Барнаульским водителям и пешеходам напомнили о правилах безопасности в непогоду

При дожде и сильном ветре нужно быть особенно аккуратными на дорогах

29 мая 2024, 10:35, ИА Амител

Гроза / Фото: pxhere.com/ru/photo/725473

Барнаульская Госавтоинспекция напомнила водителям и пешеходам о правилах безопасности в непогоду.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильные порывы ветра, дождь) Госавтоинспекция Барнаула обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть предельно внимательными и осторожными на дорогах", – сказано в сообщении.

Водителям рекомендуют не превышать скорость, соблюдать дистанцию и обязательно пристегивать себя и пассажиров.

Пешеходам напомнили, что переходить дорогу нужно только в специально оборудованных для этого местах, не отвлекаясь на телефоны и прочие гаджеты.