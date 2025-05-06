В Барнауле полицейские поймали мужа с женой при попытке сбыта наркотиков

Семейная пара вела себя подозрительно, чем и привлекла внимание проезжавших мимо сотрудников ППС

06 мая 2025, 10:45, ИА Амител

Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

В Барнауле полицейские задержали супругов, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков, сообщили в МВД Алтайского края.

Сотрудники ППС во время патрулирования в лесу обратили внимание на молодых людей, которые вели себя подозрительно: постоянно оглядывались и фотографировали на телефон участки местности.

Во время досмотра у молодого человека изъяли 27 свертков, а у его напарницы – шесть. При осмотре местности полицейские нашли еще шесть закладок.

"Результаты экспертизы показали, что общая масса вещества, изъятого у задержанных, составила 17,71 грамма и является синтетическим наркотиком, которое содержит в своем составе N-метилэфедрон", – рассказали в ведомстве.

Как выяснили полицейские, задержанными оказались ранее судимый 30-летний мужчина и его 28-летняя жена. Они работали на нелегальный интернет-магазин: занимались расфасовкой приобретенных наркотиков и делали тайники.

В отношении супругов возбудили уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере". Также их заключили под стражу.

Ранее в Барнауле поймали мать пятерых детей, которая с молодым мужем везла в автомобиле синтетические наркотики.