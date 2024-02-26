Барнаульским службам поручили подготовиться к потеплению и ледяным улицам

Во второй половине недели в город вновь придет теплая погода

26 февраля 2024, 11:29, ИА Амител

Гололед / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Глава Барнаула Вячеслав Франк на аппаратном совещании обсудил готовность к очистке улиц и дворов от снега и наледи, сообщает мэрия.

В ходе совещания начальник городского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев отметил, что во второй половине текущей недели ожидается потепление.

"Температура ночью поднимется до -10 градусов, а днем до -1…-3 градусов. Также к концу недели в Барнауле ожидаются осадки", – предупредил Драчев.

Франк обратил внимание на обеспечение готовности городских служб к очистке городских улиц и дворов от снега и наледи.

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