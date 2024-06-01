В России утвердили новый состав автомобильной аптечки
Приказ вступит в силу с 1 сентября
01 июня 2024, 13:15, ИА Амител
Аптечка / Источник фото: unsplash.com
Министерство здравоохранения РФ утвердило новый состав автомобильной аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП, пишет ТАСС.
Приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030-го. Согласно документу, водителям придется добавить в аптечку:
- многоразовое спасательное изотермическое одеяло размером от 160х210 см;
- маркер черного или синего цвета либо карандаш;
- загубник для сердечно-легочной реанимации;
- нелатексные эластичные бинты многоразового и одноразового пользования (иметь марлевые стерильные бинты будет необязательно);
- пара ножниц для перевязочного материала;
- пара хирургических ножниц общего назначения.
Отмечается, что уже укомплектованные до вступления в силу документа аптечки могут применяться до конца срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.
14:29:32 01-06-2024
Совсем плохо стало с продажей ножниц...
16:42:09 01-06-2024
Кто то неплохо заработает на продаже новых аптечек, можно фамилии озвучить, кто это продавил?
16:56:48 01-06-2024
Опять? Ну надоели.
23:36:47 01-06-2024
Надо добавить скальпель, перчатки резиновые хирургические, кислородный баллон, шины накладные, портативный рентреновский аппарат.
20:23:19 02-06-2024
пара хирургических ножниц общего назначения. это наверное самое необходимое)))
20:33:02 02-06-2024
жэсть какая то... кто из руководства страны купил заводы по производству одеял и ножниц? и почему в списке нет шин для фиксации переломов? или еще не определились с хозяином?
23:11:22 02-06-2024
Зато стерильные бинты не обязательны. Можно и грязной тряпкой перевязать ранку, ежели что. И одеялком прикрыться.
11:33:40 03-06-2024
граждане, ну кто вам мешает положить в аптечку то, что считаете нужным?
12:22:48 03-06-2024
У человека так часто меняется физиология, что аптечки не успевают за людьми.