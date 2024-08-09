Барнаульские застройщики показали макеты будущих крупных ЖК
Презентацию приурочили ко Дню строителя
09 августа 2024, 15:00, ИА Амител
Макеты будущих новостроек в Барнауле / Фото: Вера Наумова / Digital-агентство Zavod
В Барнауле в рамках празднования Дня строителя представили несколько макетов крупных жилищных комплексов, которые вскоре возведут в городе. Выставка прошла в концертном зале "Сибирь". Напомним, в этом году День строителя отмечается 11 августа.
В частности, показали макеты ЖК "Адалин на Семенова", в котором будет восемь домов этажностью от 6 до 24, ЖК "Ёлочки" на улице им. В.Т. Христенко, ЖК Opera на пересечении Сибирского проспекта с улицей Культурной и ЖК "Колумб" возле барнаульского аэропорта.
17:54:20 09-08-2024
Красиво)))
00:05:26 10-08-2024
я не пойму, вам трудно обозначить район ?? сделать карту города и там указать место, в котором построят эти все дома??! это так сложно???
09:15:57 10-08-2024
Гость (00:05:26 10-08-2024) я не пойму, вам трудно обозначить район ?? сделать карту гор... 2 гис отменили? яндекс/гугл карты отменили?
17:28:29 10-08-2024
Какой красивый город., плохо одно - пробки..
15:49:04 12-08-2024
Безликие, однообразные коробки
16:49:42 12-08-2024
кольцевую надо строить
зелени мало -вот единственный недостаток