НОВОСТИПроисшествия

Барнаульские водители не смогли разъехаться и устроили драку на дороге

Остановила их только угроза вызова полиции

07 июля 2024, 10:02, ИА Амител

Драка водителей во дворе / Кадр из видео / Barnaul22
Драка водителей во дворе / Кадр из видео / Barnaul22

Водители в Барнауле не смогли разъехаться на дороге и устроили драку во дворе. Об этом рассказали в паблике Barnaul22.

По словам автора сообщения, два человека повздорили на дороге у дома № 86 в Северном Власихинском проезде. Устно договориться не получилось и в ход пошли кулаки.

Во время потасовки, как утверждают очевидцы, водитель такси схватился за топор. Остановить бойцов помогла только угроза того, что сейчас на место вызовут полицию. Кто в итоге сдал назад – неизвестно. 

Барнаул Дороги

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

10:39:21 07-07-2024

Бараны

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Санечек

11:51:20 07-07-2024

У нас нет милиции... Полиция у нас..

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:06:19 07-07-2024

Санечек (11:51:20 07-07-2024) У нас нет милиции... Полиция у нас.. ... Ничего, скоро обратно переименуют. ГИБДД же переименовали обратно в ГАИ. У нас денег навалом в казне, девать некуда, вот и переименовываем туда сюда.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:33:00 07-07-2024

Такие пассионарии очень нужны сейчас на СВО.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:06:15 08-07-2024

Гость (22:33:00 07-07-2024) Такие пассионарии очень нужны сейчас на СВО.... Такие пассионарии очень нужны сейчас на СВО --- с языка сняли. Всех очень воинственных надо проверять, почему они тут воюют

  8 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров