Барнаульский автоэксперт оценил изменение автоаптечек

По его словам, водителям хватило бы и старого медицинского набора

05 сентября 2024, 15:46, ИА Амител

Пластырь / Фото: pxhere.com/ru/photo/1068453

Обязательный состав автомобильной аптечки будет расширен с 1 сентября 2024 года. Согласно приказу Минздрава России, выпущенному в мае, аптечки, произведенные до этой даты, можно использовать до истечения срока годности.

В состав новой аптечки вошли: хирургические ножницы, изотермическое покрывало, блокнот и маркер или карандаш, инструкция по оказанию первой помощи. Также в новой аптечке можно заменить твердый футляр на мягкую сумку. Вместо марлевого бинта и маски с обратным клапаном можно использовать эластичный бинт и загубник.

С 1 сентября 2023 года автомобильные аптечки перестали быть обязательными. Теперь их отсутствие не является основанием для запрета эксплуатации автомобиля. Штрафовать водителя за отсутствие аптечки не будут.

Однако Александр Михельсон, барнаульский автоэксперт и блогер, считает, что наличие автоаптечки в машине целесообразно, так как она может понадобиться при экстренных случаях.

Он также уверен, что автомобилистов утомили все нововведения, принятые в последние годы. По его мнению, тема с аптечками поднимается уже не в первый раз, и это создает лишние проблемы для людей.

Эксперт считает, что автомобилисту хватит старых комплектаций аптечек, которые включали в себя простые предметы для обработки ран, пишет "Атмосфера".