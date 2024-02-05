Барнаульским чиновникам поручили быстро очистить дворы от снега и льда

Такую работу необходимо провести для обеспечения безопасности жителей

05 февраля 2024, 12:33, ИА Амител

Лед и снег / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле обсудили вопросы контроля за очисткой от снега и наледи придомовых территорий многоквартирных домов, сообщает мэрия.

В ходе совещания подчеркнули, что власти ежедневно ведут соответствующую работу. В частности, специалисты выезжают во дворы и в случае выявления нарушений направляют телефонограммы в управляющие организации.

"При установлении бездействия управляющих организаций выносятся предостережения, материалы направляются в Инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края для принятия административных мер", – указал зампред по работе с общественностью комитета ЖКХ Алексей Пахоменко.

Замглавы по городскому хозяйству Сергей Татьянин подчеркнул, что такую работу необходимо проводить "в целях недопущения возникновения фактов травматизма на гололеде".

По итогам совещания администрациям районов поручили определить четкий алгоритм работы по устранению выявленных замечаний.

"Поставлена задача – в кратчайшие сроки добиться надлежащего состояния дворовых территорий для обеспечения безопасности горожан", – отметили в мэрии.

Ранее глава Барнаула Вячеслав Франк поручил усилить борьбу с гололедом в Барнауле.