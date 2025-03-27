Барнаульских школьников начнут зачислять в десятые классы по новым правилам

Сроки подачи заявлений изменили, чтобы родителям было проще определиться с будущим ребенка

27 марта 2025, 09:14, ИА Амител

Старшеклассники в школе / Фото: amic.ru

В Барнауле изменили сроки приема документов и заявлений для поступления школьников в десятые классы. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала заместитель председателя городского комитета по образованию Наталья Михальчук. Она напомнила, что всех учеников по окончании девяти классов отчисляют из школы, после чего они вновь могут поступить в это образовательное учреждение и продолжить учебу. Таковы правила. Но прежний порядок прохождения этой процедуры был удобен далеко не всем.

Понятный и прозрачный рейтинг

Около 80% учеников, которые решают перейти из девятого класса в десятый, обычно остаются в своих школах, пояснила специалист. А вот остальные выбирают другое образовательное учреждение с подходящим профилем. Но место им не гарантировано: школы проводят индивидуальный отбор.

Как пояснила Михальчук, в этом году комитет по образованию прописал четкие сроки, в которые школьники и их родители должны подать необходимые документы.

"С момента сдачи ОГЭ каждая школа своим локальным актом закрепляет начало приема заявлений на индивидуальный отбор: сделать это нужно не позднее 1 июля. Прием продлится до 31 июля. С 1 по 12 августа пройдет индивидуальный отбор и зачисление до 18 августа детей", – сообщила зампредседателя.

Впервые родителям станет доступна единая информационная система, где можно будет увидеть, проходит ли ученик по рейтингу в желаемую школу. Ссылки на портал разместят на всех сайтах школ, а зайти можно будет по номеру СНИЛС одного из родителей.

"Как правило, десятиклассники подают заявления в несколько учреждений. И потом уже смотрят, в какое учреждение они попадают. Теперь все будет проще и понятнее. С 12 по 18 августа можно будет посмотреть рейтинги, определиться и понять, в какую школу писать заявление", – рассказала специалист.

Все дети, которые примут участие в индивидуальном отборе, будут зачислены в десятый класс до 18 августа. После 20 августа школьников будут принимать на свободные места без всяких рейтингов.

Выбирать будут по профилю

По словам Натальи Михальчук, все школы Барнаула уже определились, по какому профилю будут обучать старшеклассников. Эта информация есть на сайтах образовательных учреждений. Вариантов пять:

технологический профиль;

естественнонаучный профиль;

гуманитарный профиль;

социально-экономический профиль;

универсальный профиль.

Каждый из них предполагает, что не меньше двух профильных предметов в школе будут преподавать углубленно. Универсальный подразумевает, что это могут быть любые предметы, которые школа выбрала совместно с родителями.

Как именно будут ранжировать кандидатов, школы решат самостоятельно. По словам Михальчук, все образовательные учреждения учитывают рейтинг аттестата. А вот на результаты ОГЭ смотрят не в каждой барнаульской школе.

Специалист отметила, что новый порядок удобен не только для тех, кто намерен перейти в десятый класс. Ученикам, которые еще не определились между школой и техникумом, будет проще принять решение – сроки позволяют сделать это без спешки.

Кроме того, барнаульский комитет по образованию запустил горячую линию по вопросам поступления в десятые классы. Задать интересующие вопросы можно, позвонив по номеру 56-90-31.