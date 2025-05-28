Барнаульских рэперов привлекли к ответственности за пропаганду наркотиков

Участники музыкальной группы должны выплатить штраф и удалить песню со всех интернет-площадок

28 мая 2025, 09:45, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле троих участников музыкальной рэп-группы привлекли к административной ответственности за пропаганду наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Солист творческого коллектива ранее опубликовал в одной из социальных сетей песню. Эксперты усмотрели в ней признаки пропаганды наркотических средств и склонения к их потреблению.

Троих молодых людей доставили в полицию для проведения проверки. Лидера группы привлекли к ответственности по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ. Молодой человек признал свою вину и согласился с составленным в отношении него протоколом.

"Сотрудники полиции в ходе разбирательства предложили всем задержанным членам коллектива пройти освидетельствование на состояние наркотического опьянения. Юноши отказались, в связи с чем в отношении них были составлены административные материалы по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ", – уточнили в ведомстве.

Согласно решению суда, каждый из участников рэп-группы должен выплатить штраф в размере 4 тысяч рублей. Музыкальная группа также удалила из своих соцсетей трек, вызвавший вопросы у правоохранителей. Кроме того, правонарушители пообещали удалить песню с других интернет-площадок, куда она могла попасть без их ведома.