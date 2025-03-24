Астрофотограф запечатлел полярное сияние над Барнаулом. Фото и видео

Наблюдению за редким для Алтайского края природным явлением поспособствовала погода

24 марта 2025, 15:00, ИА Амител

Полярные сияния под Барнаулом / Фото: Константин Гончаров / "Наблюдательный Барнаул"

Барнаульский астрофотограф Константин Гончаров запечатлел полярные сияния, которые образовались в результате мощной магнитной бури. Кадры опубликовали в сообществе "Наблюдательный Барнаул".

Природное явление вызвала магнитная буря класса G3, которая произошла 22 марта. В ночь с 22 на 23 марта она проявилась полярным сиянием, которое астрофотограф снял, находясь за Барнаулом. Этому поспособствовала благоприятная для наблюдения погода – небо было безоблачным.