Барнаульским чиновникам поручили быстро очистить дворы от снега и льда
Такую работу необходимо провести для обеспечения безопасности жителей
05 февраля 2024, 12:33, ИА Амител
В Барнауле обсудили вопросы контроля за очисткой от снега и наледи придомовых территорий многоквартирных домов, сообщает мэрия.
В ходе совещания подчеркнули, что власти ежедневно ведут соответствующую работу. В частности, специалисты выезжают во дворы и в случае выявления нарушений направляют телефонограммы в управляющие организации.
"При установлении бездействия управляющих организаций выносятся предостережения, материалы направляются в Инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края для принятия административных мер", – указал зампред по работе с общественностью комитета ЖКХ Алексей Пахоменко.
Замглавы по городскому хозяйству Сергей Татьянин подчеркнул, что такую работу необходимо проводить "в целях недопущения возникновения фактов травматизма на гололеде".
По итогам совещания администрациям районов поручили определить четкий алгоритм работы по устранению выявленных замечаний.
"Поставлена задача – в кратчайшие сроки добиться надлежащего состояния дворовых территорий для обеспечения безопасности горожан", – отметили в мэрии.
Ранее глава Барнаула Вячеслав Франк поручил усилить борьбу с гололедом в Барнауле.
12:41:58 05-02-2024
При установлении бездействия управляющих организаций выносятся предостережения... А при бездействии Администрации? Угол Ленина-С.Западная около филателии - это же ужас.
14:10:02 05-02-2024
Гость (12:41:58 05-02-2024) При установлении бездействия управляющих организаций выносят... да и напротив там, после Пятерочки в сторону Калинина не пройти - убьешься.. и ведь транспортный узел большой - куча народа ходит. но.. не чиновники, видимо.
12:48:10 05-02-2024
быстро )))))))
14:02:25 05-02-2024
Гость (12:48:10 05-02-2024) быстро )))))))... Раньше лета спохватились)))))))))))))
12:58:02 05-02-2024
"власти ежедневно ведут соответствующую работу" Не знаю какую там работу ежедневно проводят, но судя по результатам одно из двух - либо это просто имитация, либо управляющим компаниям глубоко наплевать на "предостережения" и "административные меры".
13:09:45 05-02-2024
Да че их чистить, через пару месяцев само растает. Вон, в соседнем городе Н какой-то из меров так про снег и говорил. Надо нашим властям с него пример брать.
13:37:31 05-02-2024
Парочку "специалистов" вслед за Шеломенцевым отправить, тогда работать начнут!
13:51:27 05-02-2024
Пусть власти города пройдут по тротуару возле дома 202 по улице Юрина
14:04:57 05-02-2024
Насмешили. Как нечего не делали так и продолжат.
14:12:04 05-02-2024
На Южном во дворах сплошной каток, аллея между Мусоргского и Чайковского с начала зимы не разу не чистилась и не кому из местной администрации нет дела
14:36:54 05-02-2024
да как один дворник с зарплатой в 10000 тыр уберет?
14:48:29 05-02-2024
гость (14:36:54 05-02-2024) да как один дворник с зарплатой в 10000 тыр уберет?... Ха - ха! Какие 10, наш дворник получает 4
05:27:49 06-02-2024
гость (14:36:54 05-02-2024) да как один дворник с зарплатой в 10000 тыр уберет?... значит нужно 3 дворника. в чем проблема?
15:15:02 05-02-2024
Ага бегут УК и спотыкаются особенно на Новосиликатном.
15:48:23 05-02-2024
Татьяна (15:15:02 05-02-2024) Ага бегут УК и спотыкаются особенно на Новосиликатном. ... Вот как раз УК и убирают дворы, а администрация не торопится. А если ваша УК не убирает - смените её.
16:49:12 05-02-2024
Они всё УК работают через пень колоду. А что для УК не распространяется оплата дворникам МРОТ. Почему их никто в этом вопросе не проверяет?
08:26:57 06-02-2024
Да (16:49:12 05-02-2024) Они всё УК работают через пень колоду. А что для УК не распр... МРОТ платится за 42 раб.часа. Дворник столько не работает
16:50:35 05-02-2024
Забавный факт, пошел на обед сегодня, мимо здания Мало-Тобольская, 13....там заботливо оградили ленточкой парковку, чотбы снег с крыши не упал на машины..заботливо...вот только судя по всему пофигу на пешеходов, которым только там и остается идти. И для них ни кто не ограничил ни движения ни какой либо безопасности. сам, если честно уже в середине здания обратил внимание на машины...сначала подумал с чего бы ленточка, потом поднял голву а над головой льдины (шифиринки) висят сантиметров 20 свисая над крышей...... и давай я бочком бочком тапок в пол...
17:01:12 05-02-2024
Такое ощущение,что издеваются над народом. Постоянно пишут,что дали распоряжение...усилили работу...но ПРАКТИЧЕСКИ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ!!!
17:07:25 05-02-2024
Вона как. Работа кипит.
17:46:10 05-02-2024
Эмилии Алексеевой 25, уже и не помню когда последний раз дворника видел, лет 10-15 его нет, он не существует, а УК говорит, а кому Мы тогда перчатки выделяем😂
23:25:56 05-02-2024
Говорят, уже мест в травматологии нет, второй месяц-то лёд не убирается, народ переломал ноги-руки, вот и озаботилось барнаульское руководство. Как говорится, "схватился поп за яйца, когда Пасха прошла". После недавнего снегопада легче несколько стало ходить.
15:13:51 09-02-2024
На территории около магазина "Маяк" на пр-те Космонавтов сплошной лед.А там ведь и люди ходят вперемешку с машинами(т.к. нет тропинки для пешеходов).Дворник очищает от наледи только около крыльца около 1 м. Ничем не посыпают. Всю зиму так и ходим с оглядкой на все четыре стороны. Жесть....