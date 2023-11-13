Строительство нового терминала аэропорта начинают в Барнауле
Площадь нового терминала будет в два раза больше территории действующего аэропорта
13 ноября 2023, 17:16, ИА Амител
В Барнауле начинают строительство нового терминала аэропорта. Перед этим, 14 ноября, пройдет церемония закладки первого символического камня.
Новый терминал позволит существенно увеличить пропускную способность аэропорта. Он сможет принимать не меньше 1 млн пассажиров в год. Площадь нового терминала составит около 10 тысяч квадратных метров. Это в два раза больше территории действующего аэропорта.
Соглашение о реализации инвестпроекта по реконструкции аэропорта города Барнаула губернатор Виктор Томенко и гендиректор ООО "Новапорт Холдинг" Сергей Рудаков подписали в марте текущего года. Компания "Новапорт" планирует вложить в проект 6,3 миллиарда рублей.
Завершить работы по строительству терминала должны в 2025 году.
О том, каким будет новый терминал барнаульского аэропорта, – в материале amic.ru.
20:33:44 13-11-2023
Зашуршали бумажки. начался активный распил.
09:45:25 14-11-2023
александр (20:33:44 13-11-2023) Зашуршали бумажки. начался активный распил.... Не скули, там смету так наверняка удавили до минимума расценками по ФССЦ и т.п, что хорошо что вообще подрядчик нашелся
11:19:29 14-11-2023
Гость (09:45:25 14-11-2023) Не скули, там смету так наверняка удавили до минимума расцен... имеешь долю? кажется мизерной? попробуй заработать.
12:32:19 14-11-2023
александр (11:19:29 14-11-2023) имеешь долю? кажется мизерной? попробуй заработать.... Долю не имею, а ты видимо если везде про доли пишешь - по другому то работать и не можешь, везде хочешь свой откат получить ? И если ты вообще не в теме, то не совал бы ты свое рыло и не гадил ничем не доказанным враньем.
21:43:55 13-11-2023
куда летать то собрались?
08:14:00 14-11-2023
Гость (21:43:55 13-11-2023) куда летать то собрались?... Если ты ни разу за свою жизнь не покидал пределы края или даже города, то это не значит, что другие на месте сидят. Статистика еще та, простихоспади, но то, что основная масса жителей края действительно ни разу не выезжала за пределы края кажется истиной.
10:31:48 14-11-2023
Гость (08:14:00 14-11-2023) Если ты ни разу за свою жизнь не покидал пределы края или да... О чём и речь.
14:31:30 14-11-2023
Гость (08:14:00 14-11-2023) Если ты ни разу за свою жизнь не покидал пределы края или да... Минусят невыездные? Обидно вам, да? Ну что ж, каждому свое. Мне минуса и путешествия вам - зависть и остервенелое желание минусить! Удачи в жизни!
10:58:13 14-11-2023
Гость (21:43:55 13-11-2023) куда летать то собрались?... не. тут надо спрашивать на чем. Видимо на тех самолетах из 60ых что еще не сгнили.
00:46:35 14-11-2023
Заживем теперича. Нью Васюки.
07:31:48 14-11-2023
Быстрее бы уже. Недавно, когда задерживали рейсы из-за тумана, пошла в бизнес-зал, т.к. в общем зале яблоку негде было упасть. Культурный шок. Ободранные кресла с прилепленной жвачкой. Воды даже за твои кровные не положено. По факту заплатила чтобы не стоять с вещами в толпе внизу.
09:43:49 14-11-2023
Хорошая новость, давно пора. Мож и авиаперевозки оживятся из нашего города.
09:50:54 14-11-2023
один вопрос почему аэропорт в 15 минутах от центра города?)))
11:11:20 14-11-2023
Гость (09:50:54 14-11-2023) один вопрос почему аэропорт в 15 минутах от центра города?))... А что не так? мне удобно не добираться полдня
12:22:48 14-11-2023
Гость (09:50:54 14-11-2023) один вопрос почему аэропорт в 15 минутах от центра города?))... а что вам не нравится?Меня всё устраивает. Живу на Сулиме, летаю часто, до аэропорта 10 минут без пробок. Очень удобно.
11:55:23 14-11-2023
В Токио, в Гонконге тоже рядом находятся. Пролетают над городом прямо над крышами небоскребов.
14:29:00 14-11-2023
Гость (11:55:23 14-11-2023) В Токио, в Гонконге тоже рядом находятся. Пролетают над горо... Просто местные впадают в панику, когда видят самолет заходящий на посадку. Сразу в ВК писать истеричные сообщения начинают. Пугаются.
13:59:25 14-11-2023
6,3 миллиарда рублей -- отбивать будут за счет билетов?