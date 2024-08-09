Барнаульские застройщики показали макеты будущих крупных ЖК

Презентацию приурочили ко Дню строителя

09 августа 2024, 15:00, ИА Амител

Макеты будущих новостроек в Барнауле / Фото: Вера Наумова / Digital-агентство Zavod

В Барнауле в рамках празднования Дня строителя представили несколько макетов крупных жилищных комплексов, которые вскоре возведут в городе. Выставка прошла в концертном зале "Сибирь". Напомним, в этом году День строителя отмечается 11 августа.

В частности, показали макеты ЖК "Адалин на Семенова", в котором будет восемь домов этажностью от 6 до 24, ЖК "Ёлочки" на улице им. В.Т. Христенко, ЖК Opera на пересечении Сибирского проспекта с улицей Культурной и ЖК "Колумб" возле барнаульского аэропорта.