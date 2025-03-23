Ночью над Сибирью воцарилось полярное сияние. Фото

Его увидели жители Новосибирска, Кузбасса и других уголков страны

23 марта 2025, 17:30, ИА Амител

Полярное сияние в Сибири / Фото: Mash Siberia

Ночью 22 марта жители Сибири наблюдали полярное сияние. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

"Красоту видели в Новосибирске, Кузбассе и других регионах страны", – говорится в публикации.

На протяжении последних двух лет на территории Алтайского края можно наблюдать яркие полярные сияния. Фото ярко-алого неба все чаще публикуются в соцсетях.

Amic.ru еще осенью узнавал у ученой, почему подобные природные явления можно увидеть в Сибири и на Алтае. По ее словам, мы и в будущем часто будем наблюдать подобные сияния, хоть они и не будут такими же яркими, как на Северном полюсе.