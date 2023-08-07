Барнаульским рыбакам напомнили, как нужно себя вести

Спасатели продолжают проводить рейды по водоемам

07 августа 2023, 06:45, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии

Рейды по безопасности на воде продолжают проводить в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Накануне спасатели прошлись по водоемам, чтобы напомнить рыбакам и отдыхающим о правилах безопасности. Рейды прошли на оз. Пионерское (п. Казенная Заимка), р. Ляпиха, оз. Коралл, на р. Оби в районе остановки "Причал".

В мэрии напомнили, что при происшествиях нужно обращаться в экстренные службы.