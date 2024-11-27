Барнаульский архитектор возглавил рейтинг алтайских бизнесменов
В сентябрьском рейтинге он занимал вторую строчку
27 ноября 2024, 10:30, ИА Амител
Александр Деринг / Фото: amic.ru
Барнаульский архитектор Александр Деринг возглавил рейтинг алтайских предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в октябре 2024 года. Исследование провела "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за октябрь:
- Александр Деринг ("Классика") – 1-е место, 25 упоминаний;
- Сергей Писарев ("Лесная сказка") – 2-е место, 13 упоминаний;
- Андрей Комяков ("Строительная перспектива") – 3-е место, 10 упоминаний;
- Юрий Гатилов ("Жилищная инициатива") – 4-е место, 9 упоминаний;
- Александр Локтев (Барнаульский пивоваренный завод) – 4-е место, 9 упоминаний;
- Максим Банных ("Сибма") – 5-е место, 8 упоминаний.
Медиарейтинг краевых предпринимателей за октябрь 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"
"Занимавший в сентябре вторую строчку Александр Деринг занял первое место. Лидер сентябрьского рейтинга Юрий Гатилов переместился на четвертую позицию. С третьего на второе место поднялся Сергей Писарев. На третье место в октябре вышел Андрей Комяков. Четвертое место у Александра Локтева, он делит его с Юрием Гатиловым. Занимавший эту позицию в сентябре Максим Банных переместился на пятую строчку", – отмечает издание.
15:35:02 27-11-2024
мания писания, нуну. И никто ему в глаза не скажет прекратить и не позориться. странное сообщество
12:31:29 28-11-2024
Уберите его вообще,шляпа какая та
21:17:12 28-11-2024
Вот вам список лиц, которые ОБЯЗАНЫ взять каждый по подразделению, воюющему на СВО, на своё шефство.
А то с пенсионеров по копейке собирают, а.......