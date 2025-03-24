Астрофотограф запечатлел полярное сияние над Барнаулом. Фото и видео
Наблюдению за редким для Алтайского края природным явлением поспособствовала погода
24 марта 2025, 15:00, ИА Амител
Полярные сияния под Барнаулом / Фото: Константин Гончаров / "Наблюдательный Барнаул"
Барнаульский астрофотограф Константин Гончаров запечатлел полярные сияния, которые образовались в результате мощной магнитной бури. Кадры опубликовали в сообществе "Наблюдательный Барнаул".
Природное явление вызвала магнитная буря класса G3, которая произошла 22 марта. В ночь с 22 на 23 марта она проявилась полярным сиянием, которое астрофотограф снял, находясь за Барнаулом. Этому поспособствовала благоприятная для наблюдения погода – небо было безоблачным.
15:10:46 24-03-2025
Красиво.
Скоро Солнце успокоится и 8-9 лет шансы увидеть сияние будут почти нулевыми.
Если только новое событие Кэррингтона.
17:14:36 24-03-2025
ах, какое красивое! спасибо)
20:21:04 24-03-2025
Красивое)). Охото же человеку ночь сидеть ждать)
20:22:51 24-03-2025
Джили. Раньше что бы увидеть северное сияние нужно ехать на север. В тайну. Сейчас все так изменилось уже у нас можно видеть)
21:22:53 24-03-2025
На первом фото, прям, алые паруса!
Спасибо, фотограф!