Барнаульские водители не смогли разъехаться и устроили драку на дороге
Остановила их только угроза вызова полиции
07 июля 2024, 10:02, ИА Амител
Драка водителей во дворе / Кадр из видео / Barnaul22
Водители в Барнауле не смогли разъехаться на дороге и устроили драку во дворе. Об этом рассказали в паблике Barnaul22.
По словам автора сообщения, два человека повздорили на дороге у дома № 86 в Северном Власихинском проезде. Устно договориться не получилось и в ход пошли кулаки.
Во время потасовки, как утверждают очевидцы, водитель такси схватился за топор. Остановить бойцов помогла только угроза того, что сейчас на место вызовут полицию. Кто в итоге сдал назад – неизвестно.
10:39:21 07-07-2024
Бараны
11:51:20 07-07-2024
У нас нет милиции... Полиция у нас..
23:06:19 07-07-2024
Санечек (11:51:20 07-07-2024) У нас нет милиции... Полиция у нас.. ... Ничего, скоро обратно переименуют. ГИБДД же переименовали обратно в ГАИ. У нас денег навалом в казне, девать некуда, вот и переименовываем туда сюда.
22:33:00 07-07-2024
Такие пассионарии очень нужны сейчас на СВО.
10:06:15 08-07-2024
Гость (22:33:00 07-07-2024) Такие пассионарии очень нужны сейчас на СВО.... Такие пассионарии очень нужны сейчас на СВО --- с языка сняли. Всех очень воинственных надо проверять, почему они тут воюют