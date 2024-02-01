Водителей барнаульских маршруток уличили в срыве вечерних рейсов

Компаниям направят претензии и требования об уплате штрафов

01 февраля 2024, 19:59, ИА Амител

Барнаульский маршрутный автобус / Фото: barnaul.org

В Барнауле провели проверку работы и санитарно-технического состояния маршруток и выявили ряд нарушений. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, за нарушения графика поездок и срыв вечерних рейсов перевозчикам направят пять претензий и семь требований об уплате штрафов.

Сотрудники комитета по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула вместе с представителями ГИБДД проверили транспорт на конечных остановках на улице Солнечная Поляна и возле "новой" "Ленты". Всего участники рейда проверили наличие документов у водителей 12 маршрутов – № 1, 6, 18, 29, 38, 41, 47, 54, 58, 60, 75, 80. Нарушения обнаружились на шести маршрутах.

Кроме того, проверяющие анализировали, как водители исполняют график поездок. В январе были и срывы расписания, и вечерних рейсов. По этим фактам перевозчики получат претензии и требования об уплате штрафов.