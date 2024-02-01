"Трамвай, ты просто космос". Какие впечатления от белорусских вагонов в Барнауле
Пока пассажиров в вагоне обслуживает кондуктор
01 февраля 2024, 16:27, ИА Амител
Сегодня, 1 февраля, три первых белорусских трамвая вышли на линию в Барнауле. Корреспондент amic.ru не могла не протестировать новый вагон. Правда, пришлось долго стоять на остановке, чтобы подъехал необходимый электротранспорт, но это того стоило.
"Пока пассажиров в вагоне обслуживает кондуктор. Как нам рассказали, валидаторы еще не настроили. Позже оплачивать проезд пассажиры будут сами, а кондуктор будет следить, чтобы никто не забыл это сделать", – отметила наш корреспондент.
Напомним, на линию вышли первые три трамвая, а к середине февраля все 10 новых вагонов приступят к перевозке пассажиров.
Планируется, что современные низкопольные трамвайные вагоны направят для перевозки пассажиров по маршрутам № 1 и 7.
16:45:52 01-02-2024
Чтобы трамвай работал без кондуктора и все пользовались валидаторами , нужно внести штраф за безбилетный проезд 1500-2000р , кондукторов перевести в контролеры (тем самым работу никто не теряет) и к примеру если я еду от старого базара до вокзала , один раз контролер обязательно посетил вагон , а если следую на более дальнее расстояние то 2-3 раза .
16:47:13 01-02-2024
Проходы очень узкие или так снято обманчиво ?
16:56:03 01-02-2024
Сидячих мест минимум, а "удобство" в чем - чтобы к сиденьям надо было запрыгивать? В Н-ске ходят подобные троллейбусы - сидений минимум и до них надо карабкаться. Сомнительное удобство, надо сказать. А с учетом того, что семерка и единица - самые длинные маршруты, и ехать приходится долго...
08:03:30 02-02-2024
Гость (16:56:03 01-02-2024) Сидячих мест минимум, а "удобство" в чем - чтобы к сиденьям ... Это новые автобусы такие же. Тоже надо скакать.
17:22:39 01-02-2024
Специально сегодня прокатился на трамвае №3313,ждать пришлось 50 минут.Конечно свежий трамвай .Когда едет также по рельсам жёстко как старые и гремит.Сиденья жёсткие.
18:30:45 01-02-2024
очень неудобно реализованы постаменты с сиденьями - не каждому удобно карабкаться туда, особенно с больными ногами. а в толпе слезать с этих пьедесталов - обязательно кому-нибудь на ноги наступишь
19:51:32 01-02-2024
Гость (18:30:45 01-02-2024) очень неудобно реализованы постаменты с сиденьями - не каждо... Высоко сижу, далеко гляжу!(русская народная сказка)
14:07:58 03-02-2024
Гость (18:30:45 01-02-2024) очень неудобно реализованы постаменты с сиденьями - не каждо... а еще, сидящие выше пачкают ногами одежду тех, кто рядом стоит.
20:28:06 01-02-2024
Плохой трамвай. Татры лучше. Не зря их при Советах покупали, генсеки заботились о народе.
06:58:52 02-02-2024
Гость (20:28:06 01-02-2024) Плохой трамвай. Татры лучше. Не зря их при Советах покупали,... Какие тебе Татры? Ты реально дурак? Чехия - страна ЕС, член Блока НАТО. Они соблюдают санкции ЕС в отношении России. Они пиво свое сюда не продают, а ты рот открываешь про трамваи. Что у людей в головах находится - непонятно….
10:23:08 02-02-2024
Гость (06:58:52 02-02-2024) Какие тебе Татры? Ты реально дурак? Чехия - страна ЕС, член ... Да это вы походу дурак ! Со своим Нато , заклинило по ходу вас крепко с Блоком .
20:39:17 01-02-2024
Хоть бы один положительный отзыв, хоть немного бы радости. Всем вам не так, не удобно, жестко, медленно. Какая у вас серая жизнь, ездите дальше в этих убогих старых прогнивших вагонах.
20:54:16 01-02-2024
Дмитрий (20:39:17 01-02-2024) Хоть бы один положительный отзыв, хоть немного бы радости. В... Один положительный отзыв есть! Могу порадоваться за Белоруссию, за Батьку, за то что он то сумел сохранить производство трамваев и много чего ещё. А мы? Надуваем щёки и ищем изъяны? Но это уже отрицательный момент.
01:23:04 02-02-2024
Дмитрий (20:39:17 01-02-2024) Хоть бы один положительный отзыв, хоть немного бы радости. В... Серая жизнь от "лишь бы сделать абы как" и "купить абы что" менее серой не станет. Вообще не вижу логики в ваших инсинуациях. Когда надежды не оправдываются, радоваться не приходится
04:36:57 02-02-2024
Дмитрий (20:39:17 01-02-2024) Хоть бы один положительный отзыв, хоть немного бы радости. В... Эти старые прогнившие по 40 с лишним лет пашут в каждый вложить хоть десятую часть сколько за эти новые отдали, они ещё столько же отходят. А эти новые уже сломаные стоят да и врятли отходят хоть лет 20
10:33:05 02-02-2024
Дмитрий (20:39:17 01-02-2024) Хоть бы один положительный отзыв, хоть немного бы радости. В... А знаете ли, Дмитрий , старые то трамваи убогие и сгнившие, как вы пишите , откатались по 40 лет и до сих пор катаются. Не надо хаить .
10:45:58 02-02-2024
Дмитрий (20:39:17 01-02-2024) Хоть бы один положительный отзыв, хоть немного бы радости. В... Кгхм... Интересно, если вас завтра вместо эндокринолога отправят к окулисту, потому что окулист есть, а эндокринолога нету - вы тоже будете радоваться? Ездить на том, что плохо для этого приспособлено и находить в этом плюсы, да еще и ждать этого по часу - это теперь называется жить ярко и интересно? Ок)
20:48:27 01-02-2024
А мне и накануне, и сегодня с трудом удалось дождаться семёрки на горе, в самое время, в час пик. Не только новых, но и старых трамваев нет.
21:22:33 01-02-2024
Сегодня утром трамвай единицу ждала почти час. Из центра шло шесть трамваев, туда -ноль. Потом пришли одновременно три трамвая на конечную. Это вообще как? Ждать трамвай в час пик столько времени? Прошло пять десяток, пять десяток за это время
21:24:09 01-02-2024
Смысл в них, если они так же тащатся, как черепаха, убогие технологии середины прошлого века. Кто там хочет радоваться-радуйтесь!
23:50:21 01-02-2024
Дмитрий (20:39:17 01-02-2024) Хоть бы один положительный отзыв, хоть немного бы радости. В... А вы сами уже прокатились ?
23:56:31 01-02-2024
Прокатилась. Новый красивый. Но Татры лучше
00:57:17 02-02-2024
А ещё забыли что теперь в авариях с автомобилями они (трамваи) будут страдать куда сильнее чем Татры.
11:38:05 02-02-2024
Фёдор (00:57:17 02-02-2024) А ещё забыли что теперь в авариях с автомобилями они (трамва... Может теперь перестанут таранить авто безнаказанно.
06:27:29 02-02-2024
Трамвайные линии не соответствуют современной технике, долго они не проходят. Толком от снега рельсы не чистят. Жесткая эксплуатация быстро выведет их из строя.
06:44:58 02-02-2024
в СпБ в автобусах установлены электронный кондукторы, ежели ты билетик не пробьешь- и не выйдешь...один юноша решил зайчиком прокатиться, а на выходе перед ним двери и закрылись...представляю, как стыдно было, да и очередь на выход образовалась, пока он обилечивался....
08:02:42 02-02-2024
Ева (16:45:52 01-02-2024) Чтобы трамвай работал без кондуктора и все пользовались вали... Год жила в Германии. Там нет кондукторов, сами билеты покупали, которые действовали 1час. 40мин. на ЛЮБОЙ городской транспорт. Просто нужно было при входе прокомпостировать билет, чтобы время зафиксировалось. Но там были контролёры. И штрафы.
14:44:32 02-02-2024
Гость (08:02:42 02-02-2024) Год жила в Германии. Там нет кондукторов, сами билеты покупа... Так при Советском Союзе мы лет 40 сами билеты покупали за 3 копейки и ехали. Нас и контролировать не надо было
10:09:41 02-02-2024
Остановки не оборудованы под посадку в трамвай. Приходится стать прыгуном в высоту при посадке и десантником при высадке. Почему нельзя сделать остановки как на пл. Победы
10:26:59 02-02-2024
Проехала сегодня утром. Красивый , но не удобный , узкий проход . Татры , как тут некоторые пишут убогие и сгнившие, но они лучше. Будем привыкать к новым. Лишь бы ходили. А то по полчаса приходится ждать
11:41:54 02-02-2024
Десять трамваев погоды не сделают. Их сотнями надо завозить в край. А так да, прорыв с рывком в подскоке.
12:42:41 02-02-2024
Внутри не была, ждала другой маршрут. А снаружи - загляденье, особенно впечатлили плотно закрывающиеся двери, в них не будут сквозняка
12:42:55 02-02-2024
Внутри не была, ждала другой маршрут. А снаружи - загляденье, особенно впечатлили плотно закрывающиеся двери, в них не будут сквозняка
14:06:37 02-02-2024
восхищены и радостны!!!! спасибо за заботу и мирное небо над нашей Родиной!!!
14:40:02 02-02-2024
Было бы все здорово, если б трамваев было много на маршруте. А так какая разница на каком ехать старом или новом. Лишь бы ходили как часики. А то по полчаса или час можно прождать, а потом в переолненном ехать. Проехалась сегодня в ноаом переполненом беларусском трамвайчике, особо не радостно было, проходы узкие, давка некомфортно совсем. А кому то не нравятся как тут пишут убогие советские трамвайчики , которые бегали 40 лет каждые пять минут, да еще и двойные с прицепом !!!!!!
00:13:00 03-02-2024
Лет 10 назад был в Вене , уже в то время там ходили трамваи действительно космического дизайна . Белорусский трамвай спустя 10 лет выглядит намного проще . Отстали так отстали.
12:44:08 03-02-2024
Реально потерянные люди обкладывающие новый общественный транспорт помоями. Любой новый полноценный (не Газельки и ПАЗики) общественный транспорт - это прекрасно. К слову про Татры советских времен нужно сказать, что туда даже залезть, на эти ступеньки в дверях, нужно быть физически подготовленным и ловким человеком без багажа, колясок велосипедов и т.д. Про какое удобство там может быть речь? Его там не предусмотривали при проектировании. В те годы было не принято об этом сильно переживать. Низкопольные ОТ для Барнаула - это достижение и тут стоит только порадоваться.
17:47:38 03-02-2024
Гость (12:44:08 03-02-2024) Реально потерянные люди обкладывающие новый общественный тра... А вы сами то не потерялись случайно
17:53:16 03-02-2024
Гость (12:44:08 03-02-2024) Реально потерянные люди обкладывающие новый общественный тра... Не врите , мы залезали в трамваи , а кому было трудно, протягивали люлди руки и помогали. Так принято было в Советском обществе.
05:04:15 04-02-2024
Насколько они хороши покажет время, а время ожидания трамвая, необходимо сокращать их количеством. Но и от старых не спешить избавляться, т к новые трамваи вероятней всего не блещют качеством только ,,вау,, эффектом.
15:16:20 04-02-2024
Дмитрий (20:39:17 01-02-2024) Хоть бы один положительный отзыв, хоть немного бы радости. В... Дмитрий, как у вас порачивается язык хаить советско чехословацкие трамваи , которые отслужили народу полвека и служат до сих пор, при сроке службы эксплуатации в 20 - 25 лет . Я думаю , простояв на остановке минут хотя бы 30 зимой в мороз, вы прыгните в убогую и сгнившую Татру, как вы всем здесь написали, лишь бы скорее добраться до пункта назначения. Сколько лет вам ? Слезьте с трона !
15:33:15 04-02-2024
Татре надо памятник поставить в городе за то , что верой и правдой отработали столько лет . А через полвека можно будет дать оценку космическому белорусскому трамваю. Да красивый свиду , да как Космос, но время покажет
17:58:25 05-02-2024
уже 4 штуки побили
01:03:42 08-02-2024
Вот бы Московские трамваи на алтай,вот это тема, ездишь с комфортом и кондукторов нет. спокойно
16:25:00 08-02-2024
До этого было привезёно в Барнаул 10, трамваев из Москвы, деньги за перевозку и ремонт отдали (десятки миллионов) и где они? Писал в администрацию, но там ответили, что это экономически выгодно. Только для кого? А на счёт новых, не катался и не знаю, но в живую они выглядят очень не охти, чешские были красивее.