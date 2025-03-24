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Астрофотограф запечатлел полярное сияние над Барнаулом. Фото и видео

Наблюдению за редким для Алтайского края природным явлением поспособствовала погода

24 марта 2025, 15:00, ИА Амител

Полярные сияния под Барнаулом / Фото: Константин Гончаров / "Наблюдательный Барнаул"

Барнаульский астрофотограф Константин Гончаров запечатлел полярные сияния, которые образовались в результате мощной магнитной бури. Кадры опубликовали в сообществе "Наблюдательный Барнаул".

Природное явление вызвала магнитная буря класса G3, которая произошла 22 марта. В ночь с 22 на 23 марта она проявилась полярным сиянием, которое астрофотограф снял, находясь за Барнаулом. Этому поспособствовала благоприятная для наблюдения погода – небо было безоблачным.

Барнаул магнитные бури

Комментарии 5

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Гость

15:10:46 24-03-2025

Красиво.
Скоро Солнце успокоится и 8-9 лет шансы увидеть сияние будут почти нулевыми.
Если только новое событие Кэррингтона.

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Элен без ребят

17:14:36 24-03-2025

ах, какое красивое! спасибо)

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Гость

20:21:04 24-03-2025

Красивое)). Охото же человеку ночь сидеть ждать)

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Гость

20:22:51 24-03-2025

Джили. Раньше что бы увидеть северное сияние нужно ехать на север. В тайну. Сейчас все так изменилось уже у нас можно видеть)

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Гость

21:22:53 24-03-2025

На первом фото, прям, алые паруса!
Спасибо, фотограф!

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