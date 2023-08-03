Яхта с десантниками перевернулась в День ВДВ под Новосибирском
Местные судоводители доставили всех пассажиров на берег, а после спасатели помогли транспортировать до берега и само судно
03 августа 2023, 17:15, ИА Амител
Небольшая яхта с флагами ВДВ завалилась на бок на Обском водохранилище под Новосибирском. Как сообщает РИА Новости, спасать пришлось восемь человек.
Кадры с инцидентом опубликовали в социальных сетях. По информации очевидцев, на судне отмечали день ВДВ десантники, которые в результате перевернули ее.
В местном МЧС сообщили, что инцидент произошел вечером 2 августа. Всего на борту находились шестеро взрослых и двое детей. Местные судоводители доставили всех пассажиров на берег, а после спасатели помогли транспортировать до берега и само судно.
Как сообщает "НГС", возможной причиной аварии стало то, что в трюме судна не были закручены сливные пробки. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР проводит проверку на возможное нарушение требований в области транспортной безопасности.
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