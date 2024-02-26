Барнаульским службам поручили подготовиться к потеплению и ледяным улицам
Во второй половине недели в город вновь придет теплая погода
26 февраля 2024, 11:29, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк на аппаратном совещании обсудил готовность к очистке улиц и дворов от снега и наледи, сообщает мэрия.
В ходе совещания начальник городского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев отметил, что во второй половине текущей недели ожидается потепление.
"Температура ночью поднимется до -10 градусов, а днем до -1…-3 градусов. Также к концу недели в Барнауле ожидаются осадки", – предупредил Драчев.
Франк обратил внимание на обеспечение готовности городских служб к очистке городских улиц и дворов от снега и наледи.
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12:00:24 26-02-2024
Так ещё предыдущую наледь не убрали
12:29:30 26-02-2024
Вот на счёт льда - необходимо уже самой прокуратуре выйти на улицы и долбить лёд. Никто в городе ничегошеньки не делает. У нас так в обще и дворника даже нет. Хотите верьте ,хотите нет.
13:12:12 26-02-2024
Поручения. А где дела? Во дворах как нечего не делали так и не чистят.
17:33:42 26-02-2024
если вовремя создадут штабы то лед тронется...