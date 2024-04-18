В Барнауле для школьников из многодетных семей проезд в транспорте будет бесплатным
В этом учебном году правом на бесплатный проезд школьники смогут воспользоваться с 15 по 31 мая и далее с 1 сентября
18 апреля 2024, 12:35, ИА Амител
В Барнауле для школьников из многодетных семей проезд в общественном транспорте будет бесплатным, сообщили в Барнаульской гордуме. Соответствующую инициативу внес глава города Вячеслав Франк.
Как отметила председатель думы Галина Буевич, в этом учебном году правом на бесплатный проезд школьники смогут воспользоваться с 15 по 31 мая и далее с 1 сентября.
"Бесплатный проезд будет осуществляться с использованием именных персональных транспортных карт и только на тех маршрутах, тарифы на которые регулируются администрацией Барнаула. Такие транспортные карты будут действительны при предъявлении ребенком справки о выдаче карты и не подлежат передаче иному лицу", – уточнила Буевич.
Подать документы на бесплатный проездной можно будет в комитете по социальной поддержке населения города Барнаула, Многофункциональном центре и в МУП "Центртранс" города Барнаула.Напомним, еще 1 апреля в Алтайском крае вступил в силу новый закон "О мерах социальной поддержки многодетных семей", в рамках которого в нашем регионе предусмотрен бесплатный проезд для таких детей.
13:19:06 18-04-2024
А на пригородных маршрутах, например, Барнаул-Новоалтайск?
13:22:15 18-04-2024
Гость (13:19:06 18-04-2024) А на пригородных маршрутах, например, Барнаул-Новоалтайск?... А на пригородных - школьный автобус должен быть
15:39:38 18-04-2024
Гость (13:22:15 18-04-2024) А на пригородных - школьный автобус должен быть... А если в ВУЗ? Это вопрос к Минтрансу АК
13:33:23 18-04-2024
это хорошая новость.
13:35:34 18-04-2024
С 1 сентября тоже 2 недели?
13:39:35 18-04-2024
Гость (13:35:34 18-04-2024) С 1 сентября тоже 2 недели?... Не тупите) с 1 сентября по 31 мая будет действовать, пока дети учатся в школе. Летом - каникулы, в школу ездить не надо.
14:04:00 18-04-2024
Гость (13:39:35 18-04-2024) Не тупите) с 1 сентября по 31 мая будет действовать, пока де... Ездить в школу надо не во все школы и не всем детям, а есть сельские школы или городские лицеи премиум уровня, в которые не ездить никак.
А про следующий учебный год ни слова, лишь календарь помянут с 1 сентября
13:45:48 18-04-2024
А справку, что справка пренадлежит ребенку, и справка на справку на справку... Нужна будет?
13:45:51 18-04-2024
Вот она, чиновничья чёрствость- 14 тысяч детей она называет "цифрой"... хоти и по-русски и чисто по-человечекски это не "цифра", а "количество".
14:28:57 18-04-2024
С русским языком беда на всех уровнях. А уж с логикой то и подавно. Школьник же легко может эту справку потерять, порвать, замарать и т.д. Зачем создавать детям и их родителям такие проблемы? Или это забота такая? Ну проедет по этому проездному другой ребенок, что потеряет город или край? Н И Ч Е Г О !!! Вот и вопрос - а зачем такие сложности со справками??? Депутаты же не носят справки о том, что ему выдали корочку депутата. И проездные у граждан обезличены.
14:39:05 18-04-2024
для государства и закона все дети должны быть равны (как и взрослые), но в нашей стране по другому
15:40:26 18-04-2024
Ну тогда понятно, почему всем остальным проезд должен быть 60 р)...
15:47:10 18-04-2024
С одной стороны результаты твоих плотских утех обеспечивает государство за счет тех, кто работает и кому этими утехами заниматься некогда. Оригинально.
16:35:27 18-04-2024
О! Все мигранты многодетные!