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Барнаульских рэперов привлекли к ответственности за пропаганду наркотиков

Участники музыкальной группы должны выплатить штраф и удалить песню со всех интернет-площадок

28 мая 2025, 09:45, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле троих участников музыкальной рэп-группы привлекли к административной ответственности за пропаганду наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Солист творческого коллектива ранее опубликовал в одной из социальных сетей песню. Эксперты усмотрели в ней признаки пропаганды наркотических средств и склонения к их потреблению. 

Троих молодых людей доставили в полицию для проведения проверки. Лидера группы привлекли к ответственности по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ. Молодой человек признал свою вину и согласился с составленным в отношении него протоколом.

"Сотрудники полиции в ходе разбирательства предложили всем задержанным членам коллектива пройти освидетельствование на состояние наркотического опьянения. Юноши отказались, в связи с чем в отношении них были составлены административные материалы по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ", – уточнили в ведомстве.

Согласно решению суда, каждый из участников рэп-группы должен выплатить штраф в размере 4 тысяч рублей. Музыкальная группа также удалила из своих соцсетей трек, вызвавший вопросы у правоохранителей. Кроме того, правонарушители пообещали удалить песню с других интернет-площадок, куда она могла попасть без их ведома.

Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

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НОВОСТИПроисшествия
Барнаул

Комментарии 7

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dok_СФ

09:59:35 28-05-2025

штраф в размере 4 тысяч рублей - ? Может проще - 4 месяца общественных работ..

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Гость

11:16:01 28-05-2025

dok_СФ (09:59:35 28-05-2025) штраф в размере 4 тысяч рублей - ? Может проще - 4 месяца об... Нет, по этой статье предусмотрен штраф от 4 5 тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток. А так да, Вы правы, общественные работы пошли бы им на пользу.

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Musik

10:01:49 28-05-2025

творческие - они и не обдолбанные как обдолбанные, хотя обычно обдолбанные.

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Знающий

10:17:58 28-05-2025

Всех их нужно в армию! Пусть Родину защищают, раз такие "патриоты"!

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Гость

10:26:57 28-05-2025

Знающий (10:17:58 28-05-2025) Всех их нужно в армию! Пусть Родину защищают, раз такие "пат... Вам не кажется, что армия не должна быть сборищем наркоманов? Что это не исправительное учреждение?

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Гость

11:12:22 28-05-2025

Знающий (10:17:58 28-05-2025) Всех их нужно в армию! Пусть Родину защищают, раз такие "пат...
Всегда забавляет это нынешнее стремление граждан отправить всякий сброд родину защищать

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-

12:20:02 28-05-2025

Гость (11:12:22 28-05-2025) Всегда забавляет это нынешнее стремление граждан отправить всякий сброд родину защищать Отнюдь, милейший, есть достаточно примеров, сколько героев, которые заключили контракты будучи сидельцами в зонах, очень много пользы принесли на Операции. Покойный Пригожий как бы ещё тогда говорил "или зэки, или вы сами". Так что пусть оперируют.

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