НОВОСТИОбщество

Ночью над Сибирью воцарилось полярное сияние. Фото

Его увидели жители Новосибирска, Кузбасса и других уголков страны

23 марта 2025, 17:30, ИА Амител

Полярное сияние в Сибири / Фото: Mash Siberia

Ночью 22 марта жители Сибири наблюдали полярное сияние. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

"Красоту видели в Новосибирске, Кузбассе и других регионах страны", – говорится в публикации.

На протяжении последних двух лет на территории Алтайского края можно наблюдать яркие полярные сияния. Фото ярко-алого неба все чаще публикуются в соцсетях.

Amic.ru еще осенью узнавал у ученой, почему подобные природные явления можно увидеть в Сибири и на Алтае. По ее словам, мы и в будущем часто будем наблюдать подобные сияния, хоть они и не будут такими же яркими, как на Северном полюсе.

Полярное сияние над Алтаем / Фото создано в нейросети DALL-E

Как на Северном полюсе. Ученый о том, почему на Алтае все чаще будут полярные сияния

За последний год жители региона все чаще наблюдают яркое природное явление
НОВОСТИНаука и образование
Сибирь природа

Комментарии 7

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Гость

18:12:24 23-03-2025

Отлично!
Amic.ru еще осенью узнавал у ученой, почему подобные природные явления можно увидеть в Сибири и на Алтае. По ее
словам, мы и в будущем часто будем наблюдать подобные сияния, хоть они и не будут такими же яркими, как на Северном полюсе.

Исчерпывающе ясный ответ!

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Гость

19:26:33 23-03-2025

Гость (18:12:24 23-03-2025) Отлично! Amic.ru еще осенью узнавал у ученой, почему под... По Сеньке и шапка.

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Musik

22:01:15 23-03-2025

Гость (19:26:33 23-03-2025) По Сеньке и шапка.... И шапка и синька.
Это сияние от плохой смазки земной оси, и когда солидола станет совсем мало - тогда и капут присвистит.

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Гость

11:06:09 24-03-2025

Musik (22:01:15 23-03-2025) И шапка и синька. Это сияние от плохой смазки земной оси... Откуда ось у земного диска? Просто у одного из крайних слонов, что держат земной диск - нога зачесалась.

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Гость

21:13:11 23-03-2025

Гость (18:12:24 23-03-2025) Отлично! Amic.ru еще осенью узнавал у ученой, почему под... Северный полюс нам здесь и не нужно. Обойдемся наблюдениями издалека.

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Элен без ребят

20:41:29 23-03-2025

красивое. пусть каждый день показывают)

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Гость

10:44:33 24-03-2025

Элен без ребят (20:41:29 23-03-2025) красивое. пусть каждый день показывают) ... Лучше видно ночью.

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