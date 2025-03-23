Ночью над Сибирью воцарилось полярное сияние. Фото
Его увидели жители Новосибирска, Кузбасса и других уголков страны
23 марта 2025, 17:30, ИА Амител
Полярное сияние в Сибири / Фото: Mash Siberia
Ночью 22 марта жители Сибири наблюдали полярное сияние. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
"Красоту видели в Новосибирске, Кузбассе и других регионах страны", – говорится в публикации.
На протяжении последних двух лет на территории Алтайского края можно наблюдать яркие полярные сияния. Фото ярко-алого неба все чаще публикуются в соцсетях.
Amic.ru еще осенью узнавал у ученой, почему подобные природные явления можно увидеть в Сибири и на Алтае. По ее словам, мы и в будущем часто будем наблюдать подобные сияния, хоть они и не будут такими же яркими, как на Северном полюсе.
18:12:24 23-03-2025
Отлично!
Amic.ru еще осенью узнавал у ученой, почему подобные природные явления можно увидеть в Сибири и на Алтае. По ее
словам, мы и в будущем часто будем наблюдать подобные сияния, хоть они и не будут такими же яркими, как на Северном полюсе.
Исчерпывающе ясный ответ!
19:26:33 23-03-2025
Гость (18:12:24 23-03-2025) Отлично! Amic.ru еще осенью узнавал у ученой, почему под... По Сеньке и шапка.
22:01:15 23-03-2025
Гость (19:26:33 23-03-2025) По Сеньке и шапка.... И шапка и синька.
Это сияние от плохой смазки земной оси, и когда солидола станет совсем мало - тогда и капут присвистит.
11:06:09 24-03-2025
Musik (22:01:15 23-03-2025) И шапка и синька. Это сияние от плохой смазки земной оси... Откуда ось у земного диска? Просто у одного из крайних слонов, что держат земной диск - нога зачесалась.
21:13:11 23-03-2025
Гость (18:12:24 23-03-2025) Отлично! Amic.ru еще осенью узнавал у ученой, почему под... Северный полюс нам здесь и не нужно. Обойдемся наблюдениями издалека.
20:41:29 23-03-2025
красивое. пусть каждый день показывают)
10:44:33 24-03-2025
Элен без ребят (20:41:29 23-03-2025) красивое. пусть каждый день показывают) ... Лучше видно ночью.