Барнаульские водители не смогли разъехаться и устроили драку на дороге

Остановила их только угроза вызова полиции

07 июля 2024, 10:02, ИА Амител

Драка водителей во дворе / Кадр из видео / Barnaul22

Водители в Барнауле не смогли разъехаться на дороге и устроили драку во дворе. Об этом рассказали в паблике Barnaul22.

По словам автора сообщения, два человека повздорили на дороге у дома № 86 в Северном Власихинском проезде. Устно договориться не получилось и в ход пошли кулаки.

Во время потасовки, как утверждают очевидцы, водитель такси схватился за топор. Остановить бойцов помогла только угроза того, что сейчас на место вызовут полицию. Кто в итоге сдал назад – неизвестно.