"Трамвай, ты просто космос". Какие впечатления от белорусских вагонов в Барнауле

Пока пассажиров в вагоне обслуживает кондуктор

01 февраля 2024, 16:27, ИА Амител

Новый трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Сегодня, 1 февраля, три первых белорусских трамвая вышли на линию в Барнауле. Корреспондент amic.ru не могла не протестировать новый вагон. Правда, пришлось долго стоять на остановке, чтобы подъехал необходимый электротранспорт, но это того стоило.

"Пока пассажиров в вагоне обслуживает кондуктор. Как нам рассказали, валидаторы еще не настроили. Позже оплачивать проезд пассажиры будут сами, а кондуктор будет следить, чтобы никто не забыл это сделать", – отметила наш корреспондент.

Напомним, на линию вышли первые три трамвая, а к середине февраля все 10 новых вагонов приступят к перевозке пассажиров.

Планируется, что современные низкопольные трамвайные вагоны направят для перевозки пассажиров по маршрутам № 1 и 7.