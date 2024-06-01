В России утвердили новый состав автомобильной аптечки

Приказ вступит в силу с 1 сентября

01 июня 2024, 13:15, ИА Амител

Аптечка / Источник фото: unsplash.com

Министерство здравоохранения РФ утвердило новый состав автомобильной аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП, пишет ТАСС.

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030-го. Согласно документу, водителям придется добавить в аптечку:

многоразовое спасательное изотермическое одеяло размером от 160х210 см;

маркер черного или синего цвета либо карандаш;

загубник для сердечно-легочной реанимации;

нелатексные эластичные бинты многоразового и одноразового пользования (иметь марлевые стерильные бинты будет необязательно);

пара ножниц для перевязочного материала;

пара хирургических ножниц общего назначения.

Отмечается, что уже укомплектованные до вступления в силу документа аптечки могут применяться до конца срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.