Барнаульским водителям и пешеходам напомнили о правилах безопасности в непогоду
При дожде и сильном ветре нужно быть особенно аккуратными на дорогах
29 мая 2024, 10:35, ИА Амител
Гроза / Фото: pxhere.com/ru/photo/725473
Барнаульская Госавтоинспекция напомнила водителям и пешеходам о правилах безопасности в непогоду.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильные порывы ветра, дождь) Госавтоинспекция Барнаула обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть предельно внимательными и осторожными на дорогах", – сказано в сообщении.
Водителям рекомендуют не превышать скорость, соблюдать дистанцию и обязательно пристегивать себя и пассажиров.
Пешеходам напомнили, что переходить дорогу нужно только в специально оборудованных для этого местах, не отвлекаясь на телефоны и прочие гаджеты.
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