сентября.