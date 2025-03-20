Барнаульские женщины в погоне за психическим здоровьем стали чаще искать онлайн-экспертов

Об этом говорят данные исследования аналитиков Yota

20 марта 2025, 17:15, ИА Амител erid: 2W5zFJU1FSG

Женщина. Смартфон / Фото: пресс-служба МегаФона

В 2024 году мобильный интернет-трафик психологических онлайн-сервисов вырос на 116%, а их посещаемость увеличилась на 58%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Yota* с использованием обезличенных данных абонентов.

Основная часть пользователей таких сервисов в Барнауле – женщины (63% аудитории и 64% интернет-трафика). Большой интерес к психологическим услугам онлайн также проявляют люди в возрасте 36–45 лет, составляющие 26% от всех пользователей. Следующими идут возрастные категории 26–35 и 46–55 лет (23 и 21% соответственно).

Меньше всего сервисы используют представители молодежи 14–20 лет (всего 4%). Наиболее заметные изменения по сравнению с прошлым годом зафиксировали среди людей старше 56 лет: их активность на платформах увеличилась на 82%.

Исследование охватывает интернет-ресурсы, специализирующиеся на психическом здоровье, включая сервисы онлайн-психотерапии, помогающие найти подходящих специалистов. Платформы начали развиваться в США в середине 2010-х, а в последние годы набрали популярность и в России. Пандемия 2020 года значительно ускорила этот процесс.

Согласно данным Yota, самым востребованным сервисом онлайн-психотерапии остается "Ясно", аудитория которого увеличилась вдвое. За ним следуют Alter*, Zigmund Online*, YouTalk* – платформы для подбора психотерапевтов. Замыкает пятерку лидеров SelfSchool* – площадка для взаимодействия детей и взрослых.

В среднем россияне в 2024 году тратили на платформы онлайн-психотерапии 37 минут в месяц. Пик активности зафиксировали в апреле (41 минута в месяц), а наименьшую активность наблюдали в декабре (31 минута). Пользователи из Магадана проводят на сервисах психотерапии в среднем 50,5 минуты в месяц, в Петропавловске-Камчатском – 49,5 минуты, а в Горно-Алтайске – 49 минут.

*Yota ("Йота"); Alter ("Альтер"); Zigmund Online ("Зигмунд Онлайн"), YouTalk ("ЮТолк")

ООО "Скартел"; ИНН 7701725181

Реклама