СМИ сообщают о росте цен на зимнюю резину на 8-14%

20 октября 2023, 08:00, Антон Дегтярев

Автомобильные шины / Фото: unsplash.com

Уже совсем скоро автолюбителям Алтайского края и всей России нужно будет "переобувать" свои автомобили. При этом цены на зимнюю резину в стране осенью 2023 года сильно выросли, сообщили ряд федеральных СМИ. Рост составил от 8% и выше. Эксперты называют разные причины этого повышения, среди которых – дефицит на рынке, увеличение спроса на новые шины и уход премиальных марок. Amic.ru спросил у барнаульских продавцов шин о том, какая ситуация сейчас наблюдается на рынке резины и что изменилось по сравнению с 2022 годом.

Как выросли цены?

Издание "Коммерсантъ" со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) пишет, что средневзвешенные цены на шины за год увеличились на 8-14%. А именно – шипованные зимние шины подорожали за год примерно на 14%, до 6,65 тысячи рублей. За последний месяц цены на них выросли примерно на 5%. За нешипованные зимние шины нужно в среднем отдать 6,18 тысячи рублей, рост составил около 8%.

При этом основной рост наблюдается по дефицитным большим типоразмерам, сообщает "Коммерсантъ".

По информации TyresAddict, который отслеживает предложения на рынке, средние цены на шины популярных типоразмеров медленно растут с начала сентября, однако в середине месяца было небольшое удешевление.

Издание отмечает, что средние цены во многих случаях остаются ниже уровня прошлого года, а вот размеры от R17 стоят дороже, чем год назад. Например, за R20 сейчас нужно заплатить в среднем на 12 тысяч больше, чем годом ранее, когда резина стоила около 40 тысяч рублей за шину.

"Известия" называют похожие цифры, что и "Коммерсантъ". По информации издания, средний чек на покупку комплекта зимней резины осенью 2023 года вырос на 8-12%. За одну шину придется заплатить около 6 тысяч рублей.

Шины / Фото: unsplash.com

По словам директора шинного центра "Мега-диск" Ивана Головина, рост цен наблюдается и в Алтайском крае. И цены за месяц выросли минимум на 5%, отметил он.

"Рост цен определенно есть. Дорожают и импортные, и российские шины. Сильнее всего повышаются в цене товары из Японии, шины марки Michelin тоже сильно подорожали. Рост начался как обычно с начала сентября. Каждый сезон растут в цене, потом чаще всего падают, но не всегда это происходит", – отметил он.

Почему растут цены?

Директор розничной сети автомаркета TT Auto Ержан Акпаев также отметил, что алтайские продавцы уже изменили ценники. И главная причина роста цен – дефицит некоторых марок.

"Нас покинули многие мировые бренды по производству шин. С рынка из России ушли Michelin, Bridgestone, Goodyear, Continental. Их продукция еще представлена в магазинах по Барнаулу, но в небольшом количестве. Сейчас мы распродаем остатки. Безусловно, в условиях дефицита абсолютно вся продукция подорожала. Тем, кто только планирует покупать шины, следует поторопиться до начала высокого спроса, потому что цена в пиковое время поднимется дополнительно", – говорит директор розничной сети автомаркета TT Auto.

Розничный рынок шин отличается сезонностью, сказали "Коммерсанту" в "Кордианте". Там же отметили, что пик спроса на шины, скорее всего, сдвинется на середину ноября из-за теплой осени.

Иван Головин отметил, что сейчас дефицита шин на рынке он не видит. По его словам, ситуация точно лучше, чем год назад, когда автолюбители покупали "не то, что хотели, а то, что осталось". Правда, он допускает вариант, при котором во время похолодания ситуация будет аналогичной прошлому году. Сейчас же он связывает рост цен с санкциями и повышением стоимости шин в Китае.

Шины/ Фото: unsplash.com

"Коммерсантъ" пишет, что повышение средневзвешенной цены на шины связано как с ростом цен у конечных продавцов, так и со структурой спроса. Глава Ikon Tyres Андрей Пантюхов рассказал изданию, что предсезонные продажи шин начались как раз в сентябре, поэтому цены и пошли вверх.

"Известия" сообщают, что спрос на новую резину сейчас повысился на 58%. Сильно растут продажи на маркетплейсах. Так, на Ozon спрос вырос на 35,%, а на Wildberries в августе-сентябре россияне купили в четыре раза больше зимних шин, чем за тот же период 2022 года. В "Чек Индексе" "Известиям" рассказали, что сегмент премиальных шин уменьшился, рынок переориентировался на массмаркет, который представлен в основном китайскими и отечественными марками, и это тоже вызвало рост цен на ходовые товары.

Автоюрист Лев Воропаев объяснил "Вечерней Москве", что на рост цен на зимние шины повлияла также логистика. По его словам, в 2022 году в России закончились запасы завезенных из Европы шин. И сейчас их поставляют через Киргизию и Казахстан. А на отечественные шины цены растут, потому что производителям пришлось вкладываться в оборудование, чтобы увеличить объем и качество шин.

Шины / Фото: unsplash.com

Дефицит на китайские шины тоже есть?

Ержан Акпаев отмечает, что сейчас также возник дефицит шин и на новые китайские автомобили. Наибольшие сложности с шинами диаметром 19+, которые идут на внедорожники. Ощущается нехватка на такие автомобили, как Exeed, Omoda, Geely.

"Автомобильный рынок в условиях санкций в принципе поменялся. Раньше у большинства машин, на которых мы ездили, заводская комплектация предусматривала шины диаметром 15-16. У китайских автомобилей идет максимальная комплектация: у них даже на бюджетных авто шины R18, а у повышенного класса комфортности – от R19. При этом их не успели сделать в достаточном объеме. Взять, например, Geely Tugella, размер колес у него 245*45*20. На рынке сейчас всего две модели, которые к ним подходят, и в дальнейшем новые поставки мы пока не ожидаем", – говорит Ержан Акпаев.

При этом "Коммерсантъ" пишет, что шины из Китая активно завозят. Так, в этом году автомобильных шин из Китая в России стало на 18% больше, и они заняли 12% рынка.

Иван Головин отметил, что сейчас китайская резина приходит на рынок и некоторые их марки даже лучше японских. Правда, по-настоящему хорошие китайские модели из Поднебесной стоят солидных денег, подчеркнул он.

А о том, когда нужно заменить летние шины на зимние в Барнауле и во сколько обойдется шиномонтаж, можно прочитать здесь.