В Барнауле для школьников из многодетных семей проезд в транспорте будет бесплатным

В этом учебном году правом на бесплатный проезд школьники смогут воспользоваться с 15 по 31 мая и далее с 1 сентября

18 апреля 2024, 12:35, ИА Амител

Автобусы для Барнаула / Фото: Минтранс Алтайского края

В Барнауле для школьников из многодетных семей проезд в общественном транспорте будет бесплатным, сообщили в Барнаульской гордуме. Соответствующую инициативу внес глава города Вячеслав Франк.

Как отметила председатель думы Галина Буевич, в этом учебном году правом на бесплатный проезд школьники смогут воспользоваться с 15 по 31 мая и далее с 1 сентября.

"Бесплатный проезд будет осуществляться с использованием именных персональных транспортных карт и только на тех маршрутах, тарифы на которые регулируются администрацией Барнаула. Такие транспортные карты будут действительны при предъявлении ребенком справки о выдаче карты и не подлежат передаче иному лицу", – уточнила Буевич.

Подать документы на бесплатный проездной можно будет в комитете по социальной поддержке населения города Барнаула, Многофункциональном центре и в МУП "Центртранс" города Барнаула.Напомним, еще 1 апреля в Алтайском крае вступил в силу новый закон "О мерах социальной поддержки многодетных семей", в рамках которого в нашем регионе предусмотрен бесплатный проезд для таких детей.