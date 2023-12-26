Архитектор, отвечающий за красоту в Барнауле, возглавил рейтинг алтайских бизнесменов
Александр Деринг принимает участие в заседаниях градсовета, на котором определяют, как будут выглядеть новостройки в Барнауле
26 декабря 2023, 15:40, ИА Амител
Барнаульский архитектор Александр Деринг возглавил медиарейтинг алтайских предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в ноябре 2023 года, сообщает "Атмосфера".
Лидеры ноябрьского рейтинга:
- Александр Деринг ("Классика") – 1 место, 17 упоминаний;
- Сергей Приб ("Алтайкрайэнерго") – 2 место, 10 упоминаний;
- Михаил Хмелинин (ONNI Restaurant) – 3 место, 9 упоминаний;
- Сергей Писарев ("Лесная сказка") – 3 место, 9 упоминаний;
- Владимир Отмашкин (ГК "Союз") – 4 место, 7 упоминаний;
- Дмитрий Беляев (ТД "Комплекс АГРО") – 4 место, 7 упоминаний;
- Максим Банных ("Сибма") – 4 место, 7 упоминаний;
- Александр Локтев (Барнаульский пивоваренный завод, "Атлант") – 5 место, 6 упоминаний;
- Юрий Гатилов ("Жилищная инициатива") – 5 место, 6 упоминаний.
"Александр Деринг принимал участие в заседаниях градостроительного совета Барнаула, упоминался в связи с планами строительства Петропавловского собора на площади Свободы в краевом центре, выступал в поддержку нового проекта на месте кинотеатра "Искра", – уточняет издание.
Напомним, в медиарейтинге за октябрь 2023 года Деринг занял второе место, а лидером тогда стал директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев.
15:45:51 26-12-2023
Ну я тоже возглавил рейтинг алтайских бизнесменов. Но другой. Меня никто не знает.
15:51:04 26-12-2023
А у меня впечатление, что архитектора, отвечающего за красоту города в целом, у нас уже ооочень давно нет вообще(((
16:08:01 26-12-2023
Согласен спредыдущим коментарием. Нету у нас никаких архитекторов, есть только бизнесмены, типа отмашкина, которым важно как можжно больше ВПИХНУТЬ домов и этажей, чтобы продать вытащить с каждого метра земли как можно больше денег. И пофиг на парковки, загруженности дорог и прочее. Просто тупо бабки бабки бабки. бизнес - ничего личного. Из за этого пробки все больше и больше. Даже москвичи уже удивляются нашим заторам
16:21:18 26-12-2023
когда же он наконец ответит по полной за красоту в Барнауле?
17:21:32 26-12-2023
кого больше матерят, тот и возглавляет рейтинг
17:35:26 26-12-2023
- "Архитектор, отвечающий за красоту в Барнауле, возглавил рейтинг алтайских бизнесменов"==== Для меня бизнесмен, это по народному барыга, красота и гармония для них второстепенное, главное запах денег, хоть и говорят - деньги не пахнут.
17:48:57 26-12-2023
Деринг слишком бездарен для аритектора, причем, до неприличия.
18:57:09 26-12-2023
Архитектор - это душа города.Это творчество, это красота и уют нашего повседневного окружения.А что мы видим - одна депрессия и порой "жесть".
19:55:12 26-12-2023
Але, господа и дамы. За красоту города отвечает главный архитектор города, была раньше такая должность. Многие годы ее занимал Сергей Боженко. Деринг за город не отвечает, он отвечает за свои проекты.
08:30:18 27-12-2023
Антиархитектор скорее всего. Найти в СНиПах лазейки и использовать их по максимуму. Человек нацелен на прибыль.