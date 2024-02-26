НОВОСТИОбщество

Барнаульским службам поручили подготовиться к потеплению и ледяным улицам

Во второй половине недели в город вновь придет теплая погода

26 февраля 2024, 11:29, ИА Амител

Гололед / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Гололед / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Глава Барнаула Вячеслав Франк на аппаратном совещании обсудил готовность к очистке улиц и дворов от снега и наледи, сообщает мэрия.

В ходе совещания начальник городского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев отметил, что во второй половине текущей недели ожидается потепление.

"Температура ночью поднимется до -10 градусов, а днем до -1…-3 градусов. Также к концу недели в Барнауле ожидаются осадки", – предупредил Драчев.

Франк обратил внимание на обеспечение готовности городских служб к очистке городских улиц и дворов от снега и наледи.

Ранее алтайские синоптики рассказали amic.ru, когда в крае спадут аномальные морозы.

Лед и снег / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаульским чиновникам поручили быстро очистить дворы от снега и льда

Такую работу необходимо провести для обеспечения безопасности жителей
НОВОСТИОбщество
Барнаул Погода Уборка снега

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

12:00:24 26-02-2024

Так ещё предыдущую наледь не убрали

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:29:30 26-02-2024

Вот на счёт льда - необходимо уже самой прокуратуре выйти на улицы и долбить лёд. Никто в городе ничегошеньки не делает. У нас так в обще и дворника даже нет. Хотите верьте ,хотите нет.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Одни

13:12:12 26-02-2024

Поручения. А где дела? Во дворах как нечего не делали так и не чистят.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:33:42 26-02-2024

если вовремя создадут штабы то лед тронется...

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров