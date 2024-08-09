НОВОСТИНедвижимость

Барнаульские застройщики показали макеты будущих крупных ЖК

Презентацию приурочили ко Дню строителя

09 августа 2024, 15:00, ИА Амител

Макеты будущих новостроек в Барнауле / Фото: Вера Наумова / Digital-агентство Zavod

В Барнауле в рамках празднования Дня строителя представили несколько макетов крупных жилищных комплексов, которые вскоре возведут в городе. Выставка прошла в концертном зале "Сибирь". Напомним, в этом году День строителя отмечается 11 августа.

В частности, показали макеты ЖК "Адалин на Семенова", в котором будет восемь домов этажностью от 6 до 24, ЖК "Ёлочки" на улице им. В.Т. Христенко, ЖК Opera на пересечении Сибирского проспекта с улицей Культурной и ЖК "Колумб" возле барнаульского аэропорта.

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НОВОСТИНедвижимость
Барнаул застройщики

Комментарии 6

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Гость

17:54:20 09-08-2024

Красиво)))

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Гость

00:05:26 10-08-2024

я не пойму, вам трудно обозначить район ?? сделать карту города и там указать место, в котором построят эти все дома??! это так сложно???

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Гость

09:15:57 10-08-2024

Гость (00:05:26 10-08-2024) я не пойму, вам трудно обозначить район ?? сделать карту гор... 2 гис отменили? яндекс/гугл карты отменили?

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Надежда

17:28:29 10-08-2024

Какой красивый город., плохо одно - пробки..

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1

15:49:04 12-08-2024

Безликие, однообразные коробки

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Гость

16:49:42 12-08-2024

кольцевую надо строить
зелени мало -вот единственный недостаток

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