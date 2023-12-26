Барнаульский аэропорт в 2023 году принял рекордное число пассажиров

За год воздушной гаванью воспользовались 700 тысяч человек

26 декабря 2023, 20:03, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Барнаульский аэропорт в 2023 году принял рекордное количество пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Алтайского края.

"В этом году услугами авиаперевозок воспользовались 700 тысяч пассажиров. Такого показателя не было ни в один период", – сказано в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день из Барнаула есть рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Омск, Томск, Сочи, Красноярск, Иркутск и Сургут.

Напомним, что в Барнауле начали строительство нового терминала аэропорта.

Он сможет принимать не меньше 1 млн пассажиров в год. Площадь нового терминала составит около 10 тысяч квадратных метров. Это в два раза больше территории действующего аэропорта.

Соглашение о реализации инвестпроекта по реконструкции аэропорта города Барнаула губернатор Виктор Томенко и гендиректор ООО "Новапорт Холдинг" Сергей Рудаков подписали в марте текущего года. Компания "Новапорт" планирует вложить в проект 6,3 миллиарда рублей.