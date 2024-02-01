Водителей барнаульских маршруток уличили в срыве вечерних рейсов
Компаниям направят претензии и требования об уплате штрафов
01 февраля 2024, 19:59, ИА Амител
В Барнауле провели проверку работы и санитарно-технического состояния маршруток и выявили ряд нарушений. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, за нарушения графика поездок и срыв вечерних рейсов перевозчикам направят пять претензий и семь требований об уплате штрафов.
Сотрудники комитета по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула вместе с представителями ГИБДД проверили транспорт на конечных остановках на улице Солнечная Поляна и возле "новой" "Ленты". Всего участники рейда проверили наличие документов у водителей 12 маршрутов – № 1, 6, 18, 29, 38, 41, 47, 54, 58, 60, 75, 80. Нарушения обнаружились на шести маршрутах.
Кроме того, проверяющие анализировали, как водители исполняют график поездок. В январе были и срывы расписания, и вечерних рейсов. По этим фактам перевозчики получат претензии и требования об уплате штрафов.
20:09:13 01-02-2024
Вот это новость для себя чинушки открыли. Там и проверять не надо. Открыл 2ГИС вечером сделал скрин и расторг пару жирных контрактов публично. Он как это сделать имея откатик???
09:23:10 02-02-2024
Вот в чём вопрос ₽₽₽ (20:09:13 01-02-2024) Вот это новость для себя чинушки открыли. Там и проверять не... Стою недавно на остановке П.тракт, жду трамвай. Открываю 2ГИС, показывает, что трамвай около меня. Смотрю по сторонам, на 3-4 остановки ни одного трамвая. Как-то так.
14:51:49 02-02-2024
Гость (09:23:10 02-02-2024) Стою недавно на остановке П.тракт, жду трамвай. Открываю 2ГИ... И трамваи и автобусы у нас часто невидимые бывают(
20:18:52 01-02-2024
вечером просто хоть караул кричи, но уехать из центра в 21:15 уже почти невозможно. я обычно хожу пешком, но во время лютого гололеда хотела уехать пару раз, но не смогла. простояла на морозе минут 20 и почапала пешочком по льду. ост. "Россия" в сторону пл. Октября автобусы просто проезжают мимо.
21:45:05 01-02-2024
Элен без ребят (20:18:52 01-02-2024) вечером просто хоть караул кричи, но уехать из центра в 21:1... Из района Докучайки в центр уехать невозможно уже после 19ч! Когда прекратится это безобразие?
20:28:46 01-02-2024
а что случилось? почему работать начали пытаться? поджопника забоялись что ли?
11:37:56 02-02-2024
Гость (20:28:46 01-02-2024) а что случилось? почему работать начали пытаться? поджопника... глава ведомства в СИЗО очень увеличивает эффективность работы.
20:40:31 01-02-2024
Это можно было начать проверять. Что мешало? Ведь это уже давно подымается вопрос о работе общественного транспорта.
12:44:55 02-02-2024
А раньше (20:40:31 01-02-2024) Это можно было начать проверять. Что мешало? Ведь это уже да... может быть двое детей, а может быть директор школы
17:04:15 03-02-2024
Гость (12:44:55 02-02-2024) может быть двое детей, а может быть директор школы... Всё прямо по теме! И добавить нечего, собственно!
20:45:42 01-02-2024
Элементарно - Зам. главы по транспорту и дорожному хозяйству сидит в СИЗО. Он транспортников покровительствовал за 2 ляма с рыла.В теперь покровительствовать не кому.И проверки начались.Потому как следственные органы спросят - за бездеятельность.
20:48:31 01-02-2024
Всем давно все известно о работе ОТ, а они ОБНАРУЖИЛИ нарушения. Скажите пожалуйста! Тяжело им пришлось! Задачка была слооожная!
21:01:36 01-02-2024
Я весь январь вынужден ездить на работу на такси, потому что "1" просто исчезла с улиц, "29" забит под завязку уже 5.50 утра.
21:11:01 01-02-2024
Да не уж-то правда занялись транспортом, или разовая акция
21:13:28 01-02-2024
Спросят? Тот кто брал откаты хочет под домашний арест. Не нравится.
21:17:46 01-02-2024
Вы наивные до безумия! Это просто дешевая показушка!
21:24:12 01-02-2024
Никогда такого не было! И, вот, опять!
23:02:13 01-02-2024
Жаль ,59 не проверили
00:02:25 02-02-2024
О, открытие! Если работу заканчиваешь после 21.00 и надо ехать на маршрутке, а не на автобусе - вызывай тачку сразу, чтоб не мерзнуть.
08:38:31 02-02-2024
Гость (00:02:25 02-02-2024) О, открытие! Если работу заканчиваешь после 21.00 и надо еха... А автобусы до которого часа ходят? Летом с Южного 55 автобус позже 21 часа нереально увидеть. Или мимо остановок мчит (садоводство).
06:07:41 02-02-2024
А с солнечной поляны в 8 вечера вообще нереально уехать ни на чем ни 6 ни 58 и вообще ни чем!!!
08:28:43 02-02-2024
В транспортной компании давно такой произвол, начальника посадили , сразу шмон начался, пора руководство поменять!
09:45:06 02-02-2024
Дочь живёт в Новосибирске, ездим в гости 2-3раза в год на электричке. По расписанию-каждый день электричка ,из Новосиба и зимой и летом всегда полная! Прибывает в Барнаул 21-10.В это время с вокзала вообще, кроме такси, в Индустриальный район вообще не уехать. Просто нет автобусов никаких на вокзале, по карте с отришь-едет, а по факту-нету!
10:12:34 02-02-2024
К 19 вечера водитель уже как 14-15 часов на работе находится
10:32:59 02-02-2024
Гость (10:12:34 02-02-2024) К 19 вечера водитель уже как 14-15 часов на работе находится... Возможно, конечно. Значит, надо организовывать работу в 2 смены. Не пассажиры заставляют работать водителей по 15 часов и более, а работодатели. Тем более, что есть же нормы временные, регламентирующие труд водителей в РФ для безопасности движения, за превышение штрафуют. Что там думает госинспекция по труду АК?
11:26:44 02-02-2024
Гость (10:32:59 02-02-2024) Возможно, конечно. Значит, надо организовывать работу в 2 см... Это невозможно, так как водитель сам покупает и заправляет автобус. И где путевку возьмешь и где медика пройдешь?
10:24:29 02-02-2024
Идите учитесь на водителей автобусов, пополняйте ряды и будете работать по 20 часов, чтобы не жаловались
11:08:14 02-02-2024
Да, кадровый вопрос надо решать. Какие могут быть варианты? Создание муниципальных организаций с соблюдением норм трудового законодательства. СУБСИДИРОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ЖЕЛАЮЩИХ РАБОТАТЬ НА ОТ. Платить стипендию обучающимся.
16:19:38 02-02-2024
Пассажир (10:24:29 02-02-2024) Идите учитесь на водителей автобусов, пополняйте ряды и буде... а почему по 20 часов водители работать должны?! у нас что ТК отменили уже в РФ? В 2 смены пусть работают как в СССР было, и там автобусы до 12 ночи ходили. Как это будет организовывать работу своих водителей в 2 смены работодатель - его проблемы, пусть жадность свою поумерит первым делом. А то сколько аварий с ОТ по стране и везде водитель с переработкой по 8-12 часов, и его заставляет так работать именно хозяин, а о безопасности пассажиров кто будет думать, только карман себе набить.
16:03:06 03-02-2024
Гость (16:19:38 02-02-2024) а почему по 20 часов водители работать должны?! у нас что ТК... там составляется график день- ночь два по два. И водителю за ночные выше оплата идет. Плюсом если гололед, ураган, дождь итд - доплата за погодные. И еще все удваивается в праздничные дни. Ну отпуска и больничные это само собой
10:40:31 02-02-2024
Мама дорогая, аттракцион не виданной щедрости, мэрия занялась своей работой, не уж то перед выборами??? Вы сограждане не волнуйтесь, выборы пройдут и опять всё вернётся на круги своя, чиновники на шикарных тачках, а мы с вами кто пешком, а кто маршрутку штурмовать, те кто машину имеют в пробках километровых спать.
11:45:58 02-02-2024
Начните проверку соблюдения правил режима работы водителей ОТ согласно ТК РФ. Может, бесчисленные аварии на дорогах края связаны с тем, что водителей заставляют быть за рулем больше установленного законом времени? Из-за этого жертвы, люди гибнут.
12:08:01 02-02-2024
Даже в 90х ОТ в Барнауле работал лучше. Вспоминаю, часто доводилось ехать поздно от Медуниверситета до Октябрьской в троллейбусе №1. На Меде останавливался в 23:30,
12:39:13 02-02-2024
Смена на Химволокно оканчивалась в 22-00 и спокойно уезжали на трамваях по домам в разные концы города
13:40:12 02-02-2024
Большинство барнаульцев прямо или косвенно трудятся на оборонку. Едут к рабочему месту с 5 утра, возвращаются домой после 22 часов. Студенты тоже учатся посменно. То есть сотни тысяч трудоспособных людей вынуждены маяться в дороге в переполненных автобусах, трамваях и троллейбусах. Что явно не способствует высокой производительности труда. Вклад ответственных за организацию общественного транспорта в Барнауле в это безобразие очевиден.
17:09:22 03-02-2024
Гость (13:40:12 02-02-2024) Большинство барнаульцев прямо или косвенно трудятся на обо... А никто не мается в переполненных отсутствующих единицах общественного транспорта. ))
15:34:07 02-02-2024
Где же они автобус 1нашли?Ходит один(иногда, очень редко)на маршруте.Издевка над пассажирами.Один муниципальный маршрут по ЭАлексеевойдо больницы пенсионеры только на нем и могут добраться Но он уже года два практически ходит через два часа
15:56:27 03-02-2024
Гость (21:01:36 01-02-2024) Я весь январь вынужден ездить на работу на такси, потому что... так надо в 4-00 вставать то и идти ждать
15:58:04 03-02-2024
в 21 веке живем во втором тысячелетии. Вот щас сделают автобусы с роботами за рулем так будут 24 часа в сутки работать за бесплатно