Дожди, местами грозы. О погоде в Алтайском крае 29 мая

Согласно прогнозу синоптиков, местами по югу потеплеет до +20 градусов

29 мая 2024, 06:01, ИА Амител

Грозовые облака и молнии / Фото: unsplash.com

От +10 до +15 градусов ожидается в Алтайском крае днем 29 мая. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

По югу местами будет теплее – до +20 градусов. В большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, 10-15 м/с, местами порывы 18-23 м/с.

В Барнауле от +12 до +14 градусов. Кратковременный дождь. Ветер западный, 10-15 м/с, в середине дня порывы до 20 м/с.