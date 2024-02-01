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"Трамвай, ты просто космос". Какие впечатления от белорусских вагонов в Барнауле

Пока пассажиров в вагоне обслуживает кондуктор

01 февраля 2024, 16:27, ИА Амител

Новый трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Сегодня, 1 февраля, три первых белорусских трамвая вышли на линию в Барнауле. Корреспондент amic.ru не могла не протестировать новый вагон. Правда, пришлось долго стоять на остановке, чтобы подъехал необходимый электротранспорт, но это того стоило.

"Пока пассажиров в вагоне обслуживает кондуктор. Как нам рассказали, валидаторы еще не настроили. Позже оплачивать проезд пассажиры будут сами, а кондуктор будет следить, чтобы никто не забыл это сделать", – отметила наш корреспондент.

Напомним, на линию вышли первые три трамвая, а к середине февраля все 10 новых вагонов приступят к перевозке пассажиров.

Планируется, что современные низкопольные трамвайные вагоны направят для перевозки пассажиров по маршрутам № 1 и 7.

Барнаул Транспорт Хорошие новости

Комментарии 45

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Ева

16:45:52 01-02-2024

Чтобы трамвай работал без кондуктора и все пользовались валидаторами , нужно внести штраф за безбилетный проезд 1500-2000р , кондукторов перевести в контролеры (тем самым работу никто не теряет) и к примеру если я еду от старого базара до вокзала , один раз контролер обязательно посетил вагон , а если следую на более дальнее расстояние то 2-3 раза .

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Гость

16:47:13 01-02-2024

Проходы очень узкие или так снято обманчиво ?

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Гость

16:56:03 01-02-2024

Сидячих мест минимум, а "удобство" в чем - чтобы к сиденьям надо было запрыгивать? В Н-ске ходят подобные троллейбусы - сидений минимум и до них надо карабкаться. Сомнительное удобство, надо сказать. А с учетом того, что семерка и единица - самые длинные маршруты, и ехать приходится долго...

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Гость

08:03:30 02-02-2024

Гость (16:56:03 01-02-2024) Сидячих мест минимум, а "удобство" в чем - чтобы к сиденьям ... Это новые автобусы такие же. Тоже надо скакать.

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Гость

17:22:39 01-02-2024

Специально сегодня прокатился на трамвае №3313,ждать пришлось 50 минут.Конечно свежий трамвай .Когда едет также по рельсам жёстко как старые и гремит.Сиденья жёсткие.

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Гость

18:30:45 01-02-2024

очень неудобно реализованы постаменты с сиденьями - не каждому удобно карабкаться туда, особенно с больными ногами. а в толпе слезать с этих пьедесталов - обязательно кому-нибудь на ноги наступишь

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Гость

19:51:32 01-02-2024

Гость (18:30:45 01-02-2024) очень неудобно реализованы постаменты с сиденьями - не каждо... Высоко сижу, далеко гляжу!(русская народная сказка)

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Элен без ребят

14:07:58 03-02-2024

Гость (18:30:45 01-02-2024) очень неудобно реализованы постаменты с сиденьями - не каждо... а еще, сидящие выше пачкают ногами одежду тех, кто рядом стоит.

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Гость

20:28:06 01-02-2024

Плохой трамвай. Татры лучше. Не зря их при Советах покупали, генсеки заботились о народе.

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Гость

06:58:52 02-02-2024

Гость (20:28:06 01-02-2024) Плохой трамвай. Татры лучше. Не зря их при Советах покупали,... Какие тебе Татры? Ты реально дурак? Чехия - страна ЕС, член Блока НАТО. Они соблюдают санкции ЕС в отношении России. Они пиво свое сюда не продают, а ты рот открываешь про трамваи. Что у людей в головах находится - непонятно….

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Гость

10:23:08 02-02-2024

Гость (06:58:52 02-02-2024) Какие тебе Татры? Ты реально дурак? Чехия - страна ЕС, член ... Да это вы походу дурак ! Со своим Нато , заклинило по ходу вас крепко с Блоком .

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Дмитрий

20:39:17 01-02-2024

Хоть бы один положительный отзыв, хоть немного бы радости. Всем вам не так, не удобно, жестко, медленно. Какая у вас серая жизнь, ездите дальше в этих убогих старых прогнивших вагонах.

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Гость

20:54:16 01-02-2024

Дмитрий (20:39:17 01-02-2024) Хоть бы один положительный отзыв, хоть немного бы радости. В... Один положительный отзыв есть! Могу порадоваться за Белоруссию, за Батьку, за то что он то сумел сохранить производство трамваев и много чего ещё. А мы? Надуваем щёки и ищем изъяны? Но это уже отрицательный момент.

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Мистер Гвоздь

01:23:04 02-02-2024

Дмитрий (20:39:17 01-02-2024) Хоть бы один положительный отзыв, хоть немного бы радости. В... Серая жизнь от "лишь бы сделать абы как" и "купить абы что" менее серой не станет. Вообще не вижу логики в ваших инсинуациях. Когда надежды не оправдываются, радоваться не приходится

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Гость

04:36:57 02-02-2024

Дмитрий (20:39:17 01-02-2024) Хоть бы один положительный отзыв, хоть немного бы радости. В... Эти старые прогнившие по 40 с лишним лет пашут в каждый вложить хоть десятую часть сколько за эти новые отдали, они ещё столько же отходят. А эти новые уже сломаные стоят да и врятли отходят хоть лет 20

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Гость

10:33:05 02-02-2024

Дмитрий (20:39:17 01-02-2024) Хоть бы один положительный отзыв, хоть немного бы радости. В... А знаете ли, Дмитрий , старые то трамваи убогие и сгнившие, как вы пишите , откатались по 40 лет и до сих пор катаются. Не надо хаить .

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Гость

10:45:58 02-02-2024

Дмитрий (20:39:17 01-02-2024) Хоть бы один положительный отзыв, хоть немного бы радости. В... Кгхм... Интересно, если вас завтра вместо эндокринолога отправят к окулисту, потому что окулист есть, а эндокринолога нету - вы тоже будете радоваться? Ездить на том, что плохо для этого приспособлено и находить в этом плюсы, да еще и ждать этого по часу - это теперь называется жить ярко и интересно? Ок)

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Гость

20:48:27 01-02-2024

А мне и накануне, и сегодня с трудом удалось дождаться семёрки на горе, в самое время, в час пик. Не только новых, но и старых трамваев нет.

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Гость

21:22:33 01-02-2024

Сегодня утром трамвай единицу ждала почти час. Из центра шло шесть трамваев, туда -ноль. Потом пришли одновременно три трамвая на конечную. Это вообще как? Ждать трамвай в час пик столько времени? Прошло пять десяток, пять десяток за это время

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Гость

21:24:09 01-02-2024

Смысл в них, если они так же тащатся, как черепаха, убогие технологии середины прошлого века. Кто там хочет радоваться-радуйтесь!

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Гость

23:50:21 01-02-2024

Дмитрий (20:39:17 01-02-2024) Хоть бы один положительный отзыв, хоть немного бы радости. В... А вы сами уже прокатились ?

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Гость

23:56:31 01-02-2024

Прокатилась. Новый красивый. Но Татры лучше

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Фёдор

00:57:17 02-02-2024

А ещё забыли что теперь в авариях с автомобилями они (трамваи) будут страдать куда сильнее чем Татры.

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Жора

11:38:05 02-02-2024

Фёдор (00:57:17 02-02-2024) А ещё забыли что теперь в авариях с автомобилями они (трамва... Может теперь перестанут таранить авто безнаказанно.

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Гость

06:27:29 02-02-2024

Трамвайные линии не соответствуют современной технике, долго они не проходят. Толком от снега рельсы не чистят. Жесткая эксплуатация быстро выведет их из строя.

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тамара

06:44:58 02-02-2024

в СпБ в автобусах установлены электронный кондукторы, ежели ты билетик не пробьешь- и не выйдешь...один юноша решил зайчиком прокатиться, а на выходе перед ним двери и закрылись...представляю, как стыдно было, да и очередь на выход образовалась, пока он обилечивался....

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Гость

08:02:42 02-02-2024

Ева (16:45:52 01-02-2024) Чтобы трамвай работал без кондуктора и все пользовались вали... Год жила в Германии. Там нет кондукторов, сами билеты покупали, которые действовали 1час. 40мин. на ЛЮБОЙ городской транспорт. Просто нужно было при входе прокомпостировать билет, чтобы время зафиксировалось. Но там были контролёры. И штрафы.

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Гость

14:44:32 02-02-2024

Гость (08:02:42 02-02-2024) Год жила в Германии. Там нет кондукторов, сами билеты покупа... Так при Советском Союзе мы лет 40 сами билеты покупали за 3 копейки и ехали. Нас и контролировать не надо было

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Филин

10:09:41 02-02-2024

Остановки не оборудованы под посадку в трамвай. Приходится стать прыгуном в высоту при посадке и десантником при высадке. Почему нельзя сделать остановки как на пл. Победы

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Гость

10:26:59 02-02-2024

Проехала сегодня утром. Красивый , но не удобный , узкий проход . Татры , как тут некоторые пишут убогие и сгнившие, но они лучше. Будем привыкать к новым. Лишь бы ходили. А то по полчаса приходится ждать

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Жора

11:41:54 02-02-2024

Десять трамваев погоды не сделают. Их сотнями надо завозить в край. А так да, прорыв с рывком в подскоке.

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Любовь

12:42:41 02-02-2024

Внутри не была, ждала другой маршрут. А снаружи - загляденье, особенно впечатлили плотно закрывающиеся двери, в них не будут сквозняка

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Любовь

12:42:55 02-02-2024

Внутри не была, ждала другой маршрут. А снаружи - загляденье, особенно впечатлили плотно закрывающиеся двери, в них не будут сквозняка

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Гость

14:06:37 02-02-2024

восхищены и радостны!!!! спасибо за заботу и мирное небо над нашей Родиной!!!

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Гость

14:40:02 02-02-2024

Было бы все здорово, если б трамваев было много на маршруте. А так какая разница на каком ехать старом или новом. Лишь бы ходили как часики. А то по полчаса или час можно прождать, а потом в переолненном ехать. Проехалась сегодня в ноаом переполненом беларусском трамвайчике, особо не радостно было, проходы узкие, давка некомфортно совсем. А кому то не нравятся как тут пишут убогие советские трамвайчики , которые бегали 40 лет каждые пять минут, да еще и двойные с прицепом !!!!!!

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Гость

00:13:00 03-02-2024

Лет 10 назад был в Вене , уже в то время там ходили трамваи действительно космического дизайна . Белорусский трамвай спустя 10 лет выглядит намного проще . Отстали так отстали.

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Гость

12:44:08 03-02-2024

Реально потерянные люди обкладывающие новый общественный транспорт помоями. Любой новый полноценный (не Газельки и ПАЗики) общественный транспорт - это прекрасно. К слову про Татры советских времен нужно сказать, что туда даже залезть, на эти ступеньки в дверях, нужно быть физически подготовленным и ловким человеком без багажа, колясок велосипедов и т.д. Про какое удобство там может быть речь? Его там не предусмотривали при проектировании. В те годы было не принято об этом сильно переживать. Низкопольные ОТ для Барнаула - это достижение и тут стоит только порадоваться.

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Гость

17:47:38 03-02-2024

Гость (12:44:08 03-02-2024) Реально потерянные люди обкладывающие новый общественный тра... А вы сами то не потерялись случайно

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Гость

17:53:16 03-02-2024

Гость (12:44:08 03-02-2024) Реально потерянные люди обкладывающие новый общественный тра... Не врите , мы залезали в трамваи , а кому было трудно, протягивали люлди руки и помогали. Так принято было в Советском обществе.

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ЕВГЕН.

05:04:15 04-02-2024

Насколько они хороши покажет время, а время ожидания трамвая, необходимо сокращать их количеством. Но и от старых не спешить избавляться, т к новые трамваи вероятней всего не блещют качеством только ,,вау,, эффектом.

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Гость

15:16:20 04-02-2024

Дмитрий (20:39:17 01-02-2024) Хоть бы один положительный отзыв, хоть немного бы радости. В... Дмитрий, как у вас порачивается язык хаить советско чехословацкие трамваи , которые отслужили народу полвека и служат до сих пор, при сроке службы эксплуатации в 20 - 25 лет . Я думаю , простояв на остановке минут хотя бы 30 зимой в мороз, вы прыгните в убогую и сгнившую Татру, как вы всем здесь написали, лишь бы скорее добраться до пункта назначения. Сколько лет вам ? Слезьте с трона !

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Гость

15:33:15 04-02-2024

Татре надо памятник поставить в городе за то , что верой и правдой отработали столько лет . А через полвека можно будет дать оценку космическому белорусскому трамваю. Да красивый свиду , да как Космос, но время покажет

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Гость

17:58:25 05-02-2024

уже 4 штуки побили

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Аноним

01:03:42 08-02-2024

Вот бы Московские трамваи на алтай,вот это тема, ездишь с комфортом и кондукторов нет. спокойно

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Владимир

16:25:00 08-02-2024

До этого было привезёно в Барнаул 10, трамваев из Москвы, деньги за перевозку и ремонт отдали (десятки миллионов) и где они? Писал в администрацию, но там ответили, что это экономически выгодно. Только для кого? А на счёт новых, не катался и не знаю, но в живую они выглядят очень не охти, чешские были красивее.

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