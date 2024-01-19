Барнаульский астрофотограф запечатлел сверхновую звезду
Снимки были сделаны примерно в 30 км от Барнаула
19 января 2024, 13:00, ИА Амител
Фото: Дмитрий Ермолаев / vk.com/planetarium22
Барнаульский астрофотограф Дмитрий Ермолаев запечатлел сверхновую SN 2024gy в галактике NGC 4216, сообщили в барнаульском планетарии.
По словам фотографа, снимки он делал две ночи подряд примерно в 30 км от Барнаула по Чуйскому тракту.
"Снимал с восьми вечера до семи утра. Все замерзло на площадке, включая меня. Но погода действительно располагает, потому я даже взял отгулы на работе", – сказал Дмитрий.
NGC 4216 – спиральная галактика с перемычкой, расположенная ближе к центру созвездия Дева. Удалена от нас приблизительно на 55 млн световых лет.
12:24:56 20-01-2024
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Бестолковая статься, ни телескоп не указан, ни какие то подробности для обывателя