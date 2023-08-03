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Яхта с десантниками перевернулась в День ВДВ под Новосибирском

Местные судоводители доставили всех пассажиров на берег, а после спасатели помогли транспортировать до берега и само судно

03 августа 2023, 17:15, ИА Амител

Небольшая яхта с флагами ВДВ завалилась на бок на Обском водохранилище под Новосибирском. Как сообщает РИА Новости, спасать пришлось восемь человек. 

Кадры с инцидентом опубликовали в социальных сетях. По информации очевидцев, на судне отмечали день ВДВ десантники, которые в результате перевернули ее. 

В местном МЧС сообщили, что инцидент произошел вечером 2 августа. Всего на борту находились шестеро взрослых и двое детей. Местные судоводители доставили всех пассажиров на берег, а после спасатели помогли транспортировать до берега и само судно. 

Как сообщает "НГС", возможной причиной аварии стало то, что в трюме судна не были закручены сливные пробки. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР проводит проверку на возможное нарушение требований в области транспортной безопасности.

Новосибирская область

Комментарии 3

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Гость

18:17:07 03-08-2023

И все без жилетов.

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Гость

18:41:12 03-08-2023

Гульнули хлеборезы с каптёрами .

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Гость

07:47:07 04-08-2023

Пить меньше надо! Элитные войска... Пьянь!

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