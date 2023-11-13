Строительство нового терминала аэропорта начинают в Барнауле

Площадь нового терминала будет в два раза больше территории действующего аэропорта

13 ноября 2023, 17:16, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле начинают строительство нового терминала аэропорта. Перед этим, 14 ноября, пройдет церемония закладки первого символического камня.

Новый терминал позволит существенно увеличить пропускную способность аэропорта. Он сможет принимать не меньше 1 млн пассажиров в год. Площадь нового терминала составит около 10 тысяч квадратных метров. Это в два раза больше территории действующего аэропорта.

Соглашение о реализации инвестпроекта по реконструкции аэропорта города Барнаула губернатор Виктор Томенко и гендиректор ООО "Новапорт Холдинг" Сергей Рудаков подписали в марте текущего года. Компания "Новапорт" планирует вложить в проект 6,3 миллиарда рублей.

Завершить работы по строительству терминала должны в 2025 году.

О том, каким будет новый терминал барнаульского аэропорта, – в материале amic.ru.