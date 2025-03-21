Как записать ребенка в первый класс в Барнауле в 2025 году и всем ли хватит мест?

Прием заявлений начинается 1 апреля. Рассказываем, что нужно сделать, чтобы сделать это в числе первых

21 марта 2025, 13:14, ИА Амител

Ученики в начальной школе / Фото: amic.ru

С апреля в Барнауле, как и по всей стране, стартует приемная кампания в первые классы школ. Мест для всех будущих первоклассников точно хватит, заверил в ходе интернет-форума председатель городского комитета по образованию Андрей Муль.

Тем не менее чтобы точно попасть туда, куда вы запланировали, нужно собрать необходимые документы и правильно заполнить заявление. О том, как это сделать и кто имеет первоочередное право на зачисление в первый класс, – в материале amic.ru.

Когда нужно подавать заявление?

Напоминаем, что поступление в первые классы проходит в две волны.

Первая начнется 1 апреля и закончится 30 июня. В этот период школы принимают заявления в основном от семей, которые проживают на прикрепленных к ним территориях. Поступить в школу не по прописке могут лишь дети, у которых на это есть льготные основания.

6 июля начинается вторая волна: она длится до тех пор, пока все оставшиеся места в школах не заполнятся. В это время заявления подают родители, которые без льготных оснований хотят записать своего ребенка в школу не по месту жительства.

Кто имеет первоочередное право на поступление в первый класс?

Первоочередным правом обладают дети военнослужащих, сотрудников МЧС, ФСИН, полиции и противопожарной службы. Кроме того, приоритет отдают детям судей, прокуроров и следователей, если речь идет о поступлении в школу-интернат.

Кого зачисляют в первый класс вне очереди?

Внеочередное право с прошлого года есть у детей военнослужащих, погибших при выполнении задач в зоне СВО, напомнил Андрей Муль.

"Во внеочередном порядке предоставляются места в школах детям военнослужащих, добровольцев, сотрудников Росгвардии, чей родитель погиб при выполнении задач в СВО или позднее из-за ранений, травм или заболеваний", – пояснил он в ходе интернет-форума.



Как узнать, к какой школе мой ребенок относится по месту жительства?

Во-первых, на сайте каждой школы есть список с указанием адресов, которые к ней относятся.

Во-вторых, комитет по образованию Барнаула ежегодно публикует приказ о закреплении территорий. Ознакомиться с актуальной версией можно на официальном портале ведомства.

Как зачислить ребенка в первый класс в школу не по месту прописки?

Если один или несколько детей из семьи уже учатся в конкретной школе, то их братья и сестры смогут поступить туда же в приоритетном порядке. Причем в этом случае неважно, находится ли образовательное учреждение по месту жительства. Заявление можно подавать уже с 1 апреля.

Важно: усыновленные дети и те, которые находятся под опекой, тоже имеют льготу, если другие несовершеннолетние из этой семьи уже учатся в выбранной школе.

Если же льготных оснований нет, то придется ждать второй волны. В этом случае вы будете претендовать на одно из оставшихся после первой волны поступления мест.

Как сообщил Андрей Муль, общее количество будущих первоклассников снизилось по сравнению с прошлым годом.

"С начала 2023/2024 учебного года наблюдается небольшое снижение числа первоклассников. Так, в 2022/2023 учебном году обучалось 10 309 человек, в 2023/2024 – 10 043 человека, в 2024/2025 – 9145 человек", – пояснил председатель комитета.По его словам, некоторое напряжение есть в новых микрорайонах, где в ряде школ количество учеников превышено. Но эту проблему решают. Во-первых, активно идет строительство новых школ. Во-вторых, ежегодно город организует школьные маршруты, чтобы дети могли комфортно добираться автобусом до учреждения, которое находится не в шаговой доступности.

Как подать заявление на зачисление ребенка в первый класс?

Записать ребенка в первый класс могут его родители или законный представитель. Сделать это можно:

через портал госуслуг;

через портал образовательных услуг Алтайского края;

при личном обращении родителей или законного представителя в школу;

заказным письмом с уведомлением о вручении.

Первые два способа наиболее удобны, поскольку не нужно даже выходить из дома. Более того, с этого года на "Госуслугах" можно не только заранее подготовить черновик заявления, но и поставить отложенную отправку.

Это значит, что 1 апреля ровно в 08:00 ваше заявление автоматически поступит в выбранную вами школу. Напомним, дата и время подачи документов играют роль – при прочих равных условиях место в школе выделят тому ребенку, которого записали раньше.

Какие нужны документы?

Для подачи заявления требуется три основных документа:

свидетельство о рождении ребенка;

паспорт одного из родителей или законного представителя;

свидетельство о регистрации ребенка по месту проживания или по месту пребывания (неважно, временной или постоянной).

Если ваш ребенок поступает по льготному основанию, то понадобится еще и подтверждающий документ. Например, это справка с места работы родителя, чья профессия дает первоочередное право на зачисление. Либо это свидетельства о рождении братьев и сестер, которые уже учатся в этой школе.

Как узнать, зачислили ли моего ребенка?

Зачисление детей из первой волны происходит в течение трех рабочих дней после ее завершения, напомнил Муль. Тех, кого записывают во вторую волну, зачисляют в течение пяти рабочих дней после подачи оригиналов документов.

При этом о зачислении родителей уведомят тем способом, который был указан в заявлении, – по телефону, электронной почте или через личный кабинет на госуслугах.

Что делать, если места в школе все-таки не хватило?

В случае отказа можно потребовать разъяснений в образовательном учреждении. Если этот отказ обоснован, обратитесь в комитет по образованию Барнаула для определения другой школы, где есть свободные места. Сделать это можно и самостоятельно через портал образовательных услуг Алтайского края.

Андрей Муль еще раз подчеркнул, что мест в общеобразовательных учреждениях краевой столицы точно хватит для всех первоклассников.