НОВОСТИОбщество

Строительство нового терминала аэропорта начинают в Барнауле

Площадь нового терминала будет в два раза больше территории действующего аэропорта

13 ноября 2023, 17:16, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Барнауле начинают строительство нового терминала аэропорта. Перед этим, 14 ноября, пройдет церемония закладки первого символического камня.

Новый терминал позволит существенно увеличить пропускную способность аэропорта. Он сможет принимать не меньше 1 млн пассажиров в год. Площадь нового терминала составит около 10 тысяч квадратных метров. Это в два раза больше территории действующего аэропорта.

Соглашение о реализации инвестпроекта по реконструкции аэропорта города Барнаула губернатор Виктор Томенко и гендиректор ООО "Новапорт Холдинг" Сергей Рудаков подписали в марте текущего года. Компания "Новапорт" планирует вложить в проект 6,3 миллиарда рублей. 

Завершить работы по строительству терминала должны в 2025 году.

О том, каким будет новый терминал барнаульского аэропорта, – в материале amic.ru.

Барнаул Аэропорт

Комментарии 18

Avatar Picture
александр

20:33:44 13-11-2023

Зашуршали бумажки. начался активный распил.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:45:25 14-11-2023

александр (20:33:44 13-11-2023) Зашуршали бумажки. начался активный распил.... Не скули, там смету так наверняка удавили до минимума расценками по ФССЦ и т.п, что хорошо что вообще подрядчик нашелся

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
александр

11:19:29 14-11-2023

Гость (09:45:25 14-11-2023) Не скули, там смету так наверняка удавили до минимума расцен... имеешь долю? кажется мизерной? попробуй заработать.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:32:19 14-11-2023

александр (11:19:29 14-11-2023) имеешь долю? кажется мизерной? попробуй заработать.... Долю не имею, а ты видимо если везде про доли пишешь - по другому то работать и не можешь, везде хочешь свой откат получить ? И если ты вообще не в теме, то не совал бы ты свое рыло и не гадил ничем не доказанным враньем.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:43:55 13-11-2023

куда летать то собрались?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:14:00 14-11-2023

Гость (21:43:55 13-11-2023) куда летать то собрались?... Если ты ни разу за свою жизнь не покидал пределы края или даже города, то это не значит, что другие на месте сидят. Статистика еще та, простихоспади, но то, что основная масса жителей края действительно ни разу не выезжала за пределы края кажется истиной.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:31:48 14-11-2023

Гость (08:14:00 14-11-2023) Если ты ни разу за свою жизнь не покидал пределы края или да... О чём и речь.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:31:30 14-11-2023

Гость (08:14:00 14-11-2023) Если ты ни разу за свою жизнь не покидал пределы края или да... Минусят невыездные? Обидно вам, да? Ну что ж, каждому свое. Мне минуса и путешествия вам - зависть и остервенелое желание минусить! Удачи в жизни!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:58:13 14-11-2023

Гость (21:43:55 13-11-2023) куда летать то собрались?... не. тут надо спрашивать на чем. Видимо на тех самолетах из 60ых что еще не сгнили.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Жора

00:46:35 14-11-2023

Заживем теперича. Нью Васюки.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Марина

07:31:48 14-11-2023

Быстрее бы уже. Недавно, когда задерживали рейсы из-за тумана, пошла в бизнес-зал, т.к. в общем зале яблоку негде было упасть. Культурный шок. Ободранные кресла с прилепленной жвачкой. Воды даже за твои кровные не положено. По факту заплатила чтобы не стоять с вещами в толпе внизу.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:43:49 14-11-2023

Хорошая новость, давно пора. Мож и авиаперевозки оживятся из нашего города.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:50:54 14-11-2023

один вопрос почему аэропорт в 15 минутах от центра города?)))

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:11:20 14-11-2023

Гость (09:50:54 14-11-2023) один вопрос почему аэропорт в 15 минутах от центра города?))... А что не так? мне удобно не добираться полдня

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:22:48 14-11-2023

Гость (09:50:54 14-11-2023) один вопрос почему аэропорт в 15 минутах от центра города?))... а что вам не нравится?Меня всё устраивает. Живу на Сулиме, летаю часто, до аэропорта 10 минут без пробок. Очень удобно.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:55:23 14-11-2023

В Токио, в Гонконге тоже рядом находятся. Пролетают над городом прямо над крышами небоскребов.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:29:00 14-11-2023

Гость (11:55:23 14-11-2023) В Токио, в Гонконге тоже рядом находятся. Пролетают над горо... Просто местные впадают в панику, когда видят самолет заходящий на посадку. Сразу в ВК писать истеричные сообщения начинают. Пугаются.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:59:25 14-11-2023

6,3 миллиарда рублей -- отбивать будут за счет билетов?

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров