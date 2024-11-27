Барнаульский архитектор возглавил рейтинг алтайских бизнесменов

Барнаульский архитектор Александр Деринг возглавил рейтинг алтайских предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в октябре 2024 года. Исследование провела "Атмосфера".

Медиарейтинг краевых предпринимателей за октябрь 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"

"Занимавший в сентябре вторую строчку Александр Деринг занял первое место. Лидер сентябрьского рейтинга Юрий Гатилов переместился на четвертую позицию. С третьего на второе место поднялся Сергей Писарев. На третье место в октябре вышел Андрей Комяков. Четвертое место у Александра Локтева, он делит его с Юрием Гатиловым. Занимавший эту позицию в сентябре Максим Банных переместился на пятую строчку", – отмечает издание.