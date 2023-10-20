Барнаульских водителей призвали сменить летние шины на зимние

Автомобилистов и пешеходов также просят быть осторожными на дорогах

20 октября 2023, 15:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Госавтоинспекция Барнаула просит водителей своевременно "переобуть" автомобили. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

"Своевременная смена резины позволит водителю уверенно справляться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями", – рассказали в ведомстве.

Кроме того, водителей в связи с прогнозируемыми дождями призвали воздержаться от резких маневров, соблюдать дистанцию и боковой интервал, а также включать фары в любое время суток.

Осторожными стоит быть и пешеходам, а именно – использовать световозвращающие элементы на одежде, ходить только по тротуарам и пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.

По данным регионального Гидрометцентра, дожди в крае начнутся с 21 октября.