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Барнаульский архитектор возглавил рейтинг алтайских бизнесменов

В сентябрьском рейтинге он занимал вторую строчку

27 ноября 2024, 10:30, ИА Амител

Александр Деринг / Фото: amic.ru
Александр Деринг / Фото: amic.ru

Барнаульский архитектор Александр Деринг возглавил рейтинг алтайских предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в октябре 2024 года. Исследование провела "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за октябрь:

  • Александр Деринг ("Классика") – 1-е место, 25 упоминаний;
  • Сергей Писарев ("Лесная сказка") – 2-е место, 13 упоминаний;
  • Андрей Комяков ("Строительная перспектива") – 3-е место, 10 упоминаний;
  • Юрий Гатилов ("Жилищная инициатива") – 4-е место, 9 упоминаний;
  • Александр Локтев (Барнаульский пивоваренный завод) – 4-е место, 9 упоминаний;
  • Максим Банных ("Сибма") – 5-е место, 8 упоминаний.
Медиарейтинг краевых предпринимателей за октябрь 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"

"Занимавший в сентябре вторую строчку Александр Деринг занял первое место. Лидер сентябрьского рейтинга Юрий Гатилов переместился на четвертую позицию. С третьего на второе место поднялся Сергей Писарев. На третье место в октябре вышел Андрей Комяков. Четвертое место у Александра Локтева, он делит его с Юрием Гатиловым. Занимавший эту позицию в сентябре Максим Банных переместился на пятую строчку", – отмечает издание.

Александр Деринг на встрече с жителями / Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество

Алтайский край рейтинги бизнес

Комментарии 3

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Гость

15:35:02 27-11-2024

мания писания, нуну. И никто ему в глаза не скажет прекратить и не позориться. странное сообщество

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Кто то

12:31:29 28-11-2024

Уберите его вообще,шляпа какая та

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Гость

21:17:12 28-11-2024

Вот вам список лиц, которые ОБЯЗАНЫ взять каждый по подразделению, воюющему на СВО, на своё шефство.
А то с пенсионеров по копейке собирают, а.......

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