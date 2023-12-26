Архитектор, отвечающий за красоту в Барнауле, возглавил рейтинг алтайских бизнесменов

Александр Деринг принимает участие в заседаниях градсовета, на котором определяют, как будут выглядеть новостройки в Барнауле

26 декабря 2023, 15:40, ИА Амител

Александр Деринг на встрече с жителями / Фото: amic.ru

Барнаульский архитектор Александр Деринг возглавил медиарейтинг алтайских предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в ноябре 2023 года, сообщает "Атмосфера".

Лидеры ноябрьского рейтинга:

Александр Деринг ("Классика") – 1 место, 17 упоминаний;

Сергей Приб ("Алтайкрайэнерго") – 2 место, 10 упоминаний;

Михаил Хмелинин (ONNI Restaurant) – 3 место, 9 упоминаний;

Сергей Писарев ("Лесная сказка") – 3 место, 9 упоминаний;

Владимир Отмашкин (ГК "Союз") – 4 место, 7 упоминаний;

Дмитрий Беляев (ТД "Комплекс АГРО") – 4 место, 7 упоминаний;

Максим Банных ("Сибма") – 4 место, 7 упоминаний;

Александр Локтев (Барнаульский пивоваренный завод, "Атлант") – 5 место, 6 упоминаний;

Юрий Гатилов ("Жилищная инициатива") – 5 место, 6 упоминаний.

Рейтинг: asfera.info

"Александр Деринг принимал участие в заседаниях градостроительного совета Барнаула, упоминался в связи с планами строительства Петропавловского собора на площади Свободы в краевом центре, выступал в поддержку нового проекта на месте кинотеатра "Искра", – уточняет издание.

Напомним, в медиарейтинге за октябрь 2023 года Деринг занял второе место, а лидером тогда стал директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев.