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В России утвердили новый состав автомобильной аптечки

Приказ вступит в силу с 1 сентября

01 июня 2024, 13:15, ИА Амител

Аптечка / Источник фото: unsplash.com
Аптечка / Источник фото: unsplash.com

Министерство здравоохранения РФ утвердило новый состав автомобильной аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП, пишет ТАСС.

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030-го. Согласно документу, водителям придется добавить в аптечку:

  • многоразовое спасательное изотермическое одеяло размером от 160х210 см;
  • маркер черного или синего цвета либо карандаш;
  • загубник для сердечно-легочной реанимации;
  • нелатексные эластичные бинты многоразового и одноразового пользования (иметь марлевые стерильные бинты будет необязательно);
  • пара ножниц для перевязочного материала;
  • пара хирургических ножниц общего назначения.

Отмечается, что уже укомплектованные до вступления в силу документа аптечки могут применяться до конца срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.

здравоохранение Авто

Комментарии 9

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гость

14:29:32 01-06-2024

Совсем плохо стало с продажей ножниц...

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ВВП

16:42:09 01-06-2024

Кто то неплохо заработает на продаже новых аптечек, можно фамилии озвучить, кто это продавил?

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Гость

16:56:48 01-06-2024

Опять? Ну надоели.

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Гость

23:36:47 01-06-2024

Надо добавить скальпель, перчатки резиновые хирургические, кислородный баллон, шины накладные, портативный рентреновский аппарат.

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Гость

20:23:19 02-06-2024

пара хирургических ножниц общего назначения. это наверное самое необходимое)))

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Гость

20:33:02 02-06-2024

жэсть какая то... кто из руководства страны купил заводы по производству одеял и ножниц? и почему в списке нет шин для фиксации переломов? или еще не определились с хозяином?

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Гость

23:11:22 02-06-2024

Зато стерильные бинты не обязательны. Можно и грязной тряпкой перевязать ранку, ежели что. И одеялком прикрыться.

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Гость

11:33:40 03-06-2024

граждане, ну кто вам мешает положить в аптечку то, что считаете нужным?

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Гость

12:22:48 03-06-2024

У человека так часто меняется физиология, что аптечки не успевают за людьми.

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